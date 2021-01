La pigmentation est un problème courant chez tous les sexes et tous les groupes d’âge. Pour lutter contre la pigmentation, il est important de comprendre la cause sous-jacente du problème. Il existe plusieurs causes de pigmentation, la plus courante étant le déséquilibre hormonal. La pigmentation causée par un déséquilibre hormonal est le mélasma. La pigmentation pourrait également être causée par une exposition au soleil sans utiliser de crème solaire, de bronzage et de coups de soleil. Une exposition constante sans utiliser correctement l’écran solaire est également une cause principale de pigmentation. Il est suggéré d’appliquer un écran solaire vingt minutes avant de sortir et il est obligatoire d’appliquer l’écran solaire toutes les deux à trois heures.

Il existe de nombreuses autres raisons qui provoquent une pigmentation, une hyperpigmentation post-inflammatoire qui survient généralement après des lésions cutanées pouvant être causées par un traumatisme, l’acné, après une allergie cutanée. Parfois, il est causé par d’autres raisons qui entraînent une inflammation de la peau et post-inflammatoire, il peut y avoir une pigmentation qui se développe sur le visage.

D’autres raisons pourraient être l’utilisation d’un produit qui ne convient pas à votre peau, les allergies aux teintures capillaires, aux déodorants, aux shampooings, etc. que nous utilisons sur le visage ou le corps peuvent également déclencher une pigmentation sur le visage. Les causes systémiques qui pourraient être dues à la prise de certains médicaments ou à toute autre maladie systémique que vous pourriez avoir peuvent provoquer une pigmentation comme effet secondaire.

Traiter la cause première serait la première étape. Deuxièmement, pour éviter tout dommage supplémentaire, il serait obligatoire d’utiliser un écran solaire uniformément et de protéger la peau du soleil. Pour la peau indienne, tout ce qui dépasse 25 SPF suffirait. Si vous restez au soleil pendant plus de deux à trois heures, il est obligatoire de réappliquer la crème solaire. À l’avenir, la prochaine étape serait d’utiliser une crème dépigmentante pour aider à la pigmentation. En général, les plus disponibles utilisent des ingrédients comme l’acide kojique, l’arbutine et l’acide glycolique. Ces ingrédients aident à éclaircir la peau et la pigmentation.

Si la pigmentation ne s’améliore toujours pas, il serait conseillé de consulter un dermatologue qui recommanderait probablement plusieurs séances de peelings qui aident à réduire la pigmentation. Les peelings peuvent être déterminés en fonction du type de peau et du facteur sous-jacent après avoir examiné votre peau. Le laser Q Switch, qui devient populaire en Inde, est également connu pour aider à éclaircir la pigmentation de votre visage.

Un remède maison utilisé pour éliminer un peu le bronzage serait de mélanger du besan avec du citron, du curcuma et du lait, et de l’appliquer en paquet. Bien que cela puisse donner un effet éclaircissant instantané, il n’est pas durable et peut ou non traiter votre problème de peau exact. Il est préférable de traiter la plupart des types de pigmentation après avoir consulté un dermatologue, car ils peuvent vous aider à comprendre la cause sous-jacente et vous fournir un traitement en fonction de votre type de peau et de vos préoccupations.

– Par le Dr Mikki Singh, célèbre dermatologue, cosmétologue, trichologue à Bangalore, et chef du centre d’excellence, Bodycraft Clinic Indiranagar, Bangalore