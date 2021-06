Comment se compare-t-il à l’iPad d’Apple ?

Les tablettes sont dans un endroit vraiment étrange. Nos smartphones font à peu près tout ce que nous voulons. Si nous devons travailler, même s’il existe des claviers amovibles pour iPad et autres tablettes, la plupart d’entre nous choisiront parmi une large gamme d’ordinateurs portables.

Il est particulièrement important de savoir ce que vous attendez d’une tablette. Dans le cas d’Amazon Fire HD Plus, si vous voulez une tablette avec un grand écran, un accès à toutes vos options de divertissement vidéo et à tous vos livres, et un prix assez abordable, ne cherchez pas plus loin.

Cependant, aussi agréable qu’il vive au sein de l’écosystème amazonien, il a ses limites.

Avant de creuser cela, commençons par la tablette elle-même, que j’ai testée avec une station de chargement sans fil et un étui à clavier détachable Fintie qui fait partie de son offre de productivité (qui comprend également un abonnement Microsoft 365 personnel de 12 mois) .

Le Fire 10 HD Plus est doté d’un magnifique écran HD de 10 pouces, mais il ne semble pas grand du tout.

À 10,1 pouces, il est légèrement plus petit que l’iPad 10,2 pouces et l’iPad Air 10,9 pouces. Pourtant, il est léger et compact. Le Fintie ajoute cependant un volume et un poids considérables.

C’est zippé aussi. Basculer entre les applications est sans effort. Il existe également une option d’écran partagé vous permettant d’utiliser deux applications à la fois, comme écrire un e-mail tout en ayant un navigateur ouvert.

Le véritable attrait du Fire 10 HD Plus est en tant qu’appareil de divertissement. Entre l’écran et la prise en charge de l’audio Dolby Atmos, regarder des films et des émissions de télévision est un plaisir, qu’il s’agisse de Prime Video d’Amazon ou de concurrents tels que Netflix, Hulu ou HBO Max. Il y a aussi le trésor de livres élégamment traités via l’application Kindle d’Amazon.

Il est disponible avec 32 Go de stockage pour 179,99 $, ou 219,99 $ pour 64 Go. Les deux modèles vous permettent d’ajouter une carte microSD pour augmenter le stockage jusqu’à 1 To. Amazon vend également le Fire 10 HD Plus fourni avec la station de chargement ou l’étui clavier détachable pour 40 $ de plus.

Il est possible d’utiliser votre Fire 10 HD Plus au-delà du divertissement. Il prend en charge les produits Microsoft comme Office, Teams et Skype, ainsi que Zoom, si vous souhaitez l’utiliser pour les entreprises.

L’étui Fintie avec clavier convient bien à la tablette. Il se connecte par Bluetooth, et les utilisateurs peuvent le détacher s’ils souhaitent utiliser le Fire HD comme une tablette traditionnelle. Mais il est important de garder à l’esprit que ces claviers, comme beaucoup destinés aux tablettes, peuvent sembler à l’étroit par rapport à un clavier standard pour un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.

Lorsqu’il est associé à la station de charge, les propriétaires peuvent non seulement alimenter sans fil votre tablette, mais la transformer en un appareil de style Echo Show. Un affichage apparaît avec la météo, des nouvelles, des recettes ou d’autres détails personnalisables. La tablette prend également en charge l’utilisation de l’assistant numérique Alexa mains libres. Amazon dit que vous pouvez charger complètement la tablette en aussi peu que 3,5 heures.

Voici le problème, et il s’applique à toutes les tablettes d’Amazon : vous êtes coincé avec l’App Store d’Amazon. Il contient la plupart des grands noms auxquels vous vous attendez : Netflix, TikTok, Facebook, Hulu, Candy Crush Saga et autres. Mais l’App Store d’Amazon n’est nulle part aussi robuste que l’App Store d’Apple ou Google Play.

Il y a aussi une absence notable de la place de marché d’Amazon : Google. Donc, pas d’application YouTube ou d’autres applications Google. Le navigateur Silk d’Amazon gère sans problème certains services Google, tels que YouTube et YouTube TV. Cependant, si vous comptez sur des applications de productivité telles que Google Docs, elles ne semblent pas fonctionner.

Si vous recherchez une alternative abordable à un iPad ou à la gamme Surface de Microsoft, le Fire HD 10 Plus vous servira bien. Mais seulement si vous le voulez vraiment.

Suivez Brett Molina sur Twitter : @brettmolina23.