Comment se comparent nos 6 actions

Bonne nouvelle pour les investisseurs dans les grandes technologies : la seconde moitié de cette année s’annonce encore meilleure que la première. Un examen des estimations des analystes pour nos valeurs technologiques à grande capitalisation – Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) et Apple (AAPL) – montre une forte croissance des bénéfices tout au long de la période. fin 2023. Collectivement, ces six participations à long terme devraient augmenter leurs bénéfices de 87 % au second semestre, contre 27 % au premier semestre, selon les estimations de FactSet. Une grande partie de cet optimisme est motivée par l’enthousiasme du marché pour l’IA générative. Mais d’autres facteurs entrent en jeu, notamment une meilleure gestion des coûts, la croissance de marchés clés comme le cloud et les centres de données, et tout simplement l’innovation. Et même si toutes ces valeurs technologiques ont connu de gros rebonds cette année, il reste probablement encore de la marge. Considérez : sur la base des estimations de bénéfices pour l’année civile 2024, les six titres se négocient à des niveaux conformes à leurs multiples cours/bénéfice à terme sur cinq ans. « Nous sommes optimistes qu’il pourrait y avoir un potentiel de hausse supplémentaire au cours du second semestre sur la base de leur potentiel de bénéfices et pas simplement de l’expansion des multiples », a déclaré Zev Fima, analyste de portefeuille pour l’Investing Club. Voici donc nos six actions technologiques à mégacapitalisation, classées en fonction du taux de croissance combiné des bénéfices pour les deux prochains trimestres (par rapport à la période de l’année dernière) – ainsi que les raisons de tout cet enthousiasme. Croissance des bénéfices de Nvidia au 1er semestre : 103 % Croissance des bénéfices attendue au 2ème semestre : 371 % L’enthousiasme des investisseurs pour Nvidia, déjà élevé, a été encore accru par le deuxième trimestre fiscal récemment annoncé par la société, qui a fait exploser les attentes. Le fabricant de puces profite de la course aux entreprises de tous les secteurs pour adopter l’IA générative en utilisant l’infrastructure de pointe de Nvidia. Au cours du trimestre, Nvidia a constaté une demande massive de la part des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs informatiques d’entreprise et des fournisseurs de logiciels pour ses unités de traitement graphique NVIDIA H100 qui alimentent les charges de travail d’IA. Les résultats exceptionnels montrent que le portefeuille de produits de Nvidia « indique généralement une demande sur plusieurs trimestres », selon l’analyse post-bénéfice de Morgan Stanley. L’entreprise s’attend à une croissance à deux chiffres sur une base séquentielle au cours des prochains trimestres, « mais nos chiffres pourraient encore être conservateurs », écrivent les analystes. Ils ont une surpondération sur les actions NVDA et un objectif de cours de 630 $ sur l’action. Croissance des bénéfices d’Amazon au 1er semestre : 266 % Croissance attendue des bénéfices au 2ème semestre : 297 % Le segment Amérique du Nord de la société au deuxième trimestre a affiché une marge opérationnelle de 3,9 %, impressionnant les investisseurs comme nous avec une amélioration de 620 points de base au cours des cinq derniers trimestres. En consolidant son réseau de distribution, Amazon a pu réduire de 20 % le nombre de points de contact de livraison, une réduction de 19 % des kilomètres parcourus pour les livraisons et une augmentation de 10 % des livraisons au sein de ses huit réseaux régionaux de centres de distribution aux États-Unis. Ces changements ont permis au géant du commerce électronique d’améliorer les coûts d’expédition et d’exécution et ont conduit à un meilleur placement des stocks. Wall Street a également été encouragée par la stabilisation du taux de croissance des revenus d’AWS, l’unité cloud de l’entreprise, au cours du trimestre, affichant une croissance de 12 % sur un an, à 22,1 milliards de dollars. Wedbush a déclaré qu’Amazon est « bien positionné au cours des 18 prochains mois alors que la croissance d’AWS s’est stabilisée et est sur le point de réaccélérer au 2S23 et en 2024 ». La société de recherche a une surperformance sur les actions AMZN et un objectif de cours de 180 $. Croissance des bénéfices de Meta Platforms au 1er semestre : 0 % Croissance des bénéfices attendue au 2ème semestre : 145 % Les nouvelles capacités d’IA de Meta « pourraient conduire à de nouveaux moteurs d’engagement pluriannuel et/ou de croissance de la monétisation », a déclaré Morgan Stanley dans une note de recherche récente. En effet, un fort engagement sur la plateforme et une meilleure monétisation ont été les deux grands thèmes du deuxième trimestre de la société de