Comment savoir si vous avez une allergie, une sensibilité ou une intolérance alimentaire

Malgré nos besoins en nutriments, les aliments peuvent déclencher des réactions négatives de l’organisme, à des degrés divers de gravité. Ces réponses peuvent être classées en trois catégories : allergie, sensibilité et intolérance.

Parce que les symptômes se chevauchent souvent, il y a un peu de confusion sur les différences entre eux et ce qu’ils signifient pour votre corps. De plus, les définitions cliniques sont basées sur des réponses internes. Ci-dessous, nous explorerons les principales distinctions entre les allergies alimentaires, les sensibilités et les intolérances.

Allergie alimentaire

Les allergies alimentaires sont graves et peuvent potentiellement mettre la vie en danger. Environ 32 millions d’Américains avoir une allergie alimentaire. Ils se développent généralement dans l’enfance, bien qu’ils puissent apparaître plus tard dans la vie. La principale distinction qui sépare les allergies alimentaires des autres réactions est que votre le système immunitaire est activé quand il confond la nourriture avec quelque chose de nocif.

Il existe deux types typiques de réactions allergiques causées par le système immunitaire. L’anticorps le plus courant est immunoglobuline E (IgE), qui provoque une réaction immédiate car il tente de neutraliser la nourriture. Pensez à l’anaphylaxie ou urticaire.

UN non immunoglobuline E (non-IGE) est moins comprise. Cela se produit en raison d’autres composants immunitaires qui n’incluent pas les anticorps IgE. Cette réaction est retardée car les aliments doivent atteindre le tube digestif pour déclencher des symptômes. Il n’est généralement pas considéré comme ne mettant pas la vie en danger.

Certaines études suggèrent qu’il existe une composante génétique aux allergies alimentaires. Un enfant est plus susceptible de développer des allergies si les deux parents en ont. Le plus allergies alimentaires courantes sont les arachides, les crustacés, le lait, les œufs, le poisson, le blé et le soja.

Symptômes courants d’une allergie alimentaire :

Urticaire

Se sentir étourdi ou étourdi

Picotements ou démangeaisons

Gonflement du visage, de la bouche ou de la gorge

Difficulté à avaler

Anaphylaxie

Antonio Guillem/Getty Images



Intolérance alimentaire

Les intolérances alimentaires signifient que votre corps ne peut pas digérer complètement un certain type de nourriture, mais que votre système immunitaire n’est pas impliqué. Ce type de réponse peut être extrêmement inconfortable et provoquer des symptômes physiques comme des douleurs à l’estomac ou de la diarrhée. Le type d’intolérance alimentaire le plus courant est Intolérance au lactosesuivie par Intolerance au gluten.

L’intolérance alimentaire peut être le résultat de nombreuses causes dans votre système digestif. Il se peut que vous manquiez d’une enzyme dans le corps qui permette à l’intestin de digérer la nourriture, comme dans le cas d’une intolérance au lactose. Une autre raison pourrait être une sensibilité aux produits chimiques ou aux additifs contenus dans les aliments. Cependant, les réactions indésirables à les additifs alimentaires sont rares.

Avec les intolérances alimentaires, vous avez plus de contrôle sur la réaction. Parfois, une petite quantité de nourriture peut passer et ne perturbera pas votre système digestif. Ou, vous pouvez prévenir la réaction, comme dans le cas d’une personne intolérante au lactose qui prend Lactaid avant de consommer des produits laitiers. Il n’y a aucun moyen de prévenir une allergie alimentaire autre que de restreindre complètement cet aliment de votre alimentation.

L’intolérance alimentaire peut s’aggraver avec l’âge. Par exemple, à mesure que nous vieillissons, notre corps est moins capable de gérer les produits laitiers parce que notre les intestins produisent moins de lactasel’enzyme nécessaire pour décomposer le lactose.

Symptômes courants des intolérances alimentaires comprennent, mais sans s’y limiter :

Gaz

Crampes

Ballonnement

Constipation

La diarrhée

Douleur d’estomac

Maux de tête

Sensibilité alimentaire

Les sensibilités alimentaires sont plus délicates. Les sensibilités et les intolérances alimentaires sont souvent utilisées à tort de manière interchangeable, mais ce n’est pas la même chose. Contrairement à l’intolérance alimentaire, il y a une réponse lente qui ne met pas la vie en danger. Les symptômes ne sont pas immédiats et peuvent mettre des jours à apparaître. C’est pourquoi les gens peuvent passer leur vie sans se rendre compte ils ont une sensibilité alimentaire particulière.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre l’étendue des sensibilités alimentaires. Nous savons que la sensibilité alimentaire n’est pas une allergie alimentaire car la source de la réaction provient d’un déséquilibre des bonnes et des mauvaises bactéries dans le tractus gastro-intestinal.

