Comment savoir si votre entreprise est admissible au crédit d’impôt pour la rétention des employés

Les petites entreprises font face à une avalanche de publicités, d’appels téléphoniques et de courriels pour les aider à réclamer un crédit d’impôt en période de pandémie. Cependant, les experts exhortent les propriétaires d’entreprise à examiner leur admissibilité avec un fiscaliste qualifié.

L’allégement fiscal — connu sous le nom de crédit de rétention des employésou ERC – a été promulguée en 2020 pour soutenir les petites entreprises pendant la pandémie de Covid-19, d’une valeur allant jusqu’à 5 000 $ par employé pour 2020 ou 28 000 $ par employé en 2021.

Bien que le crédit s’applique à l’année d’imposition 2020 ou 2021, les propriétaires d’entreprise ont encore le temps de modifier les déclarations et de demander le crédit, ce qui a déclenché un flot d’annonces d’entreprises proposant leur aide.

« Les appels et les sollicitations sont brutaux », a déclaré le planificateur financier certifié Craig Hausz, PDG et associé directeur chez CMH Advisors à Dallas. Il est également expert-comptable. « Nos clients en reçoivent une tonne et cela ne fait que les bombarder. »

Alors que la société de Hausz a rempli au moins 100 dépôts modifiés pour que les clients puissent réclamer le crédit de rétention des employés, elle a également informé les clients lorsqu’ils ne sont pas éligibles.

Des « usines ERC » ont fait leur apparition, facturant aux petites entreprises jusqu’à 25% à 30% du crédit reçu, a déclaré Kristin Esposito, directrice de la politique fiscale et du plaidoyer pour l’American Institute of CPAs.

« Il y a une énorme incitation monétaire », a-t-elle déclaré.