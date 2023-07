Comment se défendre face à Alex Morgan, selon les adversaires

Alex Morgan a marqué plus d’un but par match pour l’équipe nationale féminine des États-Unis, et les équipes espèrent la garder hors de la feuille de match à la Coupe du monde. Hannah Peters – FIFA/FIFA via Getty Images

Dinnia Díaz jouait à un jeu dans le jeu, une astuce familière à tous ceux qui ont travaillé un quart de travail qui n’est pas très amusant. Quand c’était lent, elle jetait un coup d’œil à l’horloge, puis essayait, essayait, essayait de laisser passer plus de temps avant de regarder à nouveau.

Gardien de but de longue date de l’équipe nationale du Costa Rica, Díaz craignait rarement les attaquants adverses ou essayait de compter les minutes jusqu’au coup de sifflet final. C’était différent quand elle faisait face à Alex Morgan.

« Parfois, vous pensez: » Combien de temps reste-t-il? Alex peut-il encore marquer sur moi? « », A déclaré Díaz.

Une fois, lors d’un match amical en 2016, Díaz a réussi à garder Morgan sans but, bien qu’elle ait concédé un but assisté par Morgan. Une autre fois, en qualification olympique en 2016, Morgan a marqué presque dès le coup d’envoi et a trouvé un deuxième but à la 62e minute.

« C’était vraiment significatif parce que vous voulez qu’un joueur aussi extraordinaire avec une si belle carrière ne marque pas sur vous. En tant que gardien de but, cela signifie beaucoup », a déclaré Díaz.

Jouer au football international est une joie, et la Coupe du monde féminine (qui a débuté jeudi) promet d’être l’expression d’un mois de cette positivité. Mais le faire contre Alex Morgan peut transformer n’importe quelle journée en une journée très difficile au bureau.

Morgan et les fans américains espèrent qu’un nouveau groupe de joueuses verra leurs journées gâchées lors de la Coupe du monde féminine, que les Américaines ouvriront vendredi soir (heure américaine) contre le Vietnam à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Mais un certain nombre de joueuses de la Concacaf et d’ailleurs connaissent bien cette attente, les coups d’œil rapides à l’horloge et le sentiment de terreur que tôt ou tard, elle va trouver un moyen de marquer.

Le décor est planté pour la Coupe du monde féminine Le rideau est sur le point de se lever sur la plus grande Coupe du monde féminine de tous les temps et ESPN est prêt pour cela.

Alex Morgan se dirige vers cette Coupe du monde avec 121 buts en 207 matches internationaux, ce qui la place au-dessus d’une moyenne d’un but tous les deux matchs. Elle a également récolté 49 passes décisives. Le curriculum vitae est bien connu : une paire de médailles de vainqueurs de la Coupe du monde, un médaillé d’or et quelqu’un essentiellement impossible à arrêter.

Non pas que les équipes n’aient pas encore à essayer. Lors du match d’ouverture du championnat Concacaf W l’été dernier, l’équipe nationale d’Haïti s’est demandé si elle pourrait obtenir un sursis et voir Morgan se reposer avant des matchs plus décourageants plus tard dans le tournoi. Au lieu de cela, elle a commencé et a marqué deux fois dans les 23 premières minutes alors que les États-Unis remportaient une victoire 3-0.

« OK, nous devons vraiment l’allumer tout de suite », se souvient la défenseure centrale d’Haïti, Claire Constant, en disant à ses coéquipières après avoir vu que Morgan allait commencer. « Il n’y avait pas d’entraînement spécifique » Defending Alex Morgan « que nous faisions, mais nous étions évidemment conscients de ses talents. »

Alors que d’autres joueurs peuvent prendre de petites pauses pendant le jeu, Constant dit que Morgan « ne s’éteint jamais ».

« Vous devez garder un œil sur elle pendant littéralement toutes les 90 minutes. Son mouvement hors du ballon, qu’elle vérifie dans les coutures ou qu’elle fasse des courses dans la surface, est très, très difficile à défendre », a déclaré Constant. « Elle fait toujours de petits mouvements rapides et fait des courses désintéressées pour ses coéquipiers. »

Diaz a déclaré que cela se reflétait dans le positionnement de Morgan. Elle pourrait être au bon endroit pour un tap-in, ou elle pourrait secouer son défenseur pour se retrouver seule en haut de la surface. Comme on ne sait jamais, vous comptez toujours ces minutes.

