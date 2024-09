Comment Scott Van Pelt d’ESPN garde « SportsCenter » frais 10 saisons plus tard

Alors qu’une jeune génération de fans de sport se tournait de plus en plus vers YouTube et d’autres sources en ligne pour suivre les moments forts des matchs, « SportsCenter » d’ESPN semblait être en sursis en 2015.

C’est pourquoi la filiale Walt Disney Co. s’est tournée vers Scott Van Pelt pour donner un nouveau souffle à l’édition de fin de soirée de son programme phare. L’animateur radio et journaliste de golf chevronné d’ESPN a fait preuve d’un esprit pince-sans-rire et d’une ambiance conversationnelle qui ont rapidement attiré plus de jeunes téléspectateurs que les émissions traditionnelles diffusées sur les chaînes de télévision.

Le paysage concurrentiel est devenu encore plus difficile à mesure que la suppression des services de télévision payante et le streaming ont des répercussions sur les médias traditionnels. Mais Van Pelt, qui a entamé sa 10e saison ce mois-ci, continue de prospérer car ESPN a transformé son « SportsCenter » en une émission d’après-match pour ses plus grands événements, notamment « Monday Night Football ».

Van Pelt est souvent écouté à l’ancienne, avec des audiences massives lors des événements en direct qui sont devenus encore plus vitaux pour ESPN alors que le réseau est en concurrence avec les streamers et se prépare à un monde post-câble où il sera disponible en tant qu’offre directe au consommateur.

Le 5 avril, « SportsCenter » de Van Pelt a attiré en moyenne 6,3 millions de téléspectateurs lorsqu’il a suivi le match de la finale de basket-ball féminin de la NCAA entre l’Université du Connecticut et l’Iowa, l’épisode le plus regardé de l’histoire de l’émission selon les données de Nielsen. Le programme a attiré 3,4 millions de téléspectateurs lorsqu’il a été diffusé après le match de championnat des éliminatoires de football américain le 8 janvier. Il a atteint 2,2 millions de téléspectateurs ou plus à trois reprises après les matchs de la NFL la saison dernière.

Les stars sont là pour ça. Van Pelt a fait son show à l’US Open de tennis dans le Queens, à New York, pour la première fois cette année. Après l’une de ses victoires, Novak Djokovic s’est présenté au pupitre du « SportsCenter », souriant comme un super fan.

L’émission reste également un rendez-vous pour son segment phare, « Bad Beats », un « Scared Straight » pour les joueurs où Van Pelt et son acolyte de Stanford Steve Coughlin s’inspirent de clips montrant des paris soi-disant sûrs qui tournent mal.

À 58 ans, il est père de trois jeunes enfants, ce qui le maintient connecté aux nouveaux modes de consommation vidéo qui sont à des années-lumière de son éducation analogique.

« J’étais la télécommande », a déclaré Van Pelt au Times lors d’une récente conversation au siège d’ESPN à Bristol, dans le Connecticut. « ‘Hey Buzz, mets-la sur la chaîne 4’ — à l’époque de l’énorme Zenith qui pesait sept tonnes. »

Alors qu’ESPN cherche à évoluer, Van Pelt est du voyage mais n’est pas prêt à changer d’attitude.

Vous continuez à apparaître à la télévision comme si vous étiez un invité chez quelqu’un. Un costume, une cravate, une pochette. Quand on regarde la popularité de L’émission ESPN de Pat McAfee, qui ressemble à une salle de loisirs mais qui attire des invités majeurs, ressentez-vous une certaine pression pour faire votre spectacle différemment pour attirer un public plus jeune ?

Je pense que les clients reconnaissent que ce sont des endroits extrêmement populaires. Je pense que Pat et son équipe créent un espace confortable pour la conversation. C’est différent de n’importe quel autre endroit par sa conception. Mon grand-père portait des pochettes. C’est mon ode à lui. Si je fais une émission de télévision, c’est ainsi que je me présenterai, car c’est comme ça que je l’ai toujours fait. J’ai presque 50 ans. Si je commence à me présenter en débardeur ou en sweat à capuche et tout ce que je veux, ce serait comme ce mème de Steve Buscemi où il dit : « Hé, camarades enfants.”

