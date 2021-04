Scott Rudin est depuis longtemps l’un des producteurs les plus célèbres et les plus puissants d’Hollywood et, en particulier, de Broadway – un EGOT qui a remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et 17 Tony Awards tout en développant une réputation comme l’un des plus vils patrons du monde. industrie.

Respecté pour son goût et son talent – avec des films comme « The Social Network » et « No Country for Old Men » et des émissions comme « To Kill a Mockingbird » et « The Book of Mormon » – il est également connu dans le monde du divertissement pour terroriser sous-fifres, agrafeuses, téléphones portables, tasses et autres projectiles improvisés dans les moments de rage.

Mais l’abus des assistants n’est qu’une petite partie de la façon dont il a exercé son pouvoir.

Il a la réputation d’être vengeur: après un différend avec un agent au sujet des billets d’avion, il aurait fait pression sur certains des clients de l’agent pour qu’ils le quittent. Il est contentieux: il a poursuivi une compagnie d’assurance pour obtenir un énorme paiement après avoir imputé la clôture d’une comédie musicale à la grossesse d’une star, Audra McDonald. Et il peut être impitoyable: lorsque Rita Wilson, qui jouait dans l’une de ses pièces, lui a dit qu’elle avait un cancer du sein, a-t-elle dit, il a déploré qu’elle aurait besoin de prendre un congé pendant la saison des votes de Tony.