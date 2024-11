Comment se faire vacciner contre la COVID-19 et contre la grippe dans le nord-ouest de l’Ontario cet automne

Les bureaux de santé locaux du nord-ouest de l’Ontario encouragent les gens à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19.

Dans le Bureau de santé du district de Thunder Bay (TBDHU), les deux vaccins sont devenus disponibles plus tôt cette semaine pour toutes les personnes de six mois et plus.

Le TBDHU a commencé à proposer des cliniques de vaccination contre la COVID-19 et contre la grippe tout au long du mois d’octobre pour les groupes hautement prioritaires – les personnes plus à risque de complications plus graves dues à des infections :

Enfants de moins de cinq ans.

Adultes de 65 ans et plus.

Ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents.

Les personnes enceintes.

Ceux qui font partie ou sont issus des communautés des Premières Nations, inuites ou métisses.

Ces cliniques continueront d’être offertes ce mois-ci au CLE Coliseum de Thunder Bay. Le grand public est invité à prendre rendez-vous pour les vaccins via le système de réservation en ligne de la province.

« Nous voulons nous assurer que toutes les populations prioritaires et celles admissibles ont un accès facile aux vaccins », a déclaré Laura Dennis, gestionnaire du programme des maladies évitables par la vaccination au TBDHU.

« Nous ciblons ceux qui présentent le risque le plus élevé pour nous assurer qu’ils y ont accès, et nos cliniques réservent très rapidement. »

Ceux qui travaillent dans le secteur des soins de santé et dans d’autres milieux collectifs sont également fortement encouragés à se faire vacciner, car ils travaillent en étroite collaboration avec les populations les plus vulnérables, a-t-elle déclaré.

Approvisionnement stable, demande saine

Le bureau de santé voit environ 250 personnes chaque semaine dans ses cliniques de vaccination, tandis que les pharmacies locales administrent entre 70 et 80 pour cent des doses à la population générale, a déclaré Dennis.

« Nous constatons que leur disponibilité est très bonne. De nombreuses pharmacies ont des rendez-vous le jour même, donc la demande ne dépasse pas les services à ce stade », a-t-elle déclaré.

Les gens peuvent se faire vacciner simultanément contre la grippe et contre le COVID-19, ce que le pharmacien Vinay Kapoor a déclaré recommander.

REGARDER | Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 sont déployés — mais les Canadiens retrousseront-ils leurs manches ? Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 sont déployés — mais les Canadiens retrousseront-ils leurs manches ? Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 sont déployés partout au pays, avec un accès prioritaire aux personnes de plus de 65 ans et à celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents, mais convaincre les Canadiens de retrousser leurs manches une fois de plus pourrait être un défi.

« Si vous avez une journée de repos après avoir reçu l’un ou l’autre des vaccins, cela se produit au moins sur une journée et ne s’étale pas sur deux jours », a déclaré Kapoor, propriétaire de la pharmacie Dawson Heights.

La pharmacie a distribué environ 250 vaccins la semaine dernière, a-t-il déclaré, qui étaient une combinaison de doses contre la grippe et contre le COVID-19. Bien qu’il ait constaté une forte demande de vaccins et que les rendez-vous se remplissent rapidement, les chiffres restent inférieurs à ceux de l’année dernière.

« Je pense que les gens sont devenus un peu complaisants. Ce n’est pas aussi élevé que par le passé, mais cela reste assez sain », a-t-il déclaré.

Kapoor a déclaré qu’il conseille aux gens de prendre une décision éclairée quant à savoir s’ils souhaitent ou non se faire vacciner.

« Nous n’essayons pas de devenir trop autoritaires », a-t-il déclaré. « On leur dit surtout s’ils sont en présence de personnes âgées, de gens [with] systèmes immunitaires affaiblis, [it is] non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs proches avec qui ils s’associent. »

Bien que le système de réservation en ligne ait contribué à rationaliser le processus, Kapoor a déclaré que les visites sans rendez-vous sont toujours disponibles à la pharmacie de Dawson Heights et qu’elles sont particulièrement pratiques pour ceux qui ne sont pas à l’aise pour prendre rendez-vous en ligne.

Cliniques de masse proposées

Bien qu’il y ait moins de pharmacies fournissant des vaccins contre la COVID-19 et la grippe dans la zone de desserte du Northwestern Health Unit (NWHU), des cliniques de masse sont proposées dans un certain nombre de communautés pour aider à améliorer l’accès des personnes à ces services.

« Nous essayons de pousser les gens vers leur fournisseur de soins de santé ou vers une pharmacie locale participante », a déclaré Laura Homer, spécialiste du programme des maladies évitables par la vaccination du NWHU.

« Nous poursuivrons certains rendez-vous en cabinet une fois nos cliniques de masse terminées. »

Il faut environ deux semaines pour que le système immunitaire des gens réponde pleinement aux vaccins, a déclaré Homer, c’est pourquoi elle exhorte les gens à prendre rendez-vous le plus tôt possible. Ceux qui vivent dans la zone de chalandise du NWHU peuvent également trouver des détails sur vaccinations locales en ligne.

De plus amples informations sur les vaccins dans le TBDHU, y compris les prochaines cliniques à Thunder Bay et dans le district, peuvent être trouvées sur le site Web du bureau de santé.

Quant aux vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les nourrissons qui ne l’ont pas reçu à l’hôpital, le TBDHU organise des cliniquestandis que le NWHU encourage les gens se rendre chez leur fournisseur de soins de santé ou prendre rendez-vous en cabinet.