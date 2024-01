Comment se comparent les androïdes de milieu de gamme ?

OnePlus a annoncé deux nouveaux téléphones, dont le OnePlus 12R de milieu de gamme. Mais comment se compare-t-il à l’excellent Pixel 8 de Google ?

Le Google Pixel 8 est l’une des recommandations téléphoniques les plus simples à son prix de départ de 699 $/699 £. Tout cela pourrait changer avec la sortie du OnePlus 12R, qui semble offrir une approche plus spécifique pour 649 £/599 $.

Ici, nous comparerons certaines des plus grandes différences entre les deux téléphones, et vous pourrez voir une comparaison complète des spécifications au bas de la page.

Le Pixel 8 met l’accent sur l’IA

L’un des principaux arguments de vente du Pixel 8 – et de son plus grand frère 8 Pro – est la multitude de fonctionnalités infusées par l’IA que Google a ajoutées. De la gomme magique de l’appareil photo qui peut supprimer les invités indésirables aux fonctionnalités intelligentes de transcription et de traduction, le Pixel 8 s’intéresse davantage au fonctionnement du logiciel qu’aux mesures de performances.

Ces compétences en IA sont alimentées par le chipset Tensor G3, qui n’est pas aussi puissant en chiffres bruts que la puce Snapdragon 8 Gen 2 que vous trouverez sur le OnePlus 12R. Cependant, le OnePlus ne dispose d’aucun de ces avantages de l’IA, vous devez donc peser ce qui est le plus important pour vous.

Si vous recherchez des performances de jeu et des benchmarks, le OnePlus 12R est le meilleur choix. Si les ajouts utiles du logiciel d’IA sont plus votre sac, vous pourriez être mieux avec le Pixel 8.

Le OnePlus 12R est plus grand, avec plus de fonctionnalités d’écran

Des deux, le OnePlus 12R est le plus gros appareil. Il dispose d’un écran de 6,78 pouces par opposition à une version de 6,2 pouces sur le Pixel 8 et il est sensiblement plus lourd (207 g contre 187 g). Ce sera un avantage ou un inconvénient, selon la façon dont vous utilisez un téléphone.

L’écran du OnePlus 12R semble généralement plus riche en fonctionnalités que celui du Pixel 8. Bien que les deux soient FHD+, 120 Hz et OLED, le OnePlus utilise la technologie LTPO 4 pour modifier le taux de rafraîchissement en fonction de tâches spécifiques. Le OnePlus 12R dispose également d’une astuce intéressante qui aide l’écran à mieux fonctionner lorsqu’il est mouillé.

Nous recommandons toujours le Pixel pour les performances de l’appareil photo

Bien que nous n’ayons pas encore entièrement examiné le OnePlus 12R, d’après notre expérience, nous serions surpris si les performances de l’appareil photo correspondent à celles du Pixel 8 – du moins pour la qualité d’image pure.

L’offre de Google comprend un capteur principal de 50 MP, un ultra-large de 12 MP et un selfie de 10,5 MP. OnePlus, d’autre part, utilise également un capteur principal de 50 MP, mais passe à un ultra-large de 8 MP, puis ajoute un capteur macro de 2 MP dont nous doutons que beaucoup l’utilisent correctement.

La technologie de traitement de l’appareil photo et la balance des couleurs de Google ont toujours été parmi les meilleures de cette gamme de téléphones Android et, à moins que OnePlus n’ait sérieusement amélioré ses compétences, le Pixel 8 devrait toujours être le choix en termes de performances de l’appareil photo.

Vous passerez de 0 à 100 % beaucoup plus rapidement avec le OnePlus 12R

Le OnePlus 12R fait sortir le Pixel 8 de l’eau en ce qui concerne la batterie. Non seulement la cellule elle-même est beaucoup plus grande (5 500 mAh contre 4 575 mAh) et vous trouverez un chargeur inclus dans la boîte, mais la vitesse à laquelle elle se charge est bien supérieure.

Le OnePlus 12R contient une charge filaire de 100 W, permettant à l’appareil de passer de 0 à 100 % en 25 minutes environ. Le Pixel 8, en revanche, a besoin d’environ 90 minutes.

Le Pixel 8 dispose d’une recharge sans fil, une fonctionnalité manquante sur le OnePlus 12R.