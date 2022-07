Comment se fait-il que tant de personnes soient capables d’accepter et de vivre avec la douleur ? – Section locale de Shaw

C’est une vieille blague. Mais ça sonne toujours vrai.

Il a été rejoué récemment dans la bande dessinée du journal “The Born Loser”.

The Loser était appuyé sur le dossier d’une chaise, disant: “Comment vas-tu aujourd’hui, oncle Ted?”

Ted, assis dans le fauteuil, a répondu: “J’ai un peu plus de courbatures que d’habitude.”

“Je suis désolé d’entendre ça. Où est-ce que ça fait mal?” demande le Perdant.

Ted dit : « Ce serait plus rapide de te dire où ça ne fait pas mal.

Pas hilarant mais il faut sourire… car c’est vrai pour tellement de monde.

Quand je grandissais, la douleur était un délit de fuite. Je me souviens des douleurs habituelles : dent, oreille et ventre. Et cet os ébréché dans mon poignet après avoir survolé le guidon d’un vélo.

La vérole. La rougeole. J’ai eu l’habitude, mais j’ai traversé mes jeunes années sans séjour à l’hôpital.

Ensuite, il y a une ligne que nous franchissons tous, après un certain âge. L’âge varie, mais nous entrons tous dans la zone de la douleur, ce moment de notre vie où nous apprenons à vivre avec la douleur.

Douleur physique. La douleur émotionnelle. Cela fait partie de chaque jour. Ce n’est pas quelque chose dont vous parlez. C’est quelque chose avec lequel vous vivez : des douleurs musculaires, des articulations, des hanches et des genoux rouillés, une vue floue et une ouïe pleine d’électricité statique. Et t’inquiète.

Ce n’est pas toujours atroce. Mais pour beaucoup, ça l’est.

J’ai vu mon père vivre avec une telle douleur. Je ne savais pas combien. Je le fais maintenant.

De temps en temps, papa tenait un journal quotidien. Il enregistrerait les faits saillants, en commençant toujours par le mot “Merci” – à Dieu pour un autre jour.

Il y a un thème notable dans ses notes pour 2001 et l’utilisation fréquente du mot «douleur». Ce fut une année difficile pour lui. Il lui a donné une mauvaise note pour ces raisons :

“Mauvais temps. Mauvaise pêche. Problème avec le côlon. Problème de dos. Bush trop libéral. Gaz trop élevé. Dans l’ensemble ‘D’.

Il y a eu de nombreuses visites chez les médecins cette année-là et le “bender d’os”. Cela a aidé, mais la douleur n’a jamais disparu.

“Toujours de la douleur”, a-t-il écrit pendant plusieurs jours. Souvent, il ajoutait : « J’espère pour le mieux.

Après une visite de son frère, il écrit : « Nous nous sommes assis et avons parlé pendant un peu plus de 3 heures. J’avais vraiment mal au dos et à la jambe, mais il est difficile de dire à quelqu’un que vous voulez vous allonger quand il vient vous voir.

Il a noté cette citation d’un livre : “La vie, c’est 90 % d’entretien.”

C’est peut-être un truc de mec. Ou sa génération qui est prête à accepter et à tolérer la douleur – et à la cacher aux autres pour que ce ne soit pas leur fardeau aussi.

Papa a résisté à ses tempêtes jusqu’à son décès en 2014. Cancer. Dans les os. La douleur.

Il a également noté toutes les réunions de famille et les visites. Il a appelé ces bons jours.

Il ne fait aucun doute que papa – et presque tout le monde lors de ces réunions – endurait une sorte de douleur. Il le savait.

Je peux le voir maintenant. Je comprends aussi pourquoi papa s’est souvent fait un devoir de remercier sa famille.

Famille. Il a traversé toute cette douleur pour sa famille.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail de paperasse est [email protected]. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.