Comment savoir si vous devez (ou non) acheter les nouveaux AirPods Max USB-C

L’événement de lancement de l’iPhone 16 d’Apple était rempli d’intelligence artificielle, mais le matériel était tout aussi passionnant et accrocheur. Je regarde toujours les événements annuels d’Apple sur le matériel pour garder un œil sur les derniers AirPods, et cette année a été douce-amère pour moi.

J’adore le nouveau AirPods 4 avec suppression du bruit car ce sont les écouteurs parfaits pour les personnes qui veulent des fonctionnalités audio standard sans payer trop cher pour les AirPods Pro 2 plus avancés. Avant l’événement, j’étais convaincu qu’Apple choquerait le monde avec les AirPods Max 2.

Apple ne l’a pas fait. Au lieu de cela, la société a annoncé la AirPods Max mis à jouravec de nouvelles couleurs fraîches et un port USB-C pour remplacer le port Lightning, le poussant encore plus vers l’obsolescence. Pour certains, ces mises à jour ne sont pas assez convaincantes pour dépenser 549 $ pour des écouteurs qui ne sont pas très différents des originaux sortis en 2020. Pour d’autres, les mises à jour sont exactement ce dont ils avaient besoin pour enfin les acheter.

Comme l’a dit ma collègue Kerry Wan, « les meilleurs produits Apple résident dans les détails ». Les détails rendent les AirPods Max mis à jour excellents, mais pas assez performants pour tout le monde ; voici pourquoi.

L’écoute filaire est beaucoup plus simple

L’introduction du port USB-C sur les AirPods Max est la plus notable des deux mises à jour, et la charge universelle n’est pas la seule chose plus pratique. Vous pouvez brancher une extrémité de votre câble USB-C Apple sur les écouteurs Max et l’autre extrémité sur votre iPhone (s’il s’agit d’un iPhone 15 ou ultérieur) et commencer à écouter.

Bien que cette simplicité soit la norme pour les écouteurs non Apple, les AirPods Max avec Lightning donnent l’impression que l’écoute filaire est une expérience scientifique. Certaines personnes (et par personnes, j’entends moi) ont utilisé un adaptateur Lightning vers 3,5 mm non Apple, un câble audio 3,5 mm vers 2,5 mm et un autre adaptateur Lightning vers 3,5 mm pour qu’aucun son ne passe.

J’ai ensuite découvert que je devais acheter le câble audio Lightning vers 3,5 mm d’Apple à 35 $, car c’est le seulement Câble audio compatible avec les écouteurs. Une fonctionnalité aussi simple sur vos écouteurs ne devrait pas être aussi compliquée, et avec les AirPods Max USB-C, ce n’est pas le cas.

L’équipe ZDNET n’a pas encore testé les capacités filaires des nouveaux AirPods Max, mais je suppose que vous pouvez utiliser n’importe quel câble USB-C pour une écoute filaire. Si vous n’achetez pas le cordon USB-C d’Apple, assurez-vous d’acheter un Certifié MFi câble.

Si vous possédez une paire d’AirPods Max compatibles Lightning parfaitement fonctionnelle, je ne vous recommande pas d’acheter les versions mises à jour. Il n’y a pas de nouvelle puce audio ni de mises à niveau logicielles importantes, et un port mis à jour ne justifie pas de dépenser près de 600 $. Si, toutefois, vous avez toujours voulu les AirPods Max et que vous ne voulez pas attendre la prochaine génération, le nouveau port USB-C est une mise à niveau décente pour les débutants.

Les produits Apple fonctionnent mieux avec d’autres produits Apple, c’est pourquoi les AirPods Max offrent une interopérabilité unique au sein de votre écosystème Apple. Cela dit, si le changement automatique d’appareil ou la compatibilité avec Find My ne vous suffisent pas pour dépenser 549 $ pour les AirPods Max, il existe de nombreuses options premium.

Le Sonos Ace offrent un confort tout au long de la journée, une technologie sonore de pointe comme Dolby Atmos, une suppression adéquate du bruit et un design élégant pour 100 $ de moins. Si vous possédez une barre de son Sonos, ces écouteurs sont encore meilleurs.

Le Casque Bose QuietComfort Ultra Ils disposent de la meilleure suppression du bruit de leur catégorie, d’un design à la fois sportif et décontracté, ainsi que d’un son spatial compatible avec n’importe quel appareil ou service de streaming musical.

Le Casque supra-auriculaire Sony XM5 sont légèrement plus anciens (mais pas aussi vieux que les AirPods Max) mais offrent toujours un design sans prétention, d’excellentes propriétés de suppression du bruit et 40 heures d’écoute, ce qui est le plus long du groupe.