Comment se débarrasser d’un Chromebook

Si votre Chromebook ne vous sert plus ou a développé un défaut en dehors de sa garantie et que vous souhaitez vous en débarrasser, quelles sont les meilleures façons de vous en débarrasser en toute sécurité ? Nous vous expliquerons ce que vous devez savoir sur la façon d’effacer les données et où les prendre.

Comment effacer les détails de votre compte et les données d’un Chromebook

Comme pour tout appareil technologique personnel, avant de jeter, de céder ou de recycler un Chromebook, vous devez effacer son disque dur afin qu’il ne reste aucune de vos informations de compte ou de vos données personnelles. C’est très facile à faire sur un Chromebook, grâce à sa fonction Powerwash.

Pour l’utiliser, rendez-vous sur Paramètres > Avancé > Réinitialiser les paramètres puis recherchez la section Powerwash et sélectionnez Réinitialiser.

Cela effacera tous les détails du compte sur l’appareil ainsi que la suppression des fichiers stockés localement. Si vous souhaitez conserver l’un de ces derniers, assurez-vous qu’il est enregistré dans votre dossier Google Drive. Powerwash ne supprimera aucun des fichiers stockés en ligne, uniquement ceux de votre dossier Téléchargements ou tous les autres que vous avez configurés sur l’appareil. Si vous n’êtes pas sûr, accédez simplement à Google Drive dans votre navigateur et vérifiez que les fichiers dont vous avez besoin sont présents.

Cela fait, il existe quelques options pour s’en débarrasser. Voici ceux que nous recommandons.

1. Vendez le Chromebook ou offrez-le à un ami ou à un membre de votre famille

C’est de loin l’option la plus simple, car une fois que vous avez suivi les étapes ci-dessus et réinitialisé votre appareil en usine, vous pouvez le transmettre à quelqu’un d’autre en toute sécurité. Ils recevront un Chromebook complètement propre, ce qui leur permettra de le configurer comme le leur et d’être prêt à partir en quelques minutes.

2. Faites don d’un Chromebook à une association caritative

Il existe de nombreux organismes de bienfaisance qui réutilisent les Chromebooks (et autres ordinateurs portables) pour les utiliser dans les écoles ou dans d’autres zones où les gens ont besoin d’un accès à Internet mais n’ont pas les moyens d’acheter un appareil. Le don de votre Chromebook aide non seulement ceux qui sont en difficulté, mais est également bon pour l’environnement car il prolonge la durée de vie d’un appareil qui finirait autrement dans une décharge quelque part.

Voici quelques bons endroits à considérer lors du don d’un Chromebook :

Le projet de redémarrage

Une organisation caritative britannique qui relie des projets à travers la Grande-Bretagne qui prend des ordinateurs, les répare et les utilise pour essayer d’atténuer l’exclusion numérique que vivent de nombreuses personnes.

Le projet de redémarrage

Computers4Charity

Un autre projet basé au Royaume-Uni qui travaille avec un certain nombre de partenaires à travers la Grande-Bretagne pour réutiliser les appareils numériques de manière à aider les communautés locales et les individus.

Ordinateurs avec causes

Ceux aux États-Unis qui souhaitent faire don de leurs Chromebooks peuvent le faire via Computers with Causes. Cela garantit que les appareils parviennent entre les mains de ceux qui en ont désespérément besoin.

3. Recyclez un Chromebook

Bien qu’un appareil ait atteint la fin de sa durée de vie, il reste des composants qui pourraient être utiles pour réparer d’autres machines. Donc, c’est toujours une bonne idée de recycler, et vous ne devriez jamais jeter un Chromebook (ou toute autre technologie contenant des batteries et des circuits imprimés) avec vos ordures ménagères.

Google lui-même exécute a un programme de recyclage pour ses propres produits qui offrent la livraison gratuite et feront à nouveau bon usage de votre ancienne technologie.

Vous pouvez également rechercher “recyclage d’appareils électroniques près de chez moi” pour trouver d’autres services locaux qui vous permettront de vous débarrasser du Chromebook et de s’assurer que les pièces réutilisables sont conservées. De nombreux conseils et autorités locaux proposent des zones de recyclage ou d’élimination sûres dans les décharges et les déchetteries. Par conséquent, si vous y apportez votre appareil, ne vous contentez pas de le jeter dans une benne, mais cherchez plutôt où vous pourriez laisser le Chromebook en toute sécurité pour être récupéré ou à moins professionnellement détruit.

