Comment se concentrer sur votre santé mentale avec la SP récurrente-rémittente

Par Rosalind Dorlen, PsyD, racontée à Hallie Levine

La dépression et l’anxiété sont courantes chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Ce n’est pas surprenant. Bien que la sclérose en plaques soit unique car elle n’affecte pas tout le monde de la même manière, il existe des symptômes universels qui affectent à peu près tout le monde, tels que la fatigue, la raideur musculaire et la douleur.

Certains patients éprouvent également des effets cognitifs, ainsi qu’une mobilité limitée. Mais ce qui est particulièrement difficile avec la SEP, c’est le fait qu’il s’agit d’une maladie rémittente. Il y a des moments où les symptômes s’améliorent considérablement et les patients ont l’impression qu’on leur a donné un nouveau souffle. Lorsqu’ils connaissent une récidive débilitante, cela peut être très décourageant et déprimant. Voici quelques-unes des stratégies que j’utilise avec mes patients et qui se sont avérées utiles.

Essayez de retrouver un sentiment de contrôle. Ce qui peut être si frustrant dans la vie avec la SEP, c’est le sentiment que vous n’avez aucun contrôle sur elle. Certaines personnes reçoivent un diagnostic lorsqu’elles sont jeunes, à l’adolescence ou dans la vingtaine, et certaines personnes n’apprennent qu’elles l’ont que des années plus tard. Souvent, un diagnostic ne peut être posé que lorsque les symptômes sont très avancés et que les patients sont très affaiblis. De plus, l’éventail des symptômes peut être déroutant et frustrant. Vous pouvez avoir l’impression de ne plus avoir le contrôle de votre corps. Les gens peuvent ne plus être en mesure de travailler ou de faire des activités qu’ils aimaient auparavant. Ils peuvent même perdre le contrôle de leurs émotions. Environ 10 % des patients souffrent d’affect pseudobulbaire (PBA), qui correspond à des épisodes incontrôlables de rires ou de pleurs.