Comment se coucher après minuit pourrait affecter votre santé mentale

Se coucher après 1 heure du matin pourrait avoir un impact négatif sur la santé mentale, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs affirment que le chronotype d’un individu – qu’il soit du matin ou du soir – n’a pas grand-chose à voir avec ces résultats.

Des heures de coucher plus tardives peuvent entraîner moins de sommeil paradoxal, ce qui aide le cerveau à fonctionner de manière optimale.

Si vous vous couchez après 1 heure du matin, vous pourriez courir un risque plus élevé de développer des problèmes de santé mentale, que vous soyez du matin ou du soir. C’est la conclusion d’une nouvelle étude observationnelle de l’Imperial College de Londres au Royaume-Uni.

L’étude révèle que les personnes qui se couchent avant 1 heure du matin sont généralement en meilleure santé mentale, avec moins de cas signalés de troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux, de dépression et trouble d’anxiété généralisée (TAG).

Les chercheurs sur le sommeil sont intrigués depuis des années par le concept de chronotypes, c’est-à-dire la préférence d’une personne pour l’heure de chaque journée de 24 heures à laquelle elle préfère être éveillée ou dormir.

Les rythmes circadiens individuels peuvent conduire à des préférences personnelles en matière de sommeil. Certaines personnes semblent préférer se lever et se coucher tôt, tandis que d’autres préfèrent se lever tard et se coucher tard.

Une découverte surprenante de l’étude est que lorsque les gens se couchent le soir après 1 heure du matin – ce qui correspondrait à leur chronotype – leur santé mentale est la plus mauvaise. Le groupe avec le moins de diagnostics de santé mentale était celui des personnes du matin qui se couchaient à 1 heure du matin.

Les chercheurs ont analysé les données relatives aux adultes vivant dans la communauté Biobanque britannique. La cohorte étudiée était composée de 73 888 personnes, dont 56 % étaient des femmes. L’âge moyen des participants était de 63,5 ans et ils dormaient en moyenne sept heures par cycle de sommeil quotidien.

L’étude est publiée dans Recherche en psychiatrie.

Comment le sommeil affecte la santé mentale

Auteur principal de l’étude Jamie Zeitzer, Ph.D., professeur de psychiatrie et de médecine du sommeil à l’Université de Stanford, a suggéré de citer une théorie appelée «L’esprit après minuit», ce qui suggère que le cerveau fonctionne différemment tard dans la nuit, ce qui pourrait avoir un impact sur la santé mentale.

« Nous pensons que cela est dû au fait que les gens sont isolés lorsqu’ils sont éveillés tard dans la nuit, et qu’ils n’ont donc pas les garde-corps et le soutien qui accompagnent la socialisation ou même le fait de savoir que quelqu’un d’autre est éveillé », a expliqué Zeitzer à Actualités médicales aujourd’hui.

La théorie est soutenue par la science du sommeil, a déclaré Sara Wong, Ph.D.associé de recherche au Franks-Wisden Lab de l’Imperial College de Londres (Wong n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude).

Wong a noté que dormir tard dans le monde moderne entraîne souvent une restriction de la durée totale du sommeil. « Cela affecte particulièrement sommeil paradoxal (REM)ce qui se produit le plus avec des augmentations progressives au cours de la seconde moitié de la nuit », a-t-elle déclaré. MNT.

« Le sommeil paradoxal a un lien étroit avec la régulation de l’humeur – c’est-à-dire moins de sommeil paradoxal, une humeur plus mauvaise – les changements du sommeil paradoxal étant considérés comme un facteur de risque pour de nombreux troubles neuropsychiatriques tels que la dépression, [general anxiety disorder] et SSPT« , a expliqué Wong.

Le rôle exact du REM n’est pas tout à fait clair, mais Wong a rapporté qu’il est lié à l’excitabilité corticale, qui peut conduire à un dysfonctionnement cognitif et potentiellement à une excitotoxicité, une accumulation de déchets dans le cerveau.

« Peut-être que le sommeil paradoxal est également important à cet égard », a déclaré Wong, citant recherche qui ont découvert que cette élimination des détritus se produit moins pendant le sommeil non paradoxal.

Types de soirée associés à une moins bonne santé

Les chronotypes régulent le fonctionnement de l’horloge interne du corps. Si l’horloge interne humaine s’étend généralement sur 24 heures, elle interagit également avec l’environnement.

Avec la prédominance de la lumière artificielle et d’autres facteurs tels que les quarts de travail de nuit, « on pourrait affirmer que notre société est encore, à bien des égards, inadaptée aux types de travail du soir ». Jonathan Cedernaes, Ph.D., chercheur au Département des sciences médicales ; La transplantation et la médecine régénérative de l’Université d’Uppsala en Suède, non impliquée dans l’étude, ont déclaré MNT.

Wong a noté que les chronotypes du soir sont souvent associés à de moins bons résultats en matière de santé.

Les résultats de l’étude remettent néanmoins en question le concept de chronotype. « C’était assez surprenant et contraire à notre hypothèse », a déclaré Zeitzer.

« Nous avons commencé l’étude en pensant que nous découvririons que l’alignement était l’aspect le plus important de la santé mentale – c’est-à-dire que les alouettes devraient se lever tôt et les hiboux devraient se coucher tard. Nous avons été très surpris que ce ne soit pas le cas pour les hiboux. Cela ne veut pas dire qu’être aligné comme un hibou ne pourrait pas être bénéfique pour la santé mentale, mais dans l’ensemble, rester éveillé tard finit par être négatif pour la santé mentale. — Jamie Zeitzer, PhD, auteur principal de l’étude

Les heures de coucher optimales peuvent varier

Zeitzer a émis l’hypothèse de l’importance de 1 heure du matin comme heure limite pour se coucher : « Je pense que cela a à voir avec la population que nous avons étudiée (les résidents d’âge moyen et plus âgés du Royaume-Uni) », a-t-il déclaré, notant que les modèles sociaux courants pourraient également être un facteur. facteur.

Cedernaes a souligné les effets de changements saisonniers sur le sommeil et le timing. « Cela dépend également du fait que les régions passent de l’heure d’hiver à l’heure d’été », a-t-il noté.

« Une heure de coucher optimale spécifique devrait donc probablement prendre en compte à la fois la saison et le fuseau horaire.. Par exemple, certaines régions, comme l’Espagne et l’Islande, ne sont pas idéalement situées dans leur fuseau horaire, et de nombreux comportements veille-sommeil sont donc beaucoup plus tardifs dans ces régions », a déclaré Cedernaes.

Mais Zeitzer n’en était pas si sûr. « Je ne pense pas que cela changerait beaucoup en fonction du moment de l’aube, mais plutôt en fonction des changements saisonniers des modèles sociaux », a-t-il déclaré.

