Comment savoir si vous avez des opinions extrémistes

Les extrémistes ont des souvenirs plus courts et des tendances à l’impulsivité et sont également des chercheurs de sensations, selon une étude menée par des chercheurs de Cambridge sur la «signature» psychologique de l’esprit extrémiste.

L’étude, publiée dans Philosophical Transactions of the Royal Society B, suggère qu’un mélange particulier de traits de personnalité et de cognition inconsciente – la façon dont notre cerveau absorbe les informations de base – est un puissant prédicteur des opinions extrémistes à travers un éventail de croyances, y compris nationalisme et ferveur religieuse.

Cette combinaison d’attributs cognitifs et émotionnels prédit l’approbation de la violence à l’appui du «groupe» idéologique d’une personne, selon l’étude.

«En examinant la cognition émotionnelle ‘chaude’ à côté de la cognition inconsciente ‘froide’ du traitement de l’information de base, nous pouvons voir une signature psychologique pour ceux qui risquent de s’engager avec une idéologie de manière extrême », a déclaré Leor Zmigrod, auteur principal du département de Cambridge de Psychologie.

«Des difficultés subtiles avec un traitement mental complexe peuvent inconsciemment pousser les gens vers des doctrines extrêmes qui fournissent des explications plus claires et plus définies du monde, les rendant vulnérables à des formes toxiques d’idéologies dogmatiques et autoritaires.

L’étude cartographie également les signatures psychologiques qui sous-tendent le conservatisme politique féroce, ainsi que le «dogmatisme»: des personnes qui ont une vision du monde fixe et qui résistent aux preuves.

Les psychologues ont découvert que le conservatisme est lié à la «prudence» cognitive: une prise de décision inconsciente lente et précise, par rapport aux «stratégies perceptives» rapides et imprécises trouvées dans les esprits plus libéraux.

La recherche a montré que les cerveaux de personnes plus dogmatiques sont plus lents à traiter les preuves perceptives, mais ils sont plus impulsifs en termes de personnalité.

La signature mentale de l’extrémisme à tous les niveaux est un mélange de psychologies conservatrices et dogmatiques.

Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, cette recherche pourrait aider à mieux identifier et soutenir les personnes les plus vulnérables à la radicalisation à travers le spectre politique et religieux, selon les chercheurs.

Les approches de la politique de radicalisation reposent principalement sur des informations démographiques de base telles que l’âge, la race et le sexe.

En ajoutant des évaluations cognitives et de la personnalité, les psychologues ont créé un modèle statistique qui est entre quatre et quinze fois plus puissant pour prédire les visions du monde idéologiques que la démographie seule.

La dernière recherche s’appuie sur des travaux de l’Université de Stanford dans lesquels des centaines de participants à l’étude ont effectué 37 tâches cognitives différentes et ont participé à 22 enquêtes de personnalité différentes en 2016 et 2017.

Zmigrod et ses collègues, y compris le psychologue de Cambridge, le professeur Trevor Robbins, ont effectué une série de tests de suivi en 2018 sur 334 des participants d’origine, en utilisant 16 autres enquêtes pour déterminer les attitudes et la force des sentiments envers diverses idéologies.

Dans toutes les idéologies étudiées par les chercheurs, les personnes qui approuvaient «l’action pro-groupe extrême», y compris la violence à motivation idéologique contre les autres, avaient un profil psychologique étonnamment cohérent.

L’esprit extrémiste est cognitivement prudent, plus lent au traitement perceptif et a une mémoire de travail plus faible.

Ceci est combiné avec des traits de personnalité impulsifs qui recherchent des sensations et des expériences risquées, a déclaré l’étude.