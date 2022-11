Comment savoir si vous avez un risque génétique pour la maladie d’Alzheimer

Le Dr Richard Isaacson, professeur agrégé adjoint de neurologie au Weill Cornell Medical College, n’était pas d’accord. “La raison pour laquelle je crois aux tests pour APOE4 est que certaines personnes veulent vraiment en savoir plus sur elles-mêmes, et cela démocratise vraiment la capacité d’en savoir plus sur ces risques”, a-t-il déclaré. “Pas à savoir s’ils vont attraper la maladie, mais ce que nous pouvons faire à ce sujet.”

Si vous décidez de vous faire tester, Margaret Pericak-Vance, directrice de l’Institut John P. Hussman de génomique humaine à la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, a déclaré qu’elle “suggérerait d’avoir une réunion avec un conseiller en génétique par la suite, parce que le le risque n’est pas simple.

“En ayant une copie ou deux copies, cela vous donne une partie importante de l’image, mais ce n’est qu’une partie d’une image de risque très complexe”, a déclaré le Dr Isaacson. « Les gènes ne sont pas votre destin. Vous pouvez gagner le bras de fer contre vos gènes.

Comment pouvez-vous réduire votre risque de contracter la maladie d’Alzheimer?

Tous les experts interrogés pour cet article s’accordent à dire que quel que soit votre statut génétique, il est possible de réduire votre risque global de démence, y compris la maladie d’Alzheimer. Des études montrent que des habitudes saines éprouvées – faire de l’exercice, bien manger, limiter sa consommation d’alcool, dormir suffisamment, ne pas fumer et être socialement engagé – sont essentielles pour lutter contre les maladies neurodégénératives.

L’exercice, à la fois d’endurance et de musculation, aide le cerveau à développer de nouvelles connexions entre les cellules, en particulier dans l’hippocampe, une zone importante pour la mémoire. Les scientifiques pensent que l’établissement de plus de connexions peut protéger contre la perte de mémoire. Le Dr Small a déclaré que si vous avez la variante APOE4, “l’exercice physique peut toujours être utile. Certaines études montrent que cela peut même être plus utile pour les personnes présentant un risque génétique.

Il existe également des preuves qu’un régime alimentaire sain, tel que le régime méditerranéen, peut être bénéfique. En particulier, il aide à manger des fruits et légumes, qui sont riches en antioxydants, et du poisson, qui contient des acides gras oméga-3 qui peuvent réduire l’inflammation. “Ces types de régimes peuvent avoir un effet considérable sur la santé du cerveau”, a déclaré le Dr Small.

Bien que l’importance des vitamines et des graisses saines dans votre alimentation soit claire, les arguments en faveur de la prise de suppléments pour la santé du cerveau sont faibles. Le Dr Isaacson a déclaré que les gènes d’une personne peuvent jouer un rôle dans l’utilité des suppléments. Par exemple, la recherche suggère que les personnes possédant deux copies d’APOE4 ne peuvent pas absorber les acides gras oméga-3 de leur alimentation ainsi que les personnes sans la variante génétique. Prendre un supplément d’oméga-3 peut être avantageux pour ce groupe spécifique de personnes, mais n’est probablement pas utile pour les autres, a-t-il déclaré.