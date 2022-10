Comment se déconnecter complètement du travail pendant les vacances

CNBC Make It s’est entretenu avec Edser pour découvrir ses trucs et astuces pour éviter les workcations. Voici trois choses que vous pouvez faire pour vous assurer de vous débrancher en dehors du travail.

Selon un récent rapport de Porte en verre , 54 % des travailleurs aux États-Unis déclarent qu’ils sont incapables d’arrêter de travailler pendant leurs vacances ou ne pensent pas pouvoir se débrancher complètement lorsqu’ils sont en prise de force. Cela est encore plus évident chez les professionnels plus âgés, 65 % des travailleurs âgés de 45 ans et plus déclarant qu’ils ne peuvent pas se détacher du travail pendant leurs vacances.

Maintenir un bon équilibre travail/vie personnelle est essentiel pour lutter contre l’épuisement professionnel. Cependant, à mesure que les gens acquièrent plus d’expérience professionnelle et grandissent au sein de leur entreprise, il peut être très difficile de fixer des limites, en particulier pendant les congés.

Donner la priorité aux passe-temps est essentiel pour un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, car ils vous aident à rester au défi, à soulager le stress et à renforcer votre moral et votre confiance. Edser suggère que les professionnels trouvent une activité qu’ils aiment faire et soient intentionnels en allouant du temps pour pratiquer ces passe-temps tout au long de la semaine.

“Je prends du temps pour faire de l’exercice avec des amis, ce que je trouve vraiment utile car cela me permet de faire des pauses, c’est sociable et cela me maintient en forme et en bonne santé. Je cours deux à trois fois avec des amis car c’est agréable de discuter et de déconnecter et je faire de l’exercice au total environ cinq fois par semaine », dit Edser. “De même, je joue au football une ou deux fois par semaine car, encore une fois, cela permet à mon cerveau de se déconnecter correctement et de se concentrer sur le jeu.”

Edser dit également qu’il fait un effort supplémentaire pour s’assurer qu’il n’a pas de distractions lorsqu’il prend du temps pour lui et ses passe-temps.

“Je trouve que désactiver un grand nombre de mes notifications le soir me redonne de l’énergie, ce qui me permet d’éviter le « ping » constant qui peut survenir, en particulier dans une entreprise mondiale comme la nôtre. Habituellement, je suis déconnecté à 18h30.”