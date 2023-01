Comment savoir si votre traitement contre le psoriasis fonctionne

Différentes personnes réagissent à différents traitements, explique Ashley Jenkins, MD, dermatologue et professeur adjoint de dermatologie à l’Université du Missouri en Colombie. Dans certains cas, un médicament peut être efficace pendant un certain temps, puis cesser de fonctionner. C’est alors qu’il est temps d’essayer quelque chose de nouveau.

“Cela peut prendre jusqu’à 12 semaines pour qu’un médicament agisse complètement”, explique Dendy Engelman, MD, dermatologue à la Shafer Clinic de New York. “Si vos symptômes ne sont pas [mostly cleared] pendant ce temps, informez-en votre dermatologue.

L’objectif du traitement du psoriasis est d’avoir des plaques sur pas plus de 1 % de votre corps. Si vous présentez des symptômes dans d’autres parties de votre corps, tels que des ongles piqués ou des articulations enflammées, le traitement devrait également les réduire.

La plupart des médecins commencent le traitement avec des médicaments topiques, comme les corticostéroïdes, que vous appliquez directement sur votre peau. “Ils ont moins d’effets secondaires et peuvent être efficaces, surtout si vous souffrez de psoriasis léger à modéré”, déclare Jenkins.

Mais si vous avez beaucoup de desquamation sur la peau, des douleurs articulaires ou si vous n’obtenez pas de soulagement avec les topiques, votre médecin peut vous recommander un autre traitement. Cela pourrait inclure la luminothérapie ou les «traitements systémiques». Ce sont des médicaments oraux ou injectés qui traitent l’inflammation dans tout votre corps. Vous pouvez associer des médicaments systémiques à des traitements topiques ou les utiliser seuls. Ils devraient commencer à travailler d’ici quelques semaines.

Quel que soit votre traitement, votre médecin examinera votre peau pour déterminer si cela fonctionne, explique Joshua Zeichner, MD, dermatologue et directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie au Mount Sinai Hospital de New York.

Si vous souffrez d’arthrite psoriasique, “votre médecin peut également recommander des tests comme les rayons X pour voir si vous avez des lésions articulaires”, explique Zeichner.

Les médicaments biologiques, un type de traitement qui supprime votre système immunitaire, peuvent vous aider. Votre médecin peut vous en prescrire pendant quelques mois pour maîtriser votre inflammation, dit Zeichner, puis passer à un traitement différent, comme la luminothérapie et les médicaments topiques.