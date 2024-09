La dose24:55Que dois-je savoir sur la carence en fer ?

Sasha Burnison, résidente de Guelph, était en 6e année lorsqu’elle a reçu un diagnostic de carence en fer.

« Alors je voudrais [feel] « J’ai envie de faire du sport, mais je veux juste rentrer à la maison et dormir », a déclaré Burnison, aujourd’hui âgé de 18 ans.

« [I couldn’t] « Si je courais trop, j’aurais le vertige. »

Après avoir consulté son médecin de famille et effectué une analyse sanguine, le test de ferritine de Burnison pour déterminer les réserves de fer de son corps a confirmé qu’elle avait des niveaux inférieurs à la normale.

La ferritine est une protéine sanguine qui stocke le fer, et c’est ce que les techniciens de laboratoire mesurent lorsqu’ils testent une carence en fer.

Sasha Burnison, aujourd’hui âgée de 18 ans, a reçu un diagnostic de carence en fer en sixième année. (Soumis par Sasha Burnison)

Burnison prend désormais des suppléments de fer pour maintenir son taux de fer dans son organisme. Même si elle souffre encore de périodes de fatigue et de vertiges, elle affirme qu’elle est capable de maintenir un mode de vie plus actif.

Les femmes et les filles enceintes et en période de menstruation présentent le risque le plus élevé de carence en fer. C enfants entre 18 et 24 mois constituent un autre groupe à haut risque, bien que pour des raisons différentes.

Les experts disent qu’ils espèrent nouvelles lignes directrices de l’Ontario aidera les médecins à mieux identifier et traiter la carence en fer chez les patients de tous âges.

Comment savoir si votre enfant souffre d’une carence en fer

La carence en fer se divise en deux catégories générales, avec et sans anémie.

Selon le Dr Patricia Parkin, pédiatre au département de pédiatrie de l’hôpital pour enfants malades, environ cinq pour cent des enfants âgés de 18 à 24 mois peuvent développer une carence en fer avec anémie.

« Quinze à 20 pour cent d’entre eux souffriront d’une carence en fer non anémique », a-t-elle déclaré.

La Dre Michelle Sholzberg est directrice du département d’hématologie à l’Université de Toronto et du laboratoire Hemequity de l’Université St. Michael, qui œuvre pour rendre le domaine plus équitable. (Soumis par Michelle Sholzberg)

Le fer, plus facilement absorbé par la consommation de protéines animales, est essentiel à la création d’hémoglobine, une protéine qui aide à transporter l’oxygène à travers le corps.

« Si les réserves de fer sont faibles, le taux d’hémoglobine est également faible et cela peut commencer à affecter de nombreux systèmes du corps liés au faible taux de fer et d’hémoglobine », a déclaré Parkin.

Si la carence en fer progresse en dessous des niveaux clés, elle peut évoluer vers une carence en fer anémique. Un manque de fer suffisamment grave pour être qualifié d’anémie réduit la capacité du corps à produire des globules rouges.

En s’appuyant sur les données de l’hôpital Sick Kids, Parkin affirme que les précédentes directives de l’Ontario en matière de mesure de la ferritine signifiaient qu’environ 16 % des jeunes enfants âgés de 18 à 24 mois étaient considérés comme souffrant d’une carence en fer.

Parkin affirme que les nouveaux seuils plus élevés signifient qu’environ 44 % des jeunes enfants entre 18 et 24 mois sont considérés comme carencés en fer.

Selon Parkin, il peut être difficile pour les parents de déterminer si leurs enfants souffrent d’une carence en fer, car cette maladie peut être « subtile et progressive ».

Chez les adolescents, les symptômes comprennent l’essoufflement, la difficulté de concentration et la fatigue.

Cependant, chez les nourrissons et les jeunes enfants, selon Parkin, l’irritabilité est un signe clé indiquant qu’un enfant pourrait souffrir d’une carence en fer.

Une mauvaise alimentation entraîne le plus souvent une carence en fer chez les enfants

Au niveau le plus élémentaire, la carence en fer est causée par un manque de fer alimentaire, ainsi que par une perte de sang, selon Parkin.

« L’exemple parfait de perte de sang serait celui des femmes en période de menstruation », a-t-elle déclaré.

En Ontario, environ 40 % des femmes et des filles menstruées souffrent d’une carence en fer, selon la Dre Michelle Sholzberg, hématologue, ajoutant que ce chiffre est assez similaire partout au Canada.

« Lorsque nous avons examiné la proportion de femmes souffrant d’une carence en fer au cours du travail et de l’accouchement à l’hôpital St. Michael, nous avons constaté qu’elle dépassait 80 pour cent », a déclaré Sholzberg, directeur du département d’hématologie au département de médecine de l’Université de Toronto.

Toutefois, chez les jeunes enfants âgés d’un à deux ans, le principal facteur de risque de carence en fer est l’alimentation.

