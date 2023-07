Comment se débarrasser des cheveux crépus

Crédit d’image : Prostock-studio / Shutterstock

Nous avons tous vécu une mauvaise journée de cheveux à un moment donné. Les matins où vos cheveux ne coopèrent tout simplement pas peuvent apporter un sentiment de frustration, et si vos mèches sont crépues, obtenir le style que vous voulez pour la journée peut être encore plus difficile. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à vous contenter de serrures indisciplinées. Nous avons les trucs et astuces dont vous avez besoin pour dompter vos cheveux et calmer les cheveux crépus une fois pour toutes.

Des revitalisants ciblés sans rinçage aux traitements revitalisants en profondeur et aux remèdes maison, nous vous montrerons comment vous débarrasser des cheveux crépus et garder vos mèches hydratées et faciles à coiffer. Nous discuterons également des meilleurs produits et outils pour vous aider à obtenir le look élégant et brillant dont vous avez rêvé. Donc, si vous êtes prêt à mettre fin à vos frisottis capillaires, continuez à lire !

Causes des cheveux crépus

La génétique joue un rôle important dans la cause des cheveux crépus, mais d’autres facteurs, tels que l’environnement et le coiffage à la chaleur, peuvent également contribuer à ce problème. Identifier les causes spécifiques affectant vos cheveux est la première étape vers l’élimination des frisottis.

Les personnes aux cheveux ondulés ou bouclés ont souvent plus de mal à lutter contre les frisottis car leurs mèches ont une structure différente. Les cuticules des cheveux raides ont tendance à être à plat, tandis que les cuticules des cheveux bouclés ou ondulés sont inégales et plus susceptibles de gonfler lorsqu’elles sont exposées à l’humidité ou à l’humidité.

L’humidité et la chaleur sont les principaux responsables des cheveux crépus. Ces conditions provoquent l’expansion des cuticules des cheveux, permettant à l’humidité de pénétrer dans les mèches. À l’inverse, les climats plus froids peuvent rendre les cheveux cassants et ternes en raison d’une sécheresse excessive.

Les dommages causés par la chaleur sont l’une des principales causes de frisottis, car ils soulèvent les couches de la cuticule et épuisent les huiles essentielles du cuir chevelu, entraînant sécheresse et cassures. Pour minimiser les dommages causés par la chaleur, il est crucial d’appliquer un protecteur thermique lors de l’utilisation d’outils de coiffage à chaud et de maintenir le réglage de la température à un niveau bas.

Conseils d’entretien quotidien

Pour garder des cheveux sains et sans frisottis, vous pouvez ajouter quelques étapes utiles à votre routine quotidienne. Tout d’abord, utilisez un shampoing et un revitalisant hydratants pour nourrir vos mèches sans les alourdir. Choisissez des produits adaptés à votre type de cheveux, comme un shampooing anti-frisottis ou un revitalisant définissant les boucles pour les mèches ondulées ou bouclées. Ces formules peuvent fournir une hydratation tout en combattant les frisottis.

Lorsque vous traitez des cheveux mouillés, minimisez les dommages et réduisez les pointes fourchues en utilisant un peigne à dents larges. Commencez à peigner à partir des extrémités et progressez progressivement vers le sommet de votre tête. Cette technique aide à prévenir les enchevêtrements et minimise le risque de casse. Alternativement, vous pouvez utiliser une brosse conçue pour le démêlage, comme une brosse en poils de sanglier ou une brosse humide à poils doux. N’oubliez pas de manipuler vos cheveux avec douceur pour éviter de les casser davantage, ce qui pourrait entraîner davantage d’enchevêtrements et de grincements à l’avenir.

Incorporez un revitalisant sans rinçage ou un hydratant capillaire à votre routine pour maintenir l’hydratation et lutter contre les frisottis entre les shampooings ou après le coiffage avec des outils chauds. Ces produits aident à retenir l’hydratation, réduisant ainsi l’apparence des frisottis. Recherchez des ingrédients naturels comme l’huile de noix de coco ou le beurre de karité, qui nourrissent en profondeur sans laisser vos cheveux gras ou alourdis.

Protéger vos cheveux

Pour protéger vos cheveux de l’humidité et d’autres facteurs environnementaux, essayez d’intégrer ces stratégies efficaces dans votre routine. Envisagez d’utiliser un traitement pré-shampooing, comme un masque de nuit à l’huile de noix de coco. Ce traitement peut aider à restaurer les protéines perdues dans les cuticules endommagées, réduisant ainsi les frisottis causés par l’humidité qui s’échappe des pointes fourchues.

