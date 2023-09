Comment se classent-ils ? – Villes jumelles

Les Orioles créent des souvenirs d’après-saison depuis plus d’un demi-siècle. Alors que l’équipe est prête à faire plus en 2023, voici un retour sur les moments les plus magiques de l’histoire de la franchise.

1966 : Moe Drabowsky fans 11 en soulagement des Dodgers

Invoqué en troisième manche, avec les buts chargés et un retrait, Le releveur des Orioles Moe Drabowsky fait l’improbable : il maintient les Dodgers de Los Angeles à un coup sûr pendant les 6 2/3 dernières manches lors d’une victoire de 5-2 lors du premier match des World Series 1966. En route, le compagnon droitier, que les Orioles ont recruté à bas prix pendant l’intersaison, retire 11 Dodgers, dont six de suite, les retirant tous les six en se balançant.

L’effort de Drabowsky donne le tempo pour le balayage de quatre matchs des Orioles: Los Angeles ne marque plus en Série.

1966 : Jim Palmer devient majeur contre Sandy Koufax

Jim Palmer a 20 ans lorsqu’il bat l’as des Dodgers et lauréat du prix Cy Young, Sandy Koufax, 6-0, lors du deuxième match de la Série mondiale 1966. Koufax avait remporté 27 matchs cette saison-là ; Palmer, 15 ans. Mais la balle rapide et haute de ce dernier maintient Los Angeles, champion du monde en titre, à quatre coups sûrs dans le premier des trois blanchissages consécutifs des lanceurs des Orioles.

Koufax prend sa retraite par la suite et entre au Temple de la renommée du baseball en 1972. Palmer lance 17 années supplémentaires et est inscrit en 1990.

1966 : Brooks Robinson s’élève alors que les O atteignent un air rare

Les quatre frappeurs de Dave McNally et le circuit de Frank Robinson donnent aux Orioles une victoire 1-0 alors qu’ils balayent les Dodgers, quatre de suite, lors de la Série mondiale 1966. Lorsque le voltigeur de centre Paul Blair enroule son gant autour d’un ballon pour le retrait final, le joueur de troisième but Brooks Robinson bondit vers le ciel. Son regard sur cette photo emblématique est euphorique ; son saut, jordanien.

« Mes enfants pensent toujours que c’était de la photographie piège », a déclaré Robinson plus tard. « Ils me disent : ‘Papa, tu n’as jamais sauté aussi haut de ta vie.' »

C’est le premier championnat pour Baltimore, qui joue le ballon sans erreur et maintient Los Angeles sans but au cours des 33 dernières manches, un record des World Series.

1969 : Le joueur de Paul Blair remporte le tout premier match de l’ALCS

Après que Boog Powell ait égalisé le tout premier match de la série de championnat de la Ligue américaine avec un home run en neuvième manche, Paul Blair établit une carie à deux retraits pour marquer un Mark Bélanger en charge depuis le troisième but au 12e alors que les Orioles battent les Twins du Minnesota, 4-3, au Memorial Stadium. Baltimore remporte la série au meilleur des cinq matchs en 1969 avant de s’incliner face aux Mets de New York dans les World Series, 4 matchs à 1.

1970 : Le lanceur Mike Cuellar se muscle au marbre

Lanceur Mike Cuéllar, un frappeur de .089 au cours de la saison régulière, remporte un grand chelem aidé par le vent au Minnesota contre l’as des Twins Jim Perry pour mener les Orioles à une victoire de 10-6 lors du premier match de l’ALCS 1970. Baltimore balaie la série, puis bat Cincinnati, 4 matchs à 1, dans les World Series.

1970 : Brooks Robinson organise une clinique au troisième but

Quelques instants après que les Orioles ont battu les Reds de Cincinnati, 9-3, lors du cinquième match pour remporter la Série mondiale de 1970, le Temple de la renommée du baseball demande le gant du joueur de troisième but Brooks Robinson. Petite merveille. Son coups de revers, captures en plongée et piquets déséquilibrés déjouer les Reds et remporter les honneurs Robinson MVP. À juste titre, lors du dernier match, il élimine le dernier frappeur.

