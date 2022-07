Lorsqu’une souris entre dans la maison, vous devez vous assurer de vous en débarrasser le plus tôt possible – elle peut détruire les murs, les meubles et le câble d’alimentation et présenter un risque pour la santé des humains.

Ce sont des moyens de vous débarrasser des souris.

Comment se débarrasser des souris

Il existe plusieurs façons de se débarrasser des souris et nous vous donnerons ici quelques options.

Obtenez un chat

Une façon de se débarrasser des souris est simplement d’avoir un chat.

Même si votre chat est plus un chat de genoux qu’un mouser, il y a de fortes chances que les souris évitent.

Les scientifiques ont découvert qu’un signal chimique dans la salive du chat déclenche une réaction effrayante chez la souris.

Les souris peuvent être un danger dans la maison non seulement parce qu’elles sont sales, mais aussi parce qu’elles peuvent détruire les murs, les meubles et les câbles électriques. Crédit : Getty

Sachez cependant que le fait d’amener un chat dans votre maison pourrait également entraîner une augmentation du nombre de souris, car les chats amènent souvent leur proie à l’intérieur pour la protéger des autres moggies.

Pièges à souris

Les pièges à souris se sont également avérés efficaces pour tuer les rongeurs grinçants.

Les humains tuent la souris instantanément à l’intérieur d’une boîte scellée qui peut être jetée dans une poubelle.

Une astuce consiste à placer les pièges le long des plinthes – les souris ont une mauvaise vue et utilisent les plinthes pour se déplacer dans votre maison.

Poisons

Il existe également des poisons – cependant, ils ne tuent pas la souris tout de suite.

Quand ils le font, vous pourriez constater qu’ils causent une puanteur s’ils sont derrière les murs ou sous les planchers.

Comment empêcher les souris de revenir dans la maison ?

Les souris entrent dans les maisons pour se nourrir et s’abriter. Par conséquent, retirer les contenants de nourriture ouverts et nettoyer soigneusement les côtés de la cuisine les empêchera de s’aider elles-mêmes.

Bloquer les points d’entrée dans votre maison peut également les empêcher de revenir.

Cherchez des signes révélateurs de crottes et de marques de rongement pour voir où ils entrent.

Investissez dans un sac de laine métallique et insérez-le dans les trous des plinthes et dans les interstices derrière les réfrigérateurs – les souris détestent les choses car elles se coincent dans leurs dents.

Fermez également les bacs et assurez-vous que les tas de compost sont couverts.

Gardez les jardins propres et bien rangés et éliminez les zones envahies par la végétation sous lesquelles les souris aiment s’abriter.

Les souris mordent-elles et sont-elles dangereuses ?

Les souris ne sont pas des créatures agressives mais si elles se sentent menacées ou concernées par vous, elles vous mordront.

S’ils vous mordent, cela ne devrait pas être nocif, mais si nous étions vous, nous verrions un médecin au cas où, juste pour nous assurer que tout va bien.

Le pire qui puisse arriver, c’est que vous attrapiez une infection à cause de la morsure.

Que mangent les souris ?

Les souris mangent tout ce qui est riche en glucides.

Mais pas seulement parce qu’ils ne sont pas difficiles et qu’une once de nourriture et d’eau les remplira pendant une journée.

Certains de leurs aliments préférés sont :