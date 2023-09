Comment se déroule une histoire de vie si elle commence dans une boîte à chaussures ? – Shaw Local

Celui qui est parti.

Je le vois maintenant, épinglé sur le tableau en liège de mon bureau – une histoire que je n’ai jamais poursuivie. Cela aurait pu être un livre, et j’ai immédiatement su que le titre serait « Shoebox ».

Cela a commencé le vendredi 12 octobre 1979. J’avais 31 ans, un journaliste plein d’énergie – et moi-même. Je vérifiais mes articles dans le Herald-News à Joliet quand j’ai vu un article de trois pouces sous un titre sur deux colonnes : « Bébé découvert dans une boîte à chaussures. »

L’article d’Associated Press était plein de plus de questions que de réponses :

« Une fillette de 12 heures a été signalée en bon état après avoir été retrouvée dans une boîte à chaussures dans les toilettes du sous-sol d’un centre commercial de la banlieue de Schaumburg, ont indiqué les autorités.

« Une femme, qui n’a pas été identifiée, a trouvé le nourrisson de 7 livres, le cordon ombilical toujours attaché, vers 13 heures jeudi et a prévenu les autorités.

« La police a cité un médecin disant que le bébé était probablement né après minuit.

«Le nourrisson a été signalé en bon état à l’hôpital communautaire du Nord-Ouest, à proximité d’Arlington Heights.

« La police a déclaré que la boîte à chaussures ouverte et un sac de grand magasin avaient été trouvés dans la salle de bain, ainsi qu’une veste tachée et une serviette en papier d’une femme avec une tache similaire. »

Je suis devenu accro aux questions. Qu’est-ce qui pousse une mère à quitter son bébé ? Qu’attendait le bébé à qui l’on dirait un jour qu’il avait été trouvé dans une boîte à chaussures ? La mère et la fille se connecteraient-elles un jour à nouveau ?

Il s’agit peut-être d’une volonté égoïste de la part des journalistes… de raconter une « bonne histoire ». Mais celui-ci semblait important, comme si ce serait une erreur de l’ignorer. Mais… c’est ce que j’ai fait.

J’ai coupé l’article et l’ai conservé pendant 44 ans. Il a été perdu et retrouvé à plusieurs reprises et il est désormais collé sur une feuille de papier avec mes notes – mes faibles tentatives pour trouver plus de détails.

Ce vendredi 1979, j’ai appelé AP et on m’a dit que le journaliste était Tim Fought. Il était absent mais travaillait le week-end prochain. Mais ce n’était pas le cas, alors… je n’ai pas rappelé.

Je soupçonne que Tim avait peu à ajouter. Il a probablement tiré l’histoire d’un rapport de police sommaire et une histoire de suivi n’a peut-être pas été attribuée. J’ai essayé de retrouver Tim en janvier de cette année. J’ai envoyé un e-mail à WTHR-TV à Indianapolis où je crois qu’il travaillait. Il n’y eut pas de réponse. Je n’ai pas réessayé.

En 1979, j’ai eu cette vision de travailler avec les autorités pour suivre Shoebox alors qu’elle devenait une jeune femme. Un jour, ce serait son histoire à raconter, pensais-je. Et je l’aiderais.

Eh bien, cette petite fille aurait 44 ans maintenant. Peut-être a-t-elle raconté son histoire. La trouver serait un défi pour moi. Une grande partie de sa vie s’est déroulée dans l’armure de l’intimité. Et maintenant, j’ai d’autres histoires que je dois poursuivre, tant que je le peux.

Ce que je peux faire, c’est raconter son histoire pour qu’un autre écrivain puisse s’y interroger.

On pourrait dire que ce qui est arrivé à Shoebox ne me regarde pas. Mais si je n’avais que quelques instants avec elle maintenant, je lui dirais ceci :

« Le jour où j’ai lu ce petit fait divers, j’ai ressenti le besoin de veiller sur toi… et sur ta mère. Pour ne laisser aucun de vous passer entre les mailles du filet. Je me souciais de ce qui vous était arrivé à tous les deux. Je pense que d’autres s’en soucieraient aussi.

« C’est parfois pour cela qu’il faut raconter des histoires de vie. Et pourquoi je regrette d’avoir laissé ton histoire s’échapper.