médias sociaux, au cours duquel les revenus ont augmenté de 11 % sur un an, pour atteindre 32 milliards de dollars. L’utilisation de l’IA améliore les systèmes de recommandation pour maintenir les utilisateurs sur ses applications plus longtemps et pour mieux diffuser les publicités. Son offre de vidéos courtes Reels a également enregistré des performances impressionnantes, avec un chiffre d’affaires annuel sur Facebook et Instagram dépassant désormais 10 milliards de dollars, contre 3 milliards de dollars l’automne dernier. Les analystes attendent avec impatience Meta Connect, un événement virtuel de deux jours prévu les 27 et 28 septembre qui explorera les futurs projets de l’entreprise en matière d’IA. La direction s’attend à ce que le chiffre d’affaires du troisième trimestre se situe entre 32 et 34,5 milliards de dollars. À mi-chemin du guide, cela représente une croissance de 20 % sur un an. Morgan Stanley a une note de surperformance sur les actions META. Croissance des bénéfices d’Alphabet au 1er semestre : 7 % Croissance attendue des bénéfices au 2ème semestre : 45 % Les dépenses publicitaires numériques mondiales devraient s’accélérer au cours du second semestre de cette année et en 2024, a écrit Wedbush dans une note récente, et Alphabet « est dans une position de leader pour capter une plus grande part de cette demande publicitaire. Lors de la webdiffusion d’Alphabet au deuxième trimestre, la direction a désigné l’IA de Google, la vente au détail et YouTube comme trois domaines prioritaires clés qui représentent « des opportunités claires de croissance publicitaire ». Wedbush a une note de surperformance sur les actions GOOGL avec un objectif de cours de 160 $ ​​sur l’action. Bank of America aime également l’action GOOGL pour l’accélération des revenus de recherche et l’amélioration de la marge d’une année sur l’autre au second semestre 2023, selon une note de lundi. L’entreprise voit également une opportunité de faire passer les revenus du cloud de 33 milliards de dollars en 2023 à 50 milliards de dollars d’ici 2025 tout en augmentant les marges de 5 % à 10 %, ajoutant 3,5 milliards de dollars de bénéfices. BoA a une note d’achat sur GOOGL et un objectif de prix de 146 $. Croissance des bénéfices de Microsoft au 1er semestre : 16 % Croissance attendue des bénéfices au 2ème semestre : 13 % Au cours de son dernier trimestre, la direction a annoncé qu’elle augmenterait ses investissements pour soutenir la croissance de Microsoft Cloud et la demande de services d’IA au cours des prochains trimestres afin de répondre à la demande des clients. C’est pourquoi la croissance des bénéfices pour le second semestre 2023 semble plus légère que celle du quatrième trimestre fiscal 2023 récemment annoncé. Néanmoins, les bénéfices devraient croître à un rythme régulier au cours des premier et deuxième trimestres de 2024. Et ces investissements mettent de l’argent à profit pour répondre à la demande d’Azure et de l’IA générative – un point positif pour la croissance future. Oppenheimer estime que l’activité cloud de Microsoft en est à ses « premiers balbutiements », car ses travaux dans le domaine de l’intelligence artificielle augmentent ses opportunités de marché adressables et le taux d’adoption. Les analystes de la société sont également optimistes quant aux offres de cybersécurité récemment élargies de Microsoft. Oppenheimer a une note de surperformance sur les actions MSFT et un objectif de cours de 410 $ sur l’action. Apple Croissance des bénéfices au 1er semestre : 2 % Croissance attendue des bénéfices au 2ème semestre : 11 % Le fabricant d’iPhone a connu un « début discret » au second semestre alors que les consommateurs attendent la sortie de l’iPhone 15 en septembre, ont déclaré les analystes de Loop Capital. Mais toute faiblesse de l’iPhone pourrait être compensée par de solides revenus de services, qui ont atteint un chiffre d’affaires record de 21,2 milliards de dollars au troisième trimestre récemment annoncé par la société. Cela est dû à plus d’un milliard de dollars d’abonnements payants. La direction s’attend à ce que ses catégories de services s’améliorent encore en septembre et au-delà. Morgan Stanley a ajouté que le trimestre en cours d’Apple bénéficierait de marges brutes plus fortes, qui « sont susceptibles d’atteindre un troisième record conservateur de tous les temps ». La société maintient une surpondération des actions AAPL et un objectif de cours de 215 $. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long sur NVDA, AMZN, MSFT, META, GOOGL, AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim Cramer. fait un échange. Jim attend 45 minutes après l'envoi d'une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l'émission de l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

