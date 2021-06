Comment savoir si vous avez un rhume d’été ou Covid

LA PLUPART des gens associent un rhume à l’hiver, mais les rhumes sont également répandus pendant les mois d’été, il est donc important que vous connaissiez la différence entre les reniflements et Covid-19.

La variante Delta balaie actuellement le Royaume-Uni et les experts ont averti que les symptômes communs de Covid pourraient être différents chez les personnes attrapant cette souche.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Tout au long de la pandémie, le NHS a déclaré que les trois principaux symptômes de Covid-19 incluent une nouvelle toux persistante, une perte du goût et de l’odorat et une température élevée.

Si vous présentez l’un de ces symptômes, vous devriez passer un test – mais les experts ont maintenant averti que la variante Delta pourrait signifier que les gens présentent des symptômes différents.

Si vous avez moins de 40 ans, les signes à rechercher maintenant sont un mal de tête, un mal de gorge et un écoulement nasal, selon les données.

Si vous avez plus de 40 ans, les principaux signes sont des maux de tête, un écoulement nasal et des éternuements.

Un éminent professeur affirme que la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, semble « fonctionner légèrement différemment ».

Cependant, cela pourrait aussi être dû au fait que Covid provoque actuellement une épidémie chez les jeunes, et les symptômes sont connus pour varier selon le groupe d’âge.

DELTA SYMPT DELMES

L’étude ZOE Covid Symptom Study suit l’épidémie de Covid depuis mars 2020, des millions de Britanniques signalant leurs symptômes sur une application.

Le professeur Tim Spector, responsable de l’étude, a déclaré au Telegraph : « Depuis début mai, nous examinons les principaux symptômes et ils ne sont pas les mêmes.

« Le premier est le mal de tête suivi du mal de gorge, de l’écoulement nasal et de la fièvre.

Des experts ont révélé qu’un mal de tête est un symptôme courant de la variante Delta qui balaie actuellement le pays Crédit : Getty

«Tous ceux-là ne sont pas les vieux symptômes classiques, le numéro cinq est la toux, donc c’est plus rare et nous ne voyons même plus la perte d’odorat entrer dans le top 10.

« Cette variante semble fonctionner légèrement différemment. »

Un mal de tête s’est récemment avéré être le signe le plus courant, affectant 66% des moins de 40 ans et 53% des plus de 40 ans.

Les plus de 40 ans ont moins de symptômes maintenant et leurs principaux symptômes sont très légers, en raison des vaccins.

Aucun de leurs symptômes n’est le trois classique d’une toux, d’une fièvre ou d’une perte d’odorat.

Une perte de goût ou d’odorat ne fait plus partie du top 10 des symptômes en général, a récemment découvert l’application.

FROID D’ÉTÉ

La plupart des gens pensent que le froid hivernal est la raison pour laquelle vous attrapez un rhume, mais vous pouvez aussi attraper un rhume en été.

Le Dr Belinda Griffiths de la Fleet Street Clinic à Londres a déclaré que les symptômes d’un rhume commun incluent: éternuements, écoulement nasal et mal de gorge.

Dans la plupart des cas de rhume – le Dr Griffiths a déclaré que vous ne développerez pas de température élevée – qui est l’un des principaux symptômes de Covid du NHS à surveiller.

Le Dr Griffiths a déclaré : « Dans la plupart des cas, vous ne développerez pas de température.

« Les frissons de fièvre et les douleurs musculaires surviennent rarement dans le rhume, mais peuvent arriver.

« Avec un rhume, vous pouvez généralement vous attendre à une amélioration après moins d’une semaine, bien que cela puisse varier. »

L’expert Kristoffer Ahlerup, directeur d’Enzymatic, a déclaré qu’il était encore plus probable que le virus du rhume soit en hausse cette année.

Il a expliqué qu’il y aura une diminution de l’immunité contre le froid, car de nombreuses personnes réduisent les contacts sociaux et travaillent à domicile.

Il a déclaré: « Les données de Public Health England montrent que la part des tests positifs pour le rhinovirus a considérablement augmenté depuis le début de cette année.

« Pour les enfants âgés de cinq à 14 ans, près de 30% des tests étaient positifs début avril contre aucun fin janvier et début février, ce qui montre un lien avec le retour des garderies et des écoles.

« D’autres régions du monde, comme l’Australie, ont connu une recrudescence des rhumes.2

Kristoffer a déclaré que la domination de la pandémie signifiait qu’on n’avait pas beaucoup parlé du rhume.

Il a dit qu’il pouvait sembler étrange de rencontrer maintenant des symptômes de rhume ou de grippe.