Les symptômes courants des sensibilités alimentaires comprennent, mais sans s’y limiter :

Fatigue

Douleurs articulaires ou musculaires

Migraines

Brouillard cérébral

Démangeaison

Photothèque scientifique



Comment identifier si vous avez une allergie, une intolérance ou une sensibilité alimentaire

Si vous avez des réactions régulières aux aliments, il est important de consulter votre médecin. Ils pourront vous aider à déterminer quelle réaction vous avez et à élaborer un plan pour gérer vos symptômes. Tests d’allergie déterminera si vous avez une allergie alimentaire.

Il est plus difficile de cerner une intolérance ou une sensibilité alimentaire. Le seul test éprouvé pour l’intolérance alimentaire est un test respiratoire à l’hydrogènequi diagnostique l’intolérance au lactose.

Il y a des choses supplémentaires que vous pouvez faire pour identifier les sensibilités et les intolérances alimentaires. Tout d’abord, vous pouvez travailler avec votre médecin pour établir un élimination des aliments plan qui supprime certains aliments de votre alimentation pendant environ un mois et réintroduit lentement un aliment à la fois pour évaluer si une réaction se produit. Lorsqu’une réaction se produit, vous pourrez alors la retracer jusqu’à un aliment particulier.

Vous pouvez également tenir un journal alimentaire qui détaille les aliments que vous mangez, comment vous vous sentez et vos réactions. En gardant une trace de tous ces facteurs, vous pourrez remarquer des tendances dans les aliments que vous mangez et les réactions que vous avez.

Conseils pour gérer les réactions alimentaires

Si vous souffrez d’allergies, de sensibilités et d’intolérances alimentaires, cela peut rendre la planification de votre alimentation plus compliquée, mais pas impossible. Même avec des restrictions alimentaires, vous pouvez toujours profiter de la nourriture et avoir une alimentation équilibrée.

Adaptez votre alimentation : Même les réactions qui ne sont pas graves sont inconfortables. Pour éviter cela, travaillez avec votre médecin ou votre diététicien pour éliminer vos aliments déclencheurs et adaptez votre alimentation pour vous assurer d’avoir suffisamment de nutriments.

: Même les réactions qui ne sont pas graves sont inconfortables. Pour éviter cela, travaillez avec votre médecin ou votre diététicien pour et adaptez votre alimentation pour vous assurer d’avoir suffisamment de nutriments. Faites attention aux étiquettes des aliments : Lorsque vous faites vos courses et que vous cuisinez vous-même, il est important de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles pour vous assurer que les produits sont vraiment exempts de vos allergies. Selon la FDA, les allergènes alimentaires doivent être déclaré sur les étiquettes.

: Lorsque vous faites vos courses et que vous cuisinez vous-même, il est important de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles pour vous assurer que les produits sont vraiment exempts de vos allergies. Selon la FDA, les allergènes alimentaires doivent être déclaré sur les étiquettes. Écoutez votre corps : Si vous vivez avec une intolérance ou une sensibilité, vous n’êtes pas obligé de restreindre votre alimentation aussi sévèrement que vous le feriez avec une allergie. Vous pouvez accidentellement consommer des aliments déclencheurs dans des restaurants ou des dîners de famille sans vous en rendre compte. Il est important d’écouter ce que votre corps vous dit afin de pouvoir y répondre en conséquence.

Si vous vivez avec une intolérance ou une sensibilité, vous n’êtes pas obligé de restreindre votre alimentation aussi sévèrement que vous le feriez avec une allergie. Vous pouvez accidentellement consommer des aliments déclencheurs dans des restaurants ou des dîners de famille sans vous en rendre compte. Il est important d’écouter ce que votre corps vous dit afin de pouvoir y répondre en conséquence. Gardez un coup d’épinéphrine: Selon la gravité de votre allergie, vous devrez peut-être porter un injection d’épinéphrine comme un EpiPen® avec toi. Ceci est réservé aux allergies alimentaires et non requis pour les sensibilités et intolérances alimentaires.

Trop long; n’a pas lu ?

Les allergies, les sensibilités et les intolérances alimentaires sont trois réponses uniques de notre corps face à la nourriture. Les allergies sont les plus graves et peuvent être mortelles. Les sensibilités et les intolérances sont moins sévères mais peuvent être extrêmement inconfortables, selon les symptômes. Tous nécessitent une adaptation de votre alimentation.

Vous pouvez gérer ces réactions avec un mode de vie prudent. Assurez-vous de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles et de prendre note de vos symptômes pour identifier les réactions. Et rappelez-vous toujours de consulter votre médecin si les choses changent.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.