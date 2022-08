Comment savoir si vous seriez inclus dans la remise de prêt étudiant

La remise des prêts étudiants pourrait arriver dès que ce mois-ci.

L’administration Biden envisage un certain nombre de façons différentes d’aller de l’avant avec l’annulation de la dette d’éducation. La plus grande incertitude est le montant de la dette qu’il allégera, le cas échéant. Pendant la campagne électorale, le président Joe Biden s’est prononcé en faveur d’une annulation de 10 000 $ par emprunteur, mais il subit de plus en plus la pression d’autres législateurs et défenseurs pour aller plus loin et effacer 50 000 $ pour tous.

Mais il y a aussi la question de savoir qui obtiendrait le soulagement.

Au cours des dernières semaines, il y a eu des indices sur les emprunteurs qui pourraient être inclus dans le jubilé possible. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.