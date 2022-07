Comment se débarrasser des fourmis dans la maison ? – Le soleil

AVEC le réchauffement climatique, les infestations croissantes d’insectes dans votre maison et votre jardin deviennent un problème.

Bien que les fourmis soient généralement totalement inoffensives, personne n’aime les voir dans la maison – alors voici comment s’en débarrasser.

Crédit : Getty

Pourquoi les fourmis aiment entrer chez vous ?

Les fourmis peuvent entrer dans votre maison afin de trouver une source de nourriture.

Une fourmi éclaireuse quittera le nid à la recherche de nourriture, laissant une traînée de phéromones.

Une fois qu’elle aura trouvé de la nourriture, elle suivra la piste, laissant plus de phéromones, que d’autres fourmis suivront dans leur recherche de nourriture.

Si cela se produit, il pourrait y avoir une armée de fourmis courant dans la maison à la recherche de tout, des grains de sucre à la vaisselle sale.

Comment se débarrasser des fourmis ?

Comme toujours, la prévention est le meilleur remède.

La meilleure solution aux infestations de fourmis consiste simplement à éliminer tout ce qui les attire dans votre maison.

Les fourmis peuvent être attirées par n’importe quoi, qu’il s’agisse d’une goutte de miel sur le comptoir de la cuisine, d’un pot de confiture ou même d’une cuillère sale laissée dans l’évier de la cuisine.

En supprimant l’attraction, les fourmis pourraient simplement faire leurs valises et vous laisser tranquille.

Mais si vous craignez que des fourmis ne descendent dans votre maison, voici ce que vous devriez faire :

Conservez tous les aliments à l’écart, idéalement dans des contenants hermétiques, dans des placards ou au réfrigérateur.

Ne laissez pas les aliments à l’air libre, couvrez-les toujours et rangez-les si possible.

Nettoyez tout déversement de nourriture et de boisson dès qu’il se produit.

Gardez la maison propre, n’oubliez pas de garder les placards propres aussi.

Lavez régulièrement les bols des animaux de compagnie, rappelez-vous que les fourmis aiment aussi la nourriture pour chats et chiens !

Sortez régulièrement vos déchets.

Nettoyez toute votre cuisine avec un spray anti-fourmis naturel fait maison, composé d’une partie d’eau et d’une partie de vinaigre pour détruire leurs phéromones et les infestations présentes.

Comment éloigner les fourmis ?

Les fourmis détestent l’odeur de la menthe poivrée et de l’huile de lavande, donc mélanger les deux ensemble et la vaporiser sur les points d’entrée tels que les fenêtres et les portes pourrait créer une barricade anti-fourmis.

Il existe divers autres répulsifs contre les fourmis tels que le sel, la craie, la poudre de curry et la cannelle – ceux-ci peuvent être utilisés pour tapisser les portes et les fenêtres, mais ils peuvent ne pas être idéaux si vous avez des animaux domestiques et/ou de jeunes enfants.

Comme les fourmis noires des jardins sont les plus susceptibles d’envahir la maison, vous devez conserver les aliments – en particulier le miel, le sirop d’érable et le sucre – dans des contenants hermétiques.

Une autre façon de garder les fourmis hors de la maison est de suivre les fourmis jusqu’à leur nid pour savoir comment elles entrent.

Ensuite, bouchez simplement les trous avec du mastic, en faisant particulièrement attention autour des portes et des fenêtres.