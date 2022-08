Comment savoir si vos prêts étudiants sont éligibles à la remise

En savoir plus sur les finances personnelles : Biden annule 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral Chronologie : événements clés sur la voie de l’annulation des prêts étudiants Comment fonctionne le plan d’annulation de prêt étudiant et quand faire une demande

Biden a annoncé mercredi que la plupart des emprunteurs de prêts étudiants fédéraux seront éligibles à une certaine remise: jusqu’à 10 000 $ si vous n’avez pas reçu de bourse Pell, qui est un type d’aide disponible pour les étudiants de premier cycle à faible revenu, et jusqu’à 20 000 $ si vous a fait. L’allégement est limité aux personnes qui gagnent moins de 125 000 dollars par an, ou aux couples mariés ou aux chefs de famille gagnant moins de 250 000 dollars.

C’est quelque chose que plus de 40 millions d’Américains ont en commun : ils détiennent des prêts étudiants fédéraux. Mais le système de prêt est notoirement compliqué, et ces prêts portent différents noms et conditions selon le moment où ils ont été contractés et dans quel but.

Dans le cadre du programme Direct, Parent Plus et Grad Loans sont également éligibles à l’allégement, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Vue d’ensemble, la grande majorité – environ 37 millions d’emprunteurs – seront éligibles à la remise en fonction de leur type de prêt (et ensuite tant qu’ils tombent également sous le plafond de revenu), car leur dette est sous ce qu’on appelle le William D. Ford Programme fédéral de prêts directs. Cela comprend les prêts directs de Stafford et tous les prêts étudiants fédéraux directs subventionnés et non subventionnés.

À l’heure actuelle, le ministère américain de l’Éducation déclare que les prêts sont admissibles s’ils sont détenus par le ministère. Vous vous demandez peut-être : les prêts étudiants fédéraux ne sont-ils pas tous détenus par le gouvernement ?

En fait non.

Le gouvernement fédéral a commencé à prêter aux étudiants à grande échelle dans le années 1960. À l’époque, cependant, il n’accordait pas directement de prêts aux étudiants. Au lieu de cela, il a garanti la dette fournie par les banques et les prêteurs à but non lucratif, dans le cadre de ce qui est maintenant connu sous le nom de programme fédéral de prêts à l’éducation familiale (FFEL). Ce programme a été complètement éliminé en 2010, après que les législateurs ont fait valoir qu’il serait moins cher et plus simple de prêter directement aux étudiants. Presque 10 millions les gens détiennent encore des prêts FFEL, selon l’expert de l’enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Aujourd’hui, a déclaré Kantrowitz, “environ la moitié sont détenues par le ministère américain de l’Éducation et environ la moitié par des prêteurs commerciaux”.

Il y a deux raisons pour lesquelles le gouvernement peut désormais détenir des prêts FFEL. Lorsque ces prêts sont en défaut, les entreprises privées qui les détenaient auparavant les transfèrent à une agence de garantie qui gère la dette au nom du gouvernement fédéral, a déclaré Kantrowitz. L’autre raison est que le gouvernement a racheté une partie des prêts pendant la crise du crédit de 2008.

Parce qu’une grande partie de la dette est toujours détenue par des entreprises, et non avec le ministère de l’Éducation, on craint qu’elle ne soit pas incluse dans la remise de Biden. Ces prêts n’étaient pas non plus couverts par la pause de paiement de l’ère pandémique sur les prêts étudiants fédéraux, suscitant les critiques des défenseurs.

“La large remise de prêt étudiant est disponible pour les mêmes prêts qui sont éligibles à la pause de paiement”, a déclaré Kantrowitz. “Cela n’inclut pas les prêts FFEL détenus par des entreprises.”

Le ministère de l’Éducation n’a pas immédiatement répondu à une question quant à savoir si les emprunteurs avec des prêts FFEL détenus par des entreprises seront inclus dans le plan de Biden.