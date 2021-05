Comment savoir si votre adolescent est accro

Dr Bonnie Milas

Je suis anesthésiste qui administre du fentanyl tous les jours aux patients. J’ai également perdu de façon déchirante mes deux fils adultes à la suite de surdoses accidentelles d’opioïdes. J’en suis venu à comprendre à quoi ressemble la dépendance aux opioïdes du point de vue d’un parent, mais, au début, c’était très difficile à détecter, même pour moi. Tout ce que je partage ici, je l’ai vu de près chez moi. Je partage ces détails pour que les autres parents puissent comprendre.

Les signes avant-coureurs typiques de la consommation de drogues chez les adolescents sont la baisse des notes, la perte d’amis ou le déclin de l’apparence. Ces choses ne sont jamais arrivées à mes enfants. Mes garçons excellaient tous les deux dans les sports et à l’école et s’entendaient bien avec les autres. Le parcours d’utilisation de chaque fils était différent et non simultané. Ce qui est arrivé à chacun était lent et insidieux. Du mal pur, vraiment.

Les premiers signes de consommation de drogue sont subtils.

Tout d’abord, vous pourriez trouver quelques pilules dans une poche emballée dans du papier d’aluminium ou jetées dans la salle de bain. Ils développent rapidement une préoccupation croissante pour l’argent, suivie de l’argent manquant. Vous savez que vous avez retiré 100 $ de la banque, mais pourtant vous ne semblez avoir que 60 $ dans votre portefeuille. Ils sont souvent portés disparus pendant de longues périodes où ils sont inaccessibles par leur téléphone portable via des appels, des SMS ou un suivi.

Reconnaître les habitudes inhabituelles

Un autre indice est qu’ils commencent à s’endormir beaucoup. Je ne parle pas de somnolence parce que votre adolescent est resté éveillé tard à étudier. C’est s’endormir en train de manger à table ou de se tenir au réfrigérateur à la recherche d’une collation. Cela s’appelle hocher la tête, et cela devient plus exagéré s’ils évoluent vers des opioïdes intraveineux. Les opioïdes fournissent un degré de rigidité musculaire qui les maintient légèrement à la verticale, mais très inclinés. N’importe qui sobre se réveillait et se redressait brusquement. Une personne handicapée tombera si lentement dans son assiette, prenant des respirations lentes, profondes et bruyantes.

Commencez à faire attention aux habitudes de la salle de bain. Tous les opioïdes et l’héroïne causent de la constipation, alors si une bouteille d’adoucissant ou de laxatifs se retrouve soudainement dans la salle de bain de votre enfant, posez des questions. Les médicaments intraveineux peuvent provoquer une rétention urinaire et les utilisateurs peuvent tomber inconscients sur les toilettes parce qu’ils ne peuvent pas uriner. Ils savent qu’ils doivent partir, mais ils ne peuvent tout simplement pas, et s’endorment assis là.

S’ils prennent trop d’héroïne ou de fentanyl très puissant, ils risquent de perdre rapidement connaissance et de ne pas respirer sur le sol de la salle de bain dès qu’ils s’injectent. Avec le fentanyl, cette suffocation rapide peut se produire en aussi peu que 90 à 120 secondes.

Gardez un œil sur l’attirail

Il est important de remettre en question tout objet curieux que vous trouverez dans la chambre de votre adolescent ou dans ses affaires. L’héroïne est vendue dans des enveloppes en papier ciré de la taille d’un timbre-poste portant une marque de timbre à l’encre du trafiquant de drogue à l’extérieur. Le médicament est généralement vendu dans un paquet de 10 enveloppes, chacune dans de minuscules sacs en plastique à fermeture éclair, maintenus ensemble par des bandes élastiques colorées. Les seringues utilisées pour injecter des drogues ont des capuchons en plastique orange vif.

