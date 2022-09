Comment savoir si vous voulez aller à l’université, vous marier, acheter une maison

Berrak Sarikaya a toujours su qu’elle voulait être avocate. Au lycée, elle s’est lancée dans des simulations de procès et de débats. L’aîné des enfants de parents immigrés turcs, Sarikaya a compris la gravité d’entrer dans un bon collège et la nécessité de bourses pour financer cette scolarité. “L’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes venus aux États-Unis était que mes frères et moi recevions une bonne éducation et que nous ayons de meilleures opportunités”, explique Sarikaya, 37 ans. “Donc, il y avait définitivement cette pression si je ne vais pas à l’université, alors tout cela aura été un gaspillage.”

Quand est venu le temps des études supérieures, le travail acharné de Sarikaya a porté ses fruits. Elle s’est inscrite à l’école de ses rêves, l’Université George Washington, et a vécu à la maison. Sa première année a été agréable, dit-elle, mais exténuante, avec des journées entières de cours, d’études, de devoirs et de travail dans une épicerie et une banque. À sa deuxième année, cependant, l’éclat s’était dissipé. Ses cours n’étaient pas difficiles et elle ne se sentait pas satisfaite par les cours. De plus, les frais de scolarité ont bondi et ses parents ont contracté des emprunts pour compléter sa bourse.

À ce stade, Sarikaya travaillait dans des cabinets d’avocats et elle estimait que cette expérience lui avait fourni plus de formation dans le monde réel que de rester assise dans une salle de classe. Bien que l’université soit ce que sa famille et la société «attendaient» d’elle, un exploit que de nombreux jeunes Américains se sentent également obligés d’atteindre, Sarikaya a abandonné l’université.

“Il y avait beaucoup de devoir dépasser ou s’éloigner des attentes des gens”, dit Sarikaya.

Parmi les nombreux chapitres et jalons de la vie, les Américains en sont venus à voir certains événements – comme l’université, le mariage, l’accession à la propriété, l’éducation des enfants et la réussite professionnelle – comme des réalisations qu’ils doivent accomplir pour maintenir le statu quo. Parce que beaucoup suivent ces voies « traditionnelles », à la fois dans la vie réelle et dans la culture populaire occidentale, nous apprenons dès le plus jeune âge à modéliser et à imiter ces comportements. Les traditions familiales et culturelles peuvent dicter ce que l’on attend de nous tout au long de la vie, en particulier chez les femmes, ce qui peut susciter de l’anxiété lorsque ces repères ne sont pas atteints. Lorsque les gens sont récompensés et célébrés pour avoir obtenu leur diplôme universitaire ou se marier, nous intériorisons ces événements comme étant souhaitables. Ainsi, les gens peuvent se sentir obligés de s’adapter à un moule supposé ou craindre d’être aliénés lorsqu’ils vont à l’encontre des conventions.

“Ce que les chercheurs ont découvert, c’est que les gens adaptent leurs comportements à ceux qui nous entourent, principalement pour se faire accepter”, déclare Daryl Van Tongeren, professeur agrégé de psychologie au Hope College. “Donc, souvent, nous continuons à faire ce que font les autres parce que nous voulons nous intégrer, nous voulons être acceptés, nous voulons être aimés.”

Lorsque la culture fournit des feuilles de route limitées pour l’avenir, ces événements de la vie peuvent sembler non négociables. La pression externe de la famille, des amis et des médias brouille davantage les cartes, créant potentiellement une énigme émotionnelle lorsqu’il s’agit de déterminer ce que vous voulez vraiment pour l’avenir. Avec le temps et la réflexion, vous pouvez utiliser vos valeurs et vos motivations comme guides pour une vie pleinement authentique.

Vivre en pilote automatique

Beaucoup de gens ne s’arrêtent pas pour réfléchir à ce qu’ils veulent vraiment de la vie, dit Van Tongeren. Ils consomment des médias et observent leurs proches se déplacer dans le monde en cochant des cases familières, “et nous essayons généralement de suivre consciencieusement ces scripts”, dit-il. Quand la vie est pleine de “devrait” – vous devrait aller à l’université, se marier, acheter une belle maison, avoir des enfants, devenir le patron, etc. — il y a très peu de place pour l’improvisation. Étant donné que bon nombre de ces étapes sont liées à la richesse, ceux qui n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité ou un prêt hypothécaire peuvent avoir l’impression qu’ils n’ont pas de modèle précis pour aborder la vie.

Cependant, ce n’est que lorsque vous vous écartez du chemin – volontairement ou accidentellement – que vous vous demandez si la route bien parcourue est la bonne pour vous. Lorsque Sarikaya a réalisé que l’université n’était pas tout ce qu’elle espérait, elle a pris plus de risques dans sa carrière, passant de postes dans des postes adjacents à la loi à travailler dans les communications et les affaires gouvernementales, et enfin à se lancer sur sa propre voie en tant qu’indépendante. consultant en stratégie de marketing de contenu. (Elle entretient son rêve d’aller à la faculté de droit.) “Parfois, il y a ces points d’inflexion où nous pouvons évaluer notre comportement par rapport à ce que la société nous dit”, dit Van Tongeren. “Dans ces moments-là, nous essayons de clarifier si nous vivons ou non une vie d’authenticité.”

Regardez en interne

Pour vous concentrer sur les événements et les activités qui donnent un sens à votre vie, vous devez aller à la racine de vos motivations. Sans surprise, les gens se sentent plus compétents, plus connectés aux autres et plus indépendants lorsqu’ils sont intrinsèquement motivés, c’est-à-dire internes ou auto-motivés. Lorsque des parents, des amis ou d’autres forces extérieures vous poussent à, par exemple, poursuivre une carrière en médecine alors que vous voulez vraiment travailler dans la mode – ce que l’on appelle la motivation extrinsèque – vous pouvez vous sentir stressé, avoir peur de manquer ce que font vos pairs, insatisfait ou inquiet de contrarier un parent si vous vous écartez du chemin, explique Jeremy Nicholson, psychologue social et de la personnalité.

