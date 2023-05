Comment se lancer dans l’investissement immobilier

Todd Baldwin serait certainement d’accord. Le joueur de 31 ans a augmenté sa valeur nette à plus de 4 millions de dollars grâce à un investissement immobilier intelligent (et à quelques habitudes frugales).

Que vous achetiez une maison avec une pièce supplémentaire que vous pouvez louer sur Airbnb ou que vous achetiez un bâtiment entier et le transformiez en appartements, maisons et propriétés peuvent être des actifs extrêmement lucratifs.

Cependant, « ne faites pas tout votre possible pour dépenser plus d’argent que vous ne dépenseriez pas normalement », dit-il. « Il suffit de mettre vos dépenses régulières sur [your credit card] et éventuellement, vous gagnerez du crédit. »

Baldwin vous encourage à profiter de votre jeunesse lorsque vous pouvez tolérer un peu plus d’inconfort. « Si ça va être nul, prenez-le pendant que vous êtes jeune », a-t-il déclaré à CNBC Make It. « Vous pouvez trouver des colocataires à 22 ans, vous n’en voudrez plus à 42 ans. »

Baldwin est fier du fait qu’il n’a jamais perdu d’argent sur une transaction immobilière. Il attribue son succès à son extrême sélectivité quant aux propriétés qu’il achète.

Toute maison dans laquelle il investissait devait répondre à cinq critères stricts. « Si quelqu’un m’envoyait une maison [to consider buying] qui en avait quatre sur cinq, je ne l’achèterais pas », dit-il. « Il devait en avoir cinq sur cinq. »

Lors de la recherche d’un bien à louer à la pièce, Baldwin recherche :

Un bon rapport chambre/salle de bain

Suffisamment de places de stationnement pour le nombre de locataires attendu

Un emplacement qui traverse une transition, comme une augmentation de l’ouverture de nouvelles entreprises ou l’ouverture d’une nouvelle épicerie à proximité

Pas de frais d’association de propriétaires (HOA)

Proximité des transports en commun

Ce ne sont pas nécessairement les critères que vous utilisez. Pourtant, l’engagement de Baldwin à cocher chacune de ses cases l’a aidé à rester concentré sur la bonne réalisation de chaque transaction et à développer son entreprise sans trop de risques supplémentaires.

« Peut-être que je n’ai pas évolué aussi vite que [someone] qui a bien plus d’argent que moi », dit-il. « Mais je n’ai jamais eu de moments effrayants où je me dis: » Oh, je pourrais perdre mon pantalon là-dessus. « »