« Je n’ai jamais vu un homme dominer une seule épreuve comme Robinson en [that Series] », a déclaré plus tard le commissaire du baseball Bowie Kuhn.

1971 : Les Orioles ont réussi quatre circuits lors du match 2 contre les A

Bien que tenus à sept coups sûrs par Catfish Hunter d’Oakland, les Orioles ont réussi quatre circuits dans une victoire de 5-1 contre les A lors du deuxième match de l’ALCS 1971. Boog Powell marque deux fois tandis que Brooks Robinson et Elrod Hendricks se connectent également. Les Orioles balayent la série au meilleur des cinq matchs.

1971 : la course folle de Frank Robinson force le septième match

Base audacieuse qui passe par là Franck Robinson remporte une victoire 3-2 contre Pittsburgh lors du sixième match de la Série mondiale 1971. À la 10e manche, Robinson obtient un but sur balles et, sur un simple de Merv Rettenmund, se classe troisième, battant à peine le lancer. Lorsque Brooks Robinson frappe une courte volée vers le terrain central, Frank Robinson marque après la capture et sprinte jusqu’à la maison, juste sous la marque du receveur des Pirates. Pittsburgh remporte la série le lendemain.

1973 : Le retour d’Andy Etchebarren contre les A

Blanchis pendant six manches par Vida Blue, vainqueur de 20 matchs d’Oakland, les Orioles se sont remis d’un déficit de 4-0 lors de la septième manche du match 4 de l’ALCS 1973. Frapper la lumière Andy EtchebarrenLe circuit de trois points de Bobby Grich égalise le match et, une manche plus tard, Bobby Grich frappe pour une victoire de 5-4. Les A remportent la série en cinq matchs et le championnat du monde.

1979 : le circuit de John Lowenstein bat les Angels

John LowensteinLe coup de circuit de trois points de ‘s en 10e manche donne aux Orioles une victoire de 6-3 contre les Angels de Californie lors du premier match de l’ALCS 1979. Avec deux retraits, Lowenstein réussit un lancer 0-2 dans les tribunes du champ gauche. Fou de joie, le manager Earl Weaver se précipite sur le terrain, rencontre Lowenstein entre la deuxième et la troisième base et embrasse le héros du jeu. Les Orioles remportent la série, 3 matchs à 1.

1979 : La huitième manche de six points rallie les Orioles contre les Pirates

Menés 6-3 en huitième manche, les Orioles explosent pour six points pour battre Pittsburgh, 9-6, lors du quatrième match de la Série mondiale 1979. Lors du retour, deux frappeurs de pincement, John Lowenstein et Terry Crowley, réalisent des doubles de deux points et le lanceur Tim Stoddard frappe dans un point avec un simple, son premier coup sûr en tant que professionnel. Les Pirates remportent les trois prochains matchs pour remporter la série.

1983 : Mike Boddicker retire 14 White Sox sur des prises

Recrue droitier Mike Boddicker bloque Chicago avec ses lancers hors vitesse, établissant un record de 14 frappeurs sur des prises en séries éliminatoires alors que les Orioles ont même remporté l’ALCS de 1983 avec les White Sox à un match chacun. Le chef-d’œuvre à cinq succès de Boddicker lui vaut le prix MVP de la série.

1983 : Le circuit de Tito Landrum brise l’égalité sans but à la 10e place

Tito Landrum claque un home run en 10e manche dans le pont supérieur du Comiskey Park de Chicago pour briser un match sans but alors que les Orioles battent les White Sox, 3-0, lors du match décisif 4 de l’ALCS 1983.

« Pince-moi avant de sortir d’ici et fais-moi croire que c’est vraiment arrivé », a déclaré Landrum, un voltigeur de longue date des ligues mineures que les futurs champions du monde ont acquis le 31 août.