Les choses que vous êtes intrinsèquement motivé à faire sont celles qui vous sembleront les plus authentiques. Cependant, si vous avez grandi avec certaines attentes, obligations et exemples sociaux, il peut être difficile de savoir ce qui vous satisfait. Nicholson recommande de prêter attention à vos sentiments lorsque vous êtes confronté à des étapes importantes. Fuyez-vous quelque chose ou courez-vous vers lui ? Avez-vous peur d’être considéré comme un raté si vous n’aspirez pas à être superviseur au travail ?

Les gens devraient penser à quel point ils se sentiraient compétents, connectés et autonomes face à certaines responsabilités, comme la parentalité. “Par exemple, s’ils pensaient qu’ils feraient un bon conjoint ou parent, qu’ils aimaient être entourés d’un partenaire ou d’enfants en particulier et qu’ils se sentaient libres de faire leur choix, alors la décision serait probablement autodéterminée”, déclare Nicholson. “En revanche, s’ils ne se sentaient pas du tout préparés pour le rôle, ne se voyaient pas vraiment en contact avec un conjoint ou des enfants et subissaient des pressions pour prendre la décision par d’autres personnes, alors ils pourraient ne pas apprécier personnellement d’atteindre le jalon à ce moment-là. .”

Une autre question à se poser est Pourquoi vous voudrez peut-être une grande maison, envoyer vos enfants dans une certaine école ou gravir les échelons de l’entreprise, explique Mercedes Coffman, thérapeute conjugale et familiale agréée. « Est-ce parce que vous voulez la validation des autres ? Êtes-vous à l’école de médecine parce que votre mère et votre père vous ont dit que c’était une carrière dont ils seraient fiers ? » elle dit. «Cela ne fait que valider la validation des autres. Ce n’est pas un de vos objectifs authentiques. Cet épanouissement externe ne dure jamais longtemps, ajoute Coffman, et vous risquez de vous sentir déçu et de rechercher la prochaine «chose» à partir de laquelle vous pouvez obtenir l’approbation. Alternativement, si vous avez toujours voulu une maison avec une grande cour pour pouvoir sauver des chiens et accueillir votre grande famille pour des réunions en raison de votre véritable appréciation pour les animaux et les êtres chers, vos motivations sont motivées par l’intérieur.

N’oubliez pas que votre estime de soi ne se mesure pas par la validation et l’acceptation des autres, déclare la thérapeute Natasha Sharma, PDG de NKS Therapy. “Il ne s’agit pas de poser la question, ‘Que voulez-vous de la vie?’ ce qui vous prépare à nouveau pour des mesures externes et une sorte d ‘«entité mesurée» ou de «sortie» », explique Sharma. “Au lieu de cela, demandez-vous : ‘Qu’est-ce que j’aime dans la vie ?'”

Considérez vos valeurs

Assez simple à première vue, “Qu’est-ce que j’aime dans la vie?” est une question faussement difficile. Puisque personne n’entre dans ce monde en tant qu’humain pleinement réalisé, cela prend quelques essais et erreurs. Coffman dit de considérer ce qui vous excite naturellement et de nourrir ces désirs. “Si vous viviez sur une île et qu’il n’y avait personne autour pour plaire ou impressionner, que voudriez-vous dans votre vie?” elle dit. « Qu’est-ce que tu ferais ? Quelles sont vos passions et compétences naturelles ? Qu’est-ce qui vous excite naturellement ?

Pensez aux choses que vous appréciez le plus dans la vie et pesez vos décisions par rapport à ces valeurs. Par exemple, si vous envisagez d’accepter un nouvel emploi mieux rémunéré qui semble peut-être bien sur le papier mais qui impliquerait de vous éloigner de votre communauté, réfléchissez à l’importance que vous accordez à votre autonomie, vos relations et vos finances. “Si les gens apprécient vraiment l’autonomie, et qu’ils apprécient vraiment les relations, mais peut-être qu’ils apprécient un peu moins la liberté financière, peuvent-ils choisir un travail qui leur donnera de l’autonomie et leur permettra de poursuivre des relations profondes, même si cela signifie qu’ils prennent moins argent?” dit Van Tongeren.

Ou, si vous et votre partenaire vous demandez si vous devriez vous marier, chacun de vous devrait réfléchir à ce qui a façonné votre vision du mariage. Vos parents se sont-ils constamment disputés et vous craignez que votre mariage ne soit également embourbé dans un conflit ? Voulez-vous vous marier parce que tous vos amis le font et vous vous sentez exclu ? Avoir des réponses à ces questions peut vous aider à avancer de manière authentique.

Ce travail est difficile et, franchement, terrifiant. Peu de gens se lanceraient volontairement dans un exercice de réflexion qui remettrait toute leur vie en question. Cependant, considérez l’alternative : poursuivre une carrière ou une relation qui ne vous passionne pas vraiment parce que vous n’avez jamais envisagé d’autres possibilités. À tout âge, réserver du temps et de l’intentionnalité pour déchiffrer ce qui vous motive et savoir si vous avez vécu de manière authentique peut être instructif. Cela ne veut pas dire qu’une vie pleine de marqueurs “traditionnels” de succès et de bonheur n’en vaut pas la peine, mais une réflexion peut déterminer si ces jalons sont souhaitables pour tu.

