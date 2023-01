Comment savoir si vous êtes déshydraté au milieu des craintes que des millions de Britanniques ne boivent pas assez d’eau

Voici comment savoir si vous êtes déshydraté ou non au milieu des craintes que des millions de Britanniques ne boivent pas assez d’eau.

En moyenne, une personne ne boit qu’environ quatre verres d’eau par jour, selon les recherches.

En moyenne, une personne ne boit qu’environ quatre verres d’eau par jour 1 crédit

La star de Made in Chelsea, Sophie Habboo, s’associe à Volvic Touch of Fruit 1 crédit

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé qu’ils buvaient généralement moins que la quantité quotidienne recommandée de deux litres.

La plupart des gens s’hydratent en utilisant du thé et du café à la place, 44 % choisissant la boisson chaude.

Cependant, 64 % sont conscients qu’ils devraient boire plus d’eau et 49 % affirment qu’ils oublient souvent.

La recherche a révélé que quatre personnes sur 10 n’étaient pas sûres de la quantité qu’elles buvaient au cours d’une journée typique.

Il a également découvert que les habitants de Liverpool boivent le moins d’eau, suivis de Manchester et de Leeds.

La recherche a été commandée par Volvic Touch of Fruit et a révélé que 24% sont tout simplement trop occupés pour intégrer des gorgées régulières dans leur emploi du temps.

Gemma Morgan, porte-parole de Volvic, a déclaré: “Nous voyons une nation lutter pour rester hydratée alors qu’elle sait à quel point il est crucial de maintenir un mode de vie sain et équilibré.”

La recherche a également révélé que pour 60%, l’hydratation est importante pour plus que leur santé physique, car ils conviennent qu’ils se sentent plus heureux et en meilleure santé lorsqu’ils ont suffisamment bu.

Afin de repérer la déshydratation, 44 % reconnaissent la couleur foncée de leur urine comme un signe révélateur qu’ils doivent boire davantage.

Ceci est suivi d’une bouche sèche, de maux de tête et de lèvres sèches comme signes clés qu’un autre verre d’eau pourrait être de mise.

Pour la nouvelle année, 28 % des adultes se sont engagés à rester plus hydratés.

L’eau aromatisée est la préférée de 22 % et 41 % ont essayé d’aromatiser leurs propres boissons pour se convaincre d’en boire davantage.

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé que 26% boiraient plus d’eau si elle avait meilleur goût.

Gemma Morgan a ajouté : “Nous voulons que les gens sachent que boire suffisamment d’eau n’est pas seulement essentiel, mais peut être fait de manière amusante et délicieuse, et nous espérons aider les gens à atteindre leurs objectifs.”

Suite aux découvertes, la star de Made in Chelsea, Sophie Habboo, s’est associée à Volvic Touch of Fruit pour proposer des hacks d’hydratation.