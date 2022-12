Comment savoir si votre assurance invalidité collective au travail est suffisante

Si vous avez opté pour le régime d’assurance invalidité collective de votre entreprise, vous pouvez supposer que la protection du revenu est suffisante si vous ne pouvez pas travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure. Mais les experts disent que la couverture de votre lieu de travail peut ne pas être suffisante.

John Ryan, fondateur et PDG de Ryan Insurance Strategy Consultants, exhorte les employés à souscrire à une assurance invalidité collective, mais prévient « qu’il peut y avoir un faux sentiment de sécurité avec le régime de l’employeur ».

Pour les employés, l’assurance invalidité collective offre une couverture garantie à faible coût ou sans frais, mais vous devez savoir ce qu’il y a « sous le capot », a-t-il déclaré lors d’une conférence de la Financial Planning Association. conférence annuelle à Seattle mercredi.

On estime que 35 % des travailleurs du secteur privé ont accès à des régimes d’assurance-invalidité de longue durée en milieu de travail et 43 % ont accès à une couverture d’invalidité de courte durée, selon un Septembre rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Il existe deux types d’assurance invalidité collective : à court terme, qui verse une prestation temporaire, et à long terme, qui dure pendant une période prolongée.

Vous voudrez vérifier les “exclusions et limitations” du plan, décrites dans la description sommaire du plan de la politique, a déclaré Ryan. Si quelque chose soulève un drapeau rouge, parlez-en et demandez des éclaircissements.