Je pense que nous avons réussi à créer un endroit très confortable pour l’animateur, pour le public et je crois pour les entraîneurs et les joueurs qui nous rejoignent. Ils savent ce qu’est notre émission. Ils comprennent qu’elle s’est transformée en grande partie en une émission d’après-match pour les plus grands événements que nous organisons et je pense que nous avons constaté que les gens restent dans ces moments importants et qu’ils savent ce qu’ils vont avoir.

L’animateur d’ESPN Scott Van Pelt s’entretient avec Novak Djokovic à l’US Open 2024. (ESPN)

Les athlètes prennent le contrôle de leur contenu. Ils créent leurs propres podcasts et vidéos TikTok. Cela vous pose-t-il un défi lorsqu’ils participent à votre émission et que vous essayez de tirer de bonnes choses d’eux lors des interviews ?

J’ai eu la chance de faire ça depuis si longtemps. Nous avons eu Caitlin Clark cette année. Je n’ai jamais rencontré Caitlin Clark. Mais elle a été très gracieuse, et alors que nous attendions de venir, elle me dit : « Je t’ai regardée pendant une éternité. C’est tellement cool d’être là. » Et vous réalisez que « Jésus, je suis le vieux gars. » J’ai fait ça toute ma vie. Vous parlez peut-être à quelqu’un pour la première fois, mais cette personne ne rencontre pas un inconnu.

Je ne me considère pas du tout comme un personnage de Johnny Carson. Je suis exactement le même à l’antenne que lorsque je vous parle en ce moment. Je pense donc que ce qui se passe, c’est que je suis assez accessible à la personne. Je n’essaie pas d’obtenir quoi que ce soit d’autre de vous que des réponses aux questions que j’ai. Et parce que je vous pose généralement la question avec votre maillot toujours sur le corps et la sueur toujours sur les épaules, j’obtiens cette réaction brute du genre : « Vous venez de vous qualifier pour un autre Final Four », puis j’ai sondé les choses qui comptent dans cet espace. Si je ne peux pas obtenir un bon contenu, alors c’est ma faute.

Lorsque vous avez commencé, il n’y avait pas beaucoup de discussions sur les paris sportifs à la télévision. Maintenant, avec les applications, y compris Parier sur ESPN — nous sommes tous devenus dégénérés.

Nous sommes dans le secteur des paris sportifs. Qui aurait pu imaginer cela ?

Vous participez aux promotions d’ESPN Bet. Utilisez-vous l’application ?

Je ne le fais pas. Je n’ai jamais joué sur des applications. J’étais le gars qui avait un gars.

Utilisez-vous toujours un bookmaker ?

Non, ce serait illégal, n’est-ce pas ? Je ne ferais jamais rien d’illégal. Dieu m’en préserve. Qui ferait ça ?

Était-ce difficile de vendre ce segment à l’époque ?

Quand j’ai parlé à John Wildhack (ancien directeur de la programmation d’ESPN) avant le début de notre émission et que je lui ai dit que j’allais faire un segment intitulé « Bad Beats », il n’a pas bronché. Je lui donne beaucoup de crédit parce que ce n’était pas légal comme c’est le cas aujourd’hui. Je ne savais pas que cela deviendrait la chose la plus populaire de notre émission.

Les gens évoquent toujours le terme « Bad Beats » et je leur demande : « Est-ce que tu joues ? » Et souvent, ils me répondent : « Non, j’adore voir comment ces choses pourraient mal tourner. » Il ne semble pas que cela puisse vraiment arriver. Je leur dis que cela arrive tous les jours.

Et c’est drôle.

Il y a quelque chose dans la misère partagée. Nous rions pour ne pas pleurer. Dans mon bureau à Washington, DC, j’ai un ticket de pari pour le meilleur de tous les temps : Virginia et Abilene Christian. Abilene Christian avait 38 points et demi et ils ont perdu sur la dernière action du match (de football américain universitaire). C’était la chose la plus absurde que vous ayez jamais vue, et Stanford Steve dit dans l’émission : « Qui a parié sur ce match ? » Un homme du Kentucky m’a envoyé son ticket de pari par la poste. C’est le rappel qu’un pauvre crétin avait Abilene Christian, et nous devons donc à cet homme de bien documenter ce qui s’est passé et de faire de notre mieux pour rire d’une manière qui le réconforte.