1983 : Scott McGregor clôture la finale des Phillies in Series

«Tout ce que je voulais, c’était nous garder proches», dit Scott McGregorle gaucher vedette des Orioles après avoir réussi un blanchissage de cinq coups sûrs, 5-0, contre Philadelphie lors du cinquième match décisif de la Série mondiale 1983.

Les Orioles obtenez deux prodigieux circuits d’Eddie Murray – dont l’un figure sur le tableau de bord des Phillies – et un par le MVP de la série Rick Dempsey. L’arrêt-court Cal Ripken Jr. attrape le retrait final. Sur ce, McGregor pompe son poing et est enterré en orange.

1996 : Roberto Alomar, en difficulté, égalise et remporte le match

Roberto Alomar passe de cracheur à frappeur, perçant une balle rapide au-dessus du mur du champ droit à Cleveland lors de la 12e manche pour donner aux Orioles une victoire 4-3 contre les Indiens dans le match décisif 4 de l’ALDS 1996. Alomar, qui, huit jours plus tôt, avait a suscité la colère du public lorsqu’il a craché au visage de l’arbitre John Hirschbeck, a également réussi un simple RBI avec deux retraits, deux frappes et égalisateur en neuvième manche. Les Orioles abandonnent l’ALCS aux Yankees de New York, 4 matchs à 1.

1997 : Mike Mussina et Jeff Reboulet meilleurs Randy Johnson

Dans un duel entre deux futurs Hall of Famers, les Orioles Mike Mussina bat Randy Johnson de Seattle pour la deuxième fois en quatre jours alors que Baltimore bat les Mariners, 3-1, dans le quatrième match de la série meilleur des cinq pour remporter la série AL Division 1997. Au total, Mussina accorde trois points et retire 16 frappeurs sur prises en 14 manches contre Seattle, l’équipe la plus marquante du baseball. Le premier run des Orioles intervient sur un home run d’un joueur utilitaire léger Jeff Reboulet face à Johnsonqui a obtenu une fiche de 20-4 en saison régulière.

1997 : Brady Anderson brille avec un gant et une batte

Brady Anderson scintille dans le premier match de la 1997 ALCS. Dans la première manche, il escalade le mur central du terrain à Oriole Park pour priver Manny Ramirez de Cleveland d’un home run. Puis, sur le lancer suivant, Anderson – le premier frappeur des Orioles – frappe un circuit alors que Baltimore bat les Indiens, 3-0. Mais Cleveland remporte la série, 4 matchs à 2.

2012 : Joe Saunders élimine les Rangers lors d’une victoire wild-card

Lanceur méconnu Joe Saunderssigné un contrat avec une ligue mineure en août, maintient le Texas, le meilleur marqueur, à un point en 5 2/3 de manches dans un Victoire 5-1 contre les Rangers en 2012. Il s’agit du premier match éliminatoire en 15 ans pour les Orioles et de la première victoire de Saunders en sept décisions en carrière au Texas, double champion en titre de l’AL. Mais les Orioles perdent en ALDS face aux Yankees de New York, 3 matchs à 2.

2014 : le double de trois points de Delmon Young rallie les Orioles

Delmon Jeune frappe un coup de pincement, double de trois points en huitième manche pour donner aux Orioles une victoire de 7-6 contre les Tigers de Détroit lors du deuxième match de l’ALDS 2014. La foule à guichets fermés à Camden Yards donne une ovation debout à Young, un frappeur d’embrayage toute l’année que Baltimore a signé en tant qu’agent libre en janvier.

2014 : Nelson Cruz reste juste et aide à éliminer les Tigres

Les supporters des Orioles éclatent en sixième manche alors qu’un ballon de Nelson Cruz serre le poteau de faute du champ droit et atterrit au premier rang des tribunes à Détroit pour un circuit de deux points. C’est tout ce dont Baltimore a besoin vaincre les Tigres, 2-1, dans le troisième match de l’ALDS 2014 pour son premier balayage en séries éliminatoires depuis 1971. Les Orioles sont balayés en quatre matchs par les Royals de Kansas City dans l’ALCS.