« Elle s’adapte à tous les styles de jeu et rend toujours les choses difficiles pour les adversaires. Elle peut apparaître dans différentes zones du terrain, est toujours bien située et fait réfléchir les gardiens de but et toute la ligne défensive », a déclaré Díaz.

Bianca Henninger a dû rire quand elle a vu la demande d’ESPN de lui parler pour cette histoire. « Je veux dire, bien sûr. Voulez-vous que je parle de la façon dont elle a anéanti toutes les équipes dans lesquelles j’ai été? » elle a plaisanté.

Les cinq meilleures joueuses de l'ESPN FC se dirigent vers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Alexis Nunes décompose les cinq meilleures joueuses à surveiller lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Maintenant dans le front office de l’Angel City FC, Henninger était un gardien de longue date de la NWSL qui a également joué pour le Bayern Munich et le Melbourne Victory. Originaire de Californie, elle a représenté l’équipe nationale du Mexique et a donc eu plusieurs affrontements avec Morgan au niveau international.

Il y a eu les éliminatoires de la Coupe du monde féminine en 2018 au cours desquelles Morgan a marqué deux fois en seconde période, mettant l’arc sur une victoire 6-0. Le Mexique pensait pouvoir gagner à la mi-temps, ne traînant que d’un point. Il y a eu le penalty à Jacksonville lors d’un match amical, quand Henninger a dit: « Je savais où elle allait tirer. J’ai deviné le bon chemin, et c’était à portée de main. C’est le niveau d’exécution qu’elle apporte à la table. »

Même lorsque Henninger avait le dessus, elle a déclaré que les plans de match les mieux dessinés seraient annulés. « Les bonnes joueuses comme elle trouvent des moyens de contourner le plan de match », a-t-elle déclaré. « Et, s’ils ne le font pas, ils retirent une tonne de ressources des choses que vous essayez de faire dans les matchs de football réguliers. »

Diaz, à gauche, a réussi à empêcher Morgan de marquer, mais a reconnu qu’il n’était pas facile de l’empêcher d’avoir un impact sur les matchs. Andrew Dieb/Icône Sportswire/Corbis/Icône Sportswire via Getty Images

Constant est d’accord. La défenseuse née aux États-Unis et produit de Virginie a grandi en regardant Morgan et ne l’a regardée que plus attentivement lorsqu’elle a vu le tirage au sort du championnat Concacaf W, réalisant qu’elle serait chargée de la faire taire. Les résultats de l’étude dans la salle vidéo lui ont laissé peu de matière à travailler.

« C’est très difficile de défendre quelqu’un avec autant de détermination. Quand je vais affronter quelqu’un, je vais regarder un film et ensuite sur le terrain, je vais chercher quels sont ses points faibles », a déclaré le défenseur haïtien, qui manquera la Coupe du monde à cause d’une blessure au LCA subie juste avant le tournoi. « Pour moi, Alex n’a pas de points faibles ou elle réussit très bien à les cacher.

« Vous n’êtes jamais à l’aise sur le terrain quand elle est sur le terrain avec elle. »

Les joueurs de la région de la Concacaf envoient un avertissement aux adversaires de la Coupe du monde de Morgan : un moment où vous perdez votre concentration, une fois un défenseur n’est pas en mesure d’exécuter le plan de match, et cela peut signifier retirer le ballon de votre filet et secouer la tête. Alex Morgan marque. Encore.

« Vous vous préparez toujours à ne pas concéder mais à le faire contre une joueuse avec ce style de jeu si naturel et où elle peut changer un jeu de n’importe où. Vous devez faire attention », a déclaré Díaz.

Les matchs ne durent peut-être que 90 minutes, mais lorsque vous continuez à jeter un coup d’œil à l’horloge tout en essayant de trouver Morgan autour de la surface, cela peut sembler beaucoup plus long.