Comment savoir si vous avez une bourse Pell, pour la remise de prêt étudiant

Bien sûr, vous vous demandez peut-être : « Qu’est-ce qu’une subvention Pell ? – et peut-être plus précisément, “Comment puis-je savoir si j’ai un Pell Grant?”

Les subventions Pell sont accordées via le processus de demande d’aide financière – en utilisant le le soi-disant formulaire FAFSA – et sont distribués uniquement en fonction des besoins financiers (et non en fonction de facteurs tels que les notes ou les activités parascolaires). Et contrairement aux prêts, l’argent n’a généralement pas besoin d’être remboursé.

La plupart des bénéficiaires viennent de familles dont le revenu est inférieur à 60 000 dollars, selon la Maison Blanche.

Cependant, les bourses sont assorties de limites – ce qui signifie que les étudiants et leurs familles sont chargés de couvrir le reste des frais de scolarité grâce à d’autres aides telles que des bourses et d’autres subventions et, oui, des prêts étudiants que vous commencez à rembourser après l’obtention de votre diplôme.

Le solde moyen des prêts est supérieur à 30 000 $, contre 12 000 $ en 1980.