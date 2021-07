Comment se compare-t-il au meilleur de la NBA ?

La superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, a ravi le monde du basket-ball avec son énorme bloc d’embrayage mercredi soir sur le centre des Phoenix Suns Deandre Ayton lors du quatrième match de la finale NBA.

Avec les Bucks en tête 101-99 et un peu plus d’une minute à jouer, le gardien des Suns Devin Booker a lancé une passe de lob pour Ayton près du bord. Ayton semblait avoir une chance de tenter un chelem facile, mais Antetokounmpo a récupéré et a levé son long bras droit à temps pour empêcher Ayton de tenter de dunk.

Le bloc a aidé les Bucks à maintenir leur avance sur leur chemin vers une victoire de 109-103 qui a égalisé la série à 2-2. Antetokounmpo a terminé avec deux blocs dans la soirée avec 26 points, 14 rebonds, huit passes et trois interceptions.

Antetokounmpo a fait un spectacle avec des sorties consécutives de 40 points lors des matchs 2 et 3, mais le joueur défensif de l’année de la saison dernière a également été une énorme présence défensive pour les Bucks alors qu’ils cherchent à remporter leur premier championnat NBA depuis 1971.

Alors, comment le déni du Greek Freak se compare-t-il au meilleur de tous les temps ? Voici 10 autres des meilleurs blocs de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA :

LeBron James sur Andre Iguodala

Cavaliers contre Warriors, finales NBA 2016, match 7

C’est l’une des pièces les plus mémorables de l’histoire de la NBA et peut-être le moment emblématique de la carrière de James. Avec moins de deux minutes à jouer et le score à égalité à 89, James a pourchassé Iguodala sur la pause rapide près du milieu du terrain et a écrasé sa tentative de lay-up du verre. Le bloc a aidé les Cavaliers à terminer leur retour après un déficit de 3-1 et à remporter le premier championnat de sport professionnel de Cleveland en 52 ans.

Hakeem Olajuwon sur John Starks

Rockets contre Knicks, finales NBA 1994, match 6

Les Rockets ont eu besoin du bloc d’Olajuwon sur Starks dans les dernières secondes pour forcer un septième match décisif en route vers leur premier championnat. Houston menait 86-84 lorsque Starks s’est libéré sur l’aile gauche et a tenté un potentiel gagnant à 3 points. Olajuwon, le joueur par excellence de la ligue et joueur défensif de l’année cette saison, s’est rétabli au dernier moment et a dévié le tir de Starks hors de la ligne. Les Rockets ont remporté le titre lors du septième match et Olajuwon a été nommé MVP de la finale.

LeBron James sur Tiago Splitter

Heat vs Spurs, Finales NBA 2013, Match 2

Le premier bloc indélébile de James en finale est arrivé tôt dans une série épique de sept matchs dont on se souvient également pour le célèbre 3 points de Ray Allen à la fin du match 6. Après avoir perdu le premier match, le Heat a égalisé la série avec une déroute 103-84 dans le match 2 qui James a mis un point d’exclamation avec un énorme bloc contre Splitter au quatrième quart. Splitter a roulé sur la voie et a armé la balle pour un dunk, mais James l’a rencontré au bord pour le démenti.

Tayshaun Prince sur Reggie Miller

Pistons contre Pacers, finales Est 2004, match 2

Mené 1-0 dans la série, Detroit détenait une avance de 69-67 avec moins de 40 secondes à jouer. Les Pistons ont retourné le ballon et Miller l’a obtenu sur un runout sans personne entre lui et le panier. Tout le monde dans l’arène pensait que Miller avait un lay-up égalisateur, mais Prince l’a chassé de nulle part pour le bloc qui a aidé à sceller la victoire des Pistons. Detroit a remporté la série en six matchs, puis a battu les Lakers en finale pour le titre de 2004.

