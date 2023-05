Comment se débarrasser des rats dans votre jardin et éviter les infestations expliquées – The Sun

Les RATS sont la dernière chose que vous voulez trouver dans votre jardin et cela pourrait être le début d’une infestation.

Voici comment les empêcher d’entrer dans votre jardin.

Il existe des moyens de prévenir les infestations de rats

Comment savoir si vous avez des rats dans votre jardin ?

Il existe des signes révélateurs d’une infestation de rats.

L’un des plus grands indices sera si vous trouvez de petites excréments noirs.

Si vous mangez ou appréciez parfois votre barbecue à l’extérieur, les miettes de nourriture restantes peuvent attirer les rongeurs.

Vous pourrez peut-être trouver des excréments autour de votre table et de vos chaises.

Les rats ont tendance à laisser des marques sales et des taches, donc si vous voyez des marques, cela pourrait provenir de rats qui ont élu domicile dans votre jardin.

Si l’un de vos meubles présente des marques de dents ou des signes de rongement, il s’agit probablement d’un rat.

Comment savoir si vous avez des rats chez vous ?

Les rats peuvent être trouvés partout où la nourriture est conservée afin qu’ils puissent se faufiler dans votre maison.

Assurez-vous de surveiller les minuscules gouttelettes autour des placards, au fond de votre réfrigérateur et de votre congélateur et partout où vous mangez.

Les rats dégagent une forte odeur, vous pourrez donc sentir les rats dans les parties de votre maison où ils vivraient.

S’il y a une tache jaune foncé dans des zones cachées telles que votre machine à laver ou le dessus de votre lave-vaisselle, il y a de fortes chances qu’il y ait des rats ou des souris qui y vivent.

De minuscules marques de morsure sur les boîtes de nourriture sont également un signe d’infestation.

Quelle nourriture dans ma maison attire les rats ?

Vous pourriez attirer des rats dans votre maison si vous stockez certains aliments que les rats aiment.

Selon Home Serve, ces aliments comprennent (mais sans s’y limiter) les éléments suivants :

Céréales et graines

Fruits et baies

Des noisettes

Viande

Les restes de nourriture

Vêtements ou matériaux provenant d’un animal, comme la laine ou le cuir

Comment puis-je éviter une infestation de rats ?

Il existe plusieurs façons d’éviter les épidémies de rats, comme couvrir les trous ou les interstices dans les murs et autour des tuyaux.

Home Serve suggère également de nettoyer les fruits tombés des arbres et des buissons ainsi que d’éviter de planter des buissons à moins de 3 pieds de votre maison.

Assurez-vous que si vous cultivez des légumes, vous les récoltez rapidement.

Les rats détestent l’odeur de la menthe, alors les propriétaires avertis voudront peut-être en planter vers les entrées arrière et avant de votre maison.

Le meilleur conseil pour ceux qui cherchent à éviter les infestations de rats est de garder votre jardin aussi propre que possible ; cela comprend le nettoyage des jardins et des ruelles où les rats trouvent un abri contre les intempéries.

Lorsque vous nourrissez des oiseaux, vous pouvez également nourrir des rats, alors assurez-vous de garder la nourriture pour oiseaux dans des endroits élevés qui ne supportent qu’un poids minimal.

Comment puis-je me débarrasser des rats sans cruauté ?

De nombreux conseils fourniront un service de lutte antiparasitaire, mais vous devrez peut-être payer pour cela.

Si vous souhaitez régler le problème seul, il existe plusieurs façons d’attraper les rats.

Des options comme les pièges et les poisons sont efficaces mais sont inhumaines et peuvent causer des décès de longue durée.

La mort aux rats peut également être toxique pour les humains et les autres animaux de compagnie que vous avez dans votre maison.

Cependant, il existe de plus en plus de façons plus douces de se débarrasser de vos rats, y compris la liste suivante de Home Serve :