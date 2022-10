Comment se débarrasser des petites araignées rouges au Royaume-Uni ?

CES minuscules araignées rouges qui surgissent dans le jardin peuvent être un fléau pour les jardiniers britanniques pendant les mois les plus chauds.

Mais malgré son nom, les minuscules petites araignées rouges ne sont en fait pas du tout des araignées – découvrez ici ce qu’elles sont.

Les minuscules araignées rouges peuvent être un fléau pour les jardiniers britanniques pendant les mois les plus chauds Crédit : Getty Images – Getty

Comment s’appellent les petites araignées rouges ?

Les minuscules araignées rouges trouvées dans le jardin ne sont pas du tout des araignées malgré leur apparence.

Ils sont plutôt connus sous le nom d’acariens du trèfle ou Bryobia praetiosa.

Ils sont appelés acariens du trèfle parce qu’ils aiment se nourrir de trèfle, mais ils mangent aussi d’autres graminées, ainsi que certains arbres, plantes ornementales et arbustes.

Les acariens mesurent moins de 1 mm, selon le fournisseur de lutte antiparasitaire Big Blue Bug, et ont de longues pattes pointant vers l’avant de leur corps.

Cependant, ils sont communément appelés araignées en raison de leur forme et sont étroitement liés.

En fait, ce sont des arachnides et ils ont huit pattes.

Pourquoi ai-je des acariens du trèfle?

Les infestations d’acariens du trèfle sont à leur maximum lorsqu’il y a des changements soudains dans le temps ou dans leur habitat.

Les acariens se déplacent généralement à l’intérieur à l’automne lorsque les plantes dont ils se nourrissent commencent à périr, provoquant l’invasion de ces ravageurs – même par centaines de milliers.

Les infestations se produisent également au printemps avec la croissance soudaine d’une végétation luxuriante que l’on trouve dans les jardins.

Pendant les températures estivales plus chaudes, les acariens du trèfle pondront des œufs et deviendront latents.

Ces œufs sont souvent placés dans les fissures et les crevasses de l’extérieur d’une maison ou entre les murs.

Pourquoi y en a-t-il autant ?

Les acariens rouges sont capables de se reproduire très rapidement pendant la saison de reproduction estivale.

À l’automne et par temps plus frais, ils ont tendance à rechercher des zones plus sèches pour hiberner et s’infiltrent souvent dans les maisons.

C’est pourquoi ils peuvent être trouvés sur les cadres de fenêtres et les fissures dans les murs des maisons, explique le conseil municipal d’Oxford.

Comment se débarrasser des petites araignées rouges dans son jardin ?

Selon 247PestControl, la meilleure façon d’arrêter une infestation d’acariens est de tondre régulièrement votre pelouse.

De plus, ils déconseillent de fertiliser vos pelouses et jardins car les créatures prospèrent dans les plantes fertilisées.

Si les plantes sont infectées, il est préférable de les isoler avant qu’un groupe ne se propage.

Pest.org indique que les signes à surveiller sont les taches blanches et soyeuses sur les feuilles des plantes, ainsi que les toiles de soie sur le dessous.

Il est également conseillé de garder les plantes dans des conditions humides et humides pour chasser les créatures.

La British Pest Control Association recommande de contacter un responsable de la lutte antiparasitaire si vous avez une infestation.

Cependant, vous pouvez essayer des pesticides et des acaricides, bien que vous deviez sélectionner une option biologique non toxique afin de ne pas nuire aux autres insectes.

Les aérosols insecticides peuvent être utilisés à l’intérieur, mais assurez-vous de ne pas utiliser de propulseurs nocifs ou de produits chimiques nocifs pour la couche d’ozone.

À quoi ressemblent les dégâts de la petite araignée rouge ?

Les acariens adultes du trèfle laissent derrière eux une tache rouge lorsqu’ils sont écrasés.

La tache laisse une marque sur les meubles de maison tels que les tapis, les rideaux et le papier peint.

Ils peuvent également endommager les feuilles du jardin en aspirant le jus et les cellules végétales des feuilles.

Les premiers signes de dommages causés par le tétranyque rouge sont des points clairs sur les feuilles.

Si elles ne sont pas traitées, les feuilles jaunissent et tombent.

Sont-ils dangereux ?

Non. L’acarien rouge est inoffensif pour l’homme et ne peut pas non plus blesser les animaux.

Et les acariens peuvent être une véritable nuisance pour les arachnophobes et ont tendance à se rassembler en grand nombre.