Horace Grant et Scottie Pippen sur Charles Smith

Bulls vs Knicks, finales Est 1993, match 5

La séquence fait encore des cauchemars aux fans des Knicks. La série était à égalité 2-2 et les Bulls menaient 95-94 avec moins de 20 secondes à jouer dans le cinquième match. Patrick Ewing a mélangé une passe à l’intérieur de Smith, qui s’est retrouvé envahi par les Bulls. Grant a bloqué la première tentative de drapage de Smith. Smith a récupéré le ballon, mais Michael Jordan l’a repoussé. Smith l’a récupéré à nouveau, seulement pour que Pippen le bloque sur deux autres tentatives pour sceller la victoire de Chicago. Les Bulls ont ensuite remporté la série lors du sixième match en route vers leur troisième titre NBA consécutif.

Bam Adebayo sur Jayson Tatum

Heat vs Celtics, finales Est 2020, match 1

Adebayo a connu une percée en séries éliminatoires en 2020, et son blocage de jeu sur Tatum était l’un de ses plus gros jeux. Avec le Heat menant 116-114 dans les dernières secondes de la prolongation, Tatum a conduit la voie pour ce qui ressemblait à un dunk égalisateur. Mais Adebayo s’est retourné du côté faible et a fourré Tatum au bord avec sa main gauche. Adebayo a récupéré le rebond alors que le Heat remportait le premier match de la série en route vers la finale de la NBA.

Manu Ginobili sur James Harden

Spurs vs Rockets, demi-finales Ouest 2017, match 5

L’un des innombrables jeux d’embrayage de Ginobili au cours de sa carrière avec les Spurs est venu sur un rejet de Harden qui a remporté une victoire cruciale. Les Rockets tiraient de l’arrière 110-107 avec 9,3 secondes à jouer en prolongation lorsque Harden a dépassé Ginobili sur l’aile gauche et s’est levé pour marquer un potentiel égal à 3 points. Ginobili récupérait et bloquait le tir de Harden par derrière alors que la sonnerie retentissait sur une victoire de San Antonio.

Kobe Bryant sur Bonzi Wells

Lakers contre Blazers, finale 2000 Ouest, match 7

Bryant s’est fait un nom en tant que buteur, mais il a également été sélectionné à 12 reprises dans l’équipe All-Defensive, et il a montré pourquoi avec un gros bloc sur Wells. Au début du quatrième quart, Wells a conduit et a réussi un tir sur Rick Fox. Bryant s’est retourné de l’autre côté de la voie et le volleyball a dopé le tir de Wells avec sa main gauche. La défense de Bryant a aidé les Lakers à remporter le septième match en route vers le premier des trois titres NBA consécutifs.

Giannis Antetokounmpo sur Ponts Mikal

Bucks contre Suns, finales NBA 2021, match 1

Le bloc d’Antetokounmpo sur Ayton n’était pas son premier jeu défensif notable dans la série. À la fin de la première moitié du premier match, les Suns ont fait une pause rapide et Bridges a effectué une tentative de lay-up. Antetokounmpo a poursuivi le jeu par derrière et s’est envolé pour épingler le tir de Bridges sur la vitre pour un bloc incroyable. L’émission ESPN a noté à quel point la pièce rappelait le célèbre bloc de poursuite de James lors de la finale de 2016.

Ben Wallace sur Shaquille O’Neal

Pistons vs Heat, finales Est 2006, match 5

Il n’est pas facile de bloquer une présence intérieure dominante comme O’Neal sans faute, mais Wallace a réussi à le faire et à envoyer O’Neal s’étaler au sol. Après qu’O’Neal ait secoué un défenseur, il a tenté ce qui ressemblait à un dunk facile, mais Wallace a sprinté en arrière et a épinglé le ballon dans les mains d’O’Neal pour forcer un jump-ball. Wallace a obtenu le point culminant et les Pistons la victoire, mais le Heat a pris le sixième match pour remporter la série.

Suivez Matt Eppers sur Twitter @meppers_.