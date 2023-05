Comment se débarrasser des moucherons – Shaw Local

Bien qu’ils soient essentiellement inoffensifs, ces minuscules insectes volants apparaissent souvent en groupes et s’avèrent difficiles à expulser. Il en existe trois types différents – les mouches des fruits, les mouches de drainage et les moucherons fongiques – mais même si un seul porte le nom réel, ils sont tous une nuisance.

Piège au vinaigre de cidre de pomme

Remplissez un verre ou un bol avec 1 cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, une demi-tasse d’eau tiède et environ 5 gouttes de savon à vaisselle liquide et remuez bien. Les moucherons seront attirés par le sucre sucré et le vinaigre piquant, mais le savon à vaisselle collant les empêchera de s’échapper.

Cette astuce fonctionne aussi avec du vin ! Si vous avez une bouteille de vin rouge non finie qui s’est oxydée et devenue aigre, utilisez le vin de la méthode ci-dessus. Ajoutez simplement le savon à vaisselle liquide, placez-le à l’air libre et attendez que les moucherons plongent.

Bananes dans un bol

Écrasez une banane trop mûre dans un bol et couvrez d’une pellicule plastique. Fixez la pellicule plastique avec un élastique, puis percez quelques petits trous avec un cure-dent pour les moucherons. Les parasites seront attirés par l’odeur des fruits fermentés et trouveront leur chemin à travers les trous. Cependant, ils ne pourront pas s’échapper par le chemin par lequel ils sont venus et ils seront piégés.

Solution d’eau de Javel diluée

Si les moucherons de votre maison pullulent autour de l’évier, ce ne sont probablement pas des moucherons mais des mouches de vidange. Éliminez ces parasites en mélangeant une 1/2 tasse d’eau de Javel avec un gallon d’eau et en la versant soigneusement dans le drain. (Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez de l’eau de Javel.) Selon le temps que les mouches de drainage ont dû s’installer, vous devrez peut-être répéter cette méthode plusieurs fois avant qu’elles ne disparaissent vraiment.

