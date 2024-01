Comment se débarrasser d’une mauvaise toux ? Près de 30 millions de personnes consultent chaque année un médecin à cause de la toux.

Selon les statistiques de l’OMS, jusqu’à 30 millions de personnes consultent un médecin chaque année en raison d’une toux. Bibliothèque nationale de médecine.

Si vous êtes l’un des nombreux cet hiver à avoir une toux persistante ou à connaître quelqu’un qui en a une, le médecin urgentiste et correspondant médical d’ABC News, le Dr Darien Sutton, vous donne les conseils dont vous avez besoin pour vous mettre sur la voie d’un rétablissement complet ou savoir quand consulter un médecin.

Je pense que j’ai attrapé un rhume ou une grippe, mais je tousse toujours. Que se passe-t-il?

Même si une personne est au bord d’une infection par le rhume ou la grippe, les voies respiratoires peuvent toujours être irritées, entraînant une toux persistante.

“Nous avons de petits sacs aériens dans nos poumons. Ils aident à échanger l’oxygène avec notre sang afin que nous puissions obtenir l’air dont nous avons besoin, mais pendant cette saison de la toux, vous avez une accumulation de mucus et d’irritants qui stimulent ce que nous avons, les récepteurs de la toux. dans notre poitrine et cela provoque le réflexe de toux”, a expliqué Sutton jeudi dans “Good Morning America”.

De plus, plusieurs facteurs peuvent conduire au développement de mucus.

“Beaucoup de choses peuvent provoquer cette accumulation de mucus. Les maladies virales, mais aussi les reflux acides, les allergies, l’asthme, des choses de ce genre peuvent toutes augmenter votre accumulation de mucus, il s’agit donc d’en déterminer la cause”, a poursuivi Sutton.

Combien de temps dure généralement une toux ? Certaines personnes souffrent de toux qui dure des semaines. Est-ce normal?

Différents types d’infections et de maladies peuvent déclencher une toux. Il peut donc être nécessaire de consulter un médecin pour éliminer ce qui en est ou non une cause.

“Une grande partie des causes sont les maladies virales que nous observons. Nous constatons une augmentation des cas de grippe, de VRS et de COVID”, a déclaré Sutton.

Avec un virus, Sutton a déclaré que la principale période de symptômes dure généralement trois semaines.

“C’est le moment typique où vous allez tousser”, a expliqué Sutton.

“Après cela, entre trois et six semaines, c’est ce que nous appelons une situation subaiguë”, a-t-il poursuivi. “C’est le moment où nous enquêtons un peu plus. Nous faisons de l’imagerie, nous essayons de déterminer quelle autre cause pourrait également être la cause, mais cela peut aussi être quelque chose appelé post-infectieux, qui est juste votre guérison des poumons. »

Si vous toussez depuis deux mois, Sutton a déclaré que c’est à ce moment-là que vous devriez consulter un médecin et que vous passerez probablement des tests et des images pour déterminer la raison pour laquelle vous avez une toux chronique.

“Après huit semaines, c’est ce qu’on appelle une toux chronique et c’est ce qui nécessite un bilan supplémentaire, y compris une imagerie et des tests d’expectoration, et simplement essayer de déterminer exactement quelle pourrait en être la cause”, a déclaré Sutton.

Que puis-je faire pour soigner la toux et m’en débarrasser le plus rapidement possible ?

Lorsque vous êtes à la maison, il existe des remèdes simples que vous pouvez utiliser en cuisine pour vous sentir mieux plus rapidement.

“Nos parents, nos grands-parents nous ont tous appris dès notre plus jeune âge que les soupes et les bouillons sont utiles. C’est vrai. C’est absolument vrai”, a déclaré Sutton.

“Vous avez vos thés, votre miel, même l’huile d’eucalyptus. Si vous le mettez dans de l’eau tiède, ça sent fantastique ou si vous le mettez dans votre vaporisateur, quelques gouttes pour aider à dégager vos voies respiratoires. Cela peut être un anti-inflammatoire”, Sutton a ajouté.

Bien que les médecins affirment que le miel est un remède courant et utile contre la toux, il n’est pas sans danger pour les enfants de moins d’un an.

En ce qui concerne les enfants, les médecins disent que les parents devraient parler au pédiatre de leur enfant de ce qu’il faut faire en cas de symptômes spécifiques de leur enfant et avant de leur donner des médicaments en vente libre pour s’assurer que c’est la bonne option ou la bonne dose.

À quel moment dois-je consulter un médecin en cas de toux ?

“De nombreux patients se posent cette question. Ils se présentent et leur toux dure parfois plus de quatre ou cinq semaines, ce qui est certainement préoccupant et devrait être traité”, a déclaré Sutton.

En général, Sutton recommande de consulter un médecin lorsqu’une toux dure depuis au moins trois semaines.

“Après trois semaines, vous devriez passer un examen. Vous devriez passer un certain type d’imagerie et ensuite, cela dictera le type d’intervention”, a recommandé Sutton. “Certaines personnes trouvent des avantages dans les médicaments en vente libre. Ces médicaments, bien qu’ils puissent soulager vos symptômes, ne changeront pas votre résultat. Vous pourriez donc avoir besoin d’interventions supplémentaires comme des stéroïdes ou des inhalateurs d’albutérol et cela ne vient qu’après un examen formel et un bilan.