Je trouverais des restes de ces objets dans les poubelles ou dans des endroits bizarres, mais jamais dans la seringue. Rien de tout cela n’a attiré mon attention dès le début parce que je ne savais pas ce qu’ils représentaient. Les cuillères à café en métal de notre cuisine, qui servaient à chauffer et liquéfier l’héroïne, semblaient diminuer et nous pensions qu’elles étaient jetées par inadvertance à la poubelle. Ceux qui restaient avaient des tourbillons de résidus blancs qui devaient être nettoyés.

Le comportement de mes fils est devenu de plus en plus secret, isolé et très erratique. Parfois, ils étaient agités, agités, faisant les cent pas, répondant fréquemment à de courts messages texte sur leur téléphone portable, et si vous regardiez de près, leurs pupilles étaient énormes. Ils sortaient pour promener le chien, puis revenaient à l’intérieur en se précipitant pour être seuls. C’était le code pour «Je me sens malade et je me retire», puis «Je viens de prendre quelques médicaments.» Au début, ils devenaient exubérants, dansant et plaisantant souvent comme s’ils étaient votre nouveau meilleur ami.

Ils ne se sentaient plus malades parce qu’ils étaient maintenant hauts, leurs pupilles petites. Les démangeaisons ou le grattage de la peau sont également un effet secondaire des opioïdes. Ils peuvent devenir préoccupés par des imperfections cutanées minuscules pendant des heures, les creusant souvent jusqu’à ce qu’ils saignent. L’opioïde les rend insensibles à la douleur.

Mes garçons ne correspondent jamais au profil

En écrivant tout cela, on dirait: « COMMENT POURRIEZ-VOUS NE PAS SAVOIR! » Oui, je crie ça. Pourtant, ces découvertes isolées se sont déroulées sur des mois, des années. Juste avant le début de l’utilisation IV, il est devenu clair qu’il y avait un problème. Mes garçons ne correspondent jamais au profil des utilisateurs d’opioïdes. Maintenant, le message est clair. Un héroïnomane n’est pas seulement un individu marginalisé assis au coin d’une rue, mais peut être le quart-arrière populaire du lycée avec des A hétéros.

L’essentiel est que de nombreuses choses sont faciles à rationaliser en tant que comportements adolescents étranges. Si vous avez des doutes, il est temps de faire un test de dépistage de drogue, qui peut être acheté dans n’importe quelle pharmacie. N’annoncez pas le test, prenez le premier échantillon d’urine du matin et regardez-les partir. Refuser le dépistage des drogues est un signal d’alarme.

Le plein effet du COVID-19 n’a pas encore été vu dans notre jeunesse. Les statistiques actuelles indiquent une forte augmentation des décès par surdose, largement attribuable aux opioïdes. Seulement 10% des adolescents reçoivent un traitement approprié pour un trouble lié à l’usage d’opioïdes à un stade précoce, et moins de 2% reçoivent un traitement standard après une surdose. Leur carrière de footballeur, leur bal des finissants au lycée ou leurs études universitaires valent la peine d’être retardés. Une fois que vous détectez des signes de consommation constante de drogues, un traitement intense devient un problème de vie ou de mort.

Tout cela est la raison pour laquelle la prévention est essentielle. Chaque parent doit avoir des conversations précoces avec ses enfants, en utilisant un langage adapté à son âge et à sa santé mentale. La consommation de drogues peut conduire à une évolution cruelle de la toxicomanie ou à une mort quasi instantanée. L’expérimentation n’est pas anodine. Même la marijuana a été modifiée par le fentanyl.

La plupart des adolescents ne peuvent tout simplement pas imaginer qu’une pilule de Percocet contaminée qu’ils essaient lors de la fête d’un ami peut les rendre essoufflés, bleus et morts. Faites en sorte que vos messages soient parfaitement clairs avec amour.

À toutes les mères qui ont souffert de ma même perte, je suis avec vous dans la douleur, mais aussi pour célébrer la vie que nous chérissons avec nos enfants bien-aimés.

Je ne peux pas supporter de supprimer les anciens messages vocaux de mes fils de mon téléphone. Je les entends toujours dire: «Hé maman…»

Le Dr Bonnie Milas est professeur d’anesthésiologie clinique et de médecine des soins intensifs à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. Les opinions exprimées ici sont uniquement les siennes.