Les préparations pour nourrissons sont généralement enrichies en fer, ce qui permet aux nourrissons de bénéficier d’un apport suffisant en fer. (Keyan Smith/Facebook)

En supposant une grossesse saine sans complications telles qu’une perte de sang excessive pendant l’accouchement, les bébés devraient recevoir un « très bon apport en fer » de leur mère, selon Parkin.

« Cet apport en fer devrait probablement durer pendant les six premiers mois de la vie », a-t-elle déclaré.

Les pédiatres recommandent généralement d’allaiter les enfants pendant les six premiers mois de leur vie.

Cependant, depuis le lait maternel contient peu de fer Les médecins recommandent de commencer progressivement à ajouter des aliments solides à l’alimentation du nourrisson après six mois, à la fois pour introduire davantage d’aliments riches en fer, mais aussi pour encourager le développement de la motricité orale.

« Disons que tout se passe très bien et qu’entre un et deux ans, ils consomment de la nourriture de table avec la famille et qu’ils ont probablement de bonnes réserves de fer », a déclaré Parkin.

REGARDER | Un médecin de soins d’urgence de Calgary explique ce que signifie être anémique : Un médecin urgentiste de Calgary explique ce que signifie être anémique Après avoir reçu des questions d’un de ses patients chez qui on a diagnostiqué une anémie, le Dr Raj Bhawdraj, médecin urgentiste à Calgary, a décidé de sensibiliser les gens à ce que signifie être anémique. Il s’est entretenu avec Rob Brown, animateur de l’émission de nouvelles de CBC Calgary News at 6.

Si la transition vers les aliments solides se passe mal et que les enfants ne consomment pas d’aliments riches en fer entre un et deux ans, c’est à ce moment-là que la carence nutritionnelle en fer devient un risque potentiel.

Parkin explique que le cerveau d’un enfant est vulnérable aux faibles réserves de fer pendant les périodes où il grandit beaucoup, par exemple pendant sa petite enfance.

Elle affirme que la carence nutritionnelle en fer chez les enfants peut entraîner un retard du développement cognitif et des compétences sociales.

Sholzberg affirme que la carence en fer est associée à un QI inférieur, mais qu’elle est réversible avec un traitement.

Certains aliments comme le lait de vache peuvent interférer avec l’absorption du fer alimentaire, car « le calcium contenu dans le lait de vache interfère avec l’absorption du fer », a déclaré Sholzberg, s’entretenant avec le Dr Brian Goldman, animateur de l’émission The Daily Telegraph de CBC. La dose.

« De plus, boire trop de lait de vache vous donne une sensation de satiété et vous rend moins susceptible de manger des aliments solides qui contiennent plus de fer. »

Étant donné que les préparations pour nourrissons sont généralement enrichies en fer, Parkin affirme que les nourrissons qui les consomment devraient développer « de très bonnes réserves de fer » vers l’âge d’un an.

Comment traiter la carence en fer

Dans les cas légers ou modérés de carence en fer chez les enfants, selon Parkin, l’approche thérapeutique la plus courante consiste à s’attaquer aux problèmes nutritionnels qui ont probablement causé la carence en premier lieu.

« Un médecin, une infirmière ou un diététicien pourrait vous conseiller sur les aliments à consommer, les aliments et les pratiques alimentaires à prendre en compte et les choses à éviter », a-t-elle déclaré.

Par exemple, les aliments et les boissons riches en vitamine C favorisent l’absorption du fer. Le thé, au contraire, peut entraver l’absorption du fer.

« À mon avis, bien sûr, un enfant d’un ou deux ans ne devrait pas boire de thé, mais nous le voyons de temps en temps », a déclaré Parkin.

Si les conseils diététiques ne suffisent pas, l’étape suivante consiste à remédier à la carence en prenant un supplément de fer, généralement sous forme orale, explique Parkin.

« Nous l’administrons généralement à un dosage particulier, généralement sur une période de trois ou quatre mois », a-t-elle déclaré.

Dans les cas graves ou potentiellement mortels qui nécessitent une hospitalisation, Parkin affirme que le fer intraveineux peut corriger la carence plus rapidement.

Parkin recommande aux parents à la recherche d’un supplément de fer par voie orale de choisir un produit composé de sulfate ferreux ou de fumarate ferreux.

De plus, Parkin affirme qu’il existe des suppléments de fer par voie orale disponibles sous forme liquide, plus faciles à consommer.

Les effets secondaires courants des suppléments de fer comprennent la constipation, la diarrhée, des selles foncées et des crampes abdominales.

Parkin dit que ces effets secondaires disparaissent généralement une fois que l’enfant a terminé son traitement à base de fer par voie orale.

« Nous recommandons le fer par voie orale… quotidiennement pendant trois à quatre mois, et il faut vraiment s’y conformer », a-t-elle déclaré.

« On ne peut pas simplement le prendre ici et là. »