Les outils de coiffage à chaud sont connus pour provoquer des frisottis lorsqu’ils soulèvent les couches de cuticules. Appliquez un produit thermoprotecteur spécifiquement testé pour ses qualités de protection contre la chaleur avant d’utiliser des outils chauds, tels que des fers à friser, des fers plats ou des sèche-cheveux. Cela crée une barrière protectrice entre vos mèches de cheveux et les températures élevées, ce qui entraîne moins de dommages globaux et, par conséquent, moins de frisottis.

Si vous souhaitez minimiser l’exposition aux facteurs environnementaux tout en conservant un look fabuleux, envisagez d’opter pour des styles de protection tels que des tresses, des petits pains et des torsions. Ces styles gardent toutes les mèches de cheveux bien rangées tout en vous permettant de créer des looks à la mode comme des nœuds supérieurs ou des chignons. Cela réduit les risques que vos cheveux deviennent crépus ou affectés par des éléments extérieurs.

Traitements en profondeur et remèdes maison

L’huile de jojoba est un traitement très efficace pour les cheveux secs en raison de ses propriétés équilibrantes. Il hydrate en profondeur les cheveux desséchés sans les alourdir, ce qui en fait un choix idéal par rapport aux huiles plus lourdes comme l’huile de ricin ou l’huile d’olive, qui doivent être utilisées avec parcimonie, en particulier sur les textures de cheveux grossiers.

L’avocat est un remède naturel largement utilisé pour lutter contre la sécheresse. Ses acides gras uniques agissent pour retenir l’humidité sans alourdir les cheveux. Contrairement aux produits achetés en magasin qui contiennent souvent des charges comme le silicone ou l’huile minérale, qui peuvent obstruer les pores et provoquer des irritations, l’avocat fournit une hydratation pure et organique.

Le vinaigre de cidre de pomme (ACV) est naturellement acide, ce qui le rend bénéfique pour équilibrer les niveaux de pH du cuir chevelu. Cela aide à réduire les enchevêtrements et les grognements causés par la déshydratation causée par les shampooings ou les revitalisants alcalins. Ces produits peuvent potentiellement soulever les couches de la cuticule, entraînant des frisottis indésirables. De plus, l’utilisation de sprays ACV infusés d’huiles essentielles comme la lavande ou le romarin tout au long de la journée peut fournir une hydratation sans la lourdeur des laques traditionnelles, ce qui peut aggraver le problème de frisottis existant.

Traitements professionnels

Il existe différentes approches pour lutter contre les cheveux crépus, en fonction de vos besoins individuels. Des coupes régulières toutes les 6 à 8 semaines peuvent faire des merveilles pour ceux qui s’inquiètent des pointes fourchues et des dommages. Couper les pointes aide à empêcher les pointes fourchues de remonter la tige du cheveu, causant d’autres dommages. De plus, ceux qui ont un volume excessif peuvent bénéficier de techniques de stratification douces. Ces techniques peuvent éliminer le volume des cheveux sans sacrifier la longueur, ce qui donne un look plus maniable et équilibré.

Les traitements de lissage professionnels peuvent soulager la texture indisciplinée tout en maintenant le motif de boucles naturel souhaité. Des défrisants traditionnels contenant des produits chimiques spécifiques adaptés aux besoins de chaque personne sont souvent utilisés dans ces traitements. Ils sont généralement accompagnés de plusieurs traitements revitalisants riches en protéines qui redonnent de la brillance et nourrissent les cheveux.

Pour les personnes à la recherche d’une solution plus permanente, les traitements de lissage à la kératine offrent la possibilité de transformer la texture des cheveux de façon permanente. Ce traitement élimine le besoin d’applications fréquentes de chaleur, réduisant le risque de dommages causés par la chaleur et résultant en des serrures plus lisses. Pour éviter la sécheresse indésirable, il est important d’utiliser des hydratants capillaires naturels de qualité avec parcimonie tout au long de la journée. Cette combinaison de soins et de produits hydratants crée un environnement idéal pour des cheveux beaux et hydratés, même dans des conditions humides.

Conclusion

Étant donné que les cheveux de chacun sont uniques, il est crucial de choisir des produits appropriés et d’utiliser des techniques efficaces adaptées à vos besoins. Comprendre les causes et les facteurs externes qui contribuent aux frisottis peut également vous aider à prendre les bonnes mesures préventives. Diverses méthodes sont disponibles pour lutter contre les frisottis et obtenir les résultats souhaités, vous êtes donc sûr de découvrir les meilleures étapes pour obtenir des cheveux lisses et brillants en un rien de temps !

