Poupées, pouvez-vous suivre?

Kourtney Kardashian est officiellement hors du marché après avoir déclenché une romance avec son amie de longue date, Travis Barker. Le duo a récemment passé le week-end à Kris Jennerà Palm Springs, en Californie, où ils ont posté des photos correspondantes de cet endroit luxueux.

Alors, maintenant que Kourtney passe à autre chose avec quelqu’un de nouveau, comment son ex, Scott Disick, ressens sa romance avec le Clignotement-182 étoile? « Scott a été autour de Travis à plusieurs reprises et pense qu’il est un gars formidable », a déclaré une source à E! Nouvelles. «Il est vraiment heureux pour Kourtney et n’est pas surpris qu’ils sortent ensemble. Kourtney a passé beaucoup de temps avec Travis et ce n’est pas choquant pour lui qu’ils aient développé une relation amoureuse.

« Elle n’est pas sortie avec quelqu’un depuis un moment et Scott veut qu’elle soit heureuse », poursuit l’initié, ajoutant que Kourtney et Scott – qui partagent trois enfants ensemble « sont dans un endroit formidable et ils ont convenu qu’ils sont strictement amis et coparents. «

« Il n’y a pas de romance là-bas et il ne pourrait pas être plus heureux qu’elle soit partie », note la source. « Tant que les enfants sont en bonne santé et que Kourtney est dans un bon endroit, alors Scott est heureux pour eux. »