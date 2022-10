Comment savoir si une entreprise est en difficulté, ou seulement ses actions

Action brisée ou entreprise brisée? C’est la question que chaque investisseur doit se poser suite au rapport de l’indice des prix à la consommation de jeudi, qui a montré une hausse de l’inflation plus forte que prévu et a déclenché encore plus de volatilité sur les marchés. La nouvelle a essentiellement assuré que la Réserve fédérale augmentera les taux d’intérêt de 75 points de base supplémentaires le mois prochain, tout en doublant les chances d’une hausse supplémentaire en décembre. Dans cet environnement, personne ne peut être blâmé de vouloir simplement liquider ses avoirs et conserver ses liquidités jusqu’à ce que la Fed réussisse à freiner l’inflation. Cependant, comme nous en avons discuté lors de notre “Réunion mensuelle” jeudi, le problème n’est pas de sortir du marché. C’est la partie la plus facile, et vous pouvez le faire maintenant avec une confiance relativement élevée dans le fait qu’il n’y a aucune raison pour que le marché augmente de manière significative et durable de si tôt. Mais le plus difficile est de savoir quand revenir. Le marché a tendance à flairer les nouvelles et à agir avant que ces nouvelles ne soient largement connues. Ainsi, au moment où vous obtenez le signal “tout est clair”, vous aurez plus que probablement manqué une bonne partie du rebond. C’est pourquoi nous avons dit aux membres du Club jeudi que nous n’allons pas nous coucher. Nous pensons qu’il est bien préférable – et moins risqué – pour un investisseur à long terme de gérer un portefeuille diversifié avec des liquidités en main, en réajustant de manière opportuniste en fonction des données et des prix que le marché vous propose. Nous disons “moins risqué” car à moins que vous ne soyez un trader professionnel (et même dans ce cas, votre avantage n’est peut-être plus ce qu’il était avant que les algorithmes ne prennent le relais), essayer d’entrer et de sortir du marché nécessite d’avoir raison non seulement sur l’entreprise en question, mais aussi dans votre timing. De plus, ce type de participation au marché nécessitera votre concentration à plein temps. Fondamentalement, essayer d’entrer et de sortir sur la base de données telles qu’un rapport sur l’IPC va pousser votre contrôle émotionnel à la limite – et c’est la moitié de la bataille lorsque vous investissez dans des actions. Les actions ont chuté jeudi sur le dos des données de l’IPC, avant d’organiser plus tard un rebond dans les échanges de l’après-midi. Le S&P 500 était en hausse de près de 3 %. Donc, si nous n’allons pas coucher notre main, alors quoi ? Cela ne veut pas dire que nous nous contentons d’empiler. Au lieu de cela, sachant qu’il n’y a pas d’urgence à entrer pour le moment, ce que nous voulons faire, c’est rechercher des actions cassées d’entreprises encore solides. Maintenant, lorsque nous parlons d’entreprises encore solides, cela s’applique à leur situation financière et à leur capacité à faire face à un ralentissement économique, ainsi qu’à leur capacité de bénéfices à long terme. Le premier est facilement déterminé en examinant les états financiers, comme nous l’avons récemment souligné. Cette dernière est un peu plus abstraite et obligera à réfléchir qualitativement à l’entreprise en question. Par exemple, une entreprise peut avoir un bilan solide en ce moment, mais si les préférences des consommateurs évoluent d’une manière qui pourrait entraîner une baisse de la demande à l’avenir, la capacité bénéficiaire à plus long terme peut être affectée négativement. Le club holding Meta Platforms (META) en est un parfait exemple. Un débat fait actuellement rage pour savoir si le géant de la technologie est une action cassée ou une entreprise cassée, avec des actions en baisse de plus de 60% depuis le début de l’année. Certains diront qu’il s’agit d’une entreprise en déclin, dirigée par un PDG qui a perdu les yeux. Et, en raison de la concurrence croissante, sa part du marché publicitaire et des utilisateurs de médias sociaux est menacée. Si tel est votre point de vue, vous êtes alors plus enclin à considérer Meta comme une entreprise brisée et, par conséquent, intouchable. Si, en revanche, vous pensez que Meta management investit dans l’avenir – comme nous – et qu’ils feront avec Reels ce qu’ils ont fait avec Stories (repousser la concurrence et augmenter l’engagement et la monétisation au fil du temps) sur leurs plateformes , alors vous penseriez probablement que la capacité bénéficiaire à long terme et la génération de flux de trésorerie rebondiront. Dans ce cas, ce que nous avons ici est un stock cassé, pas une entreprise cassée. D’autres cas peuvent être plus clairs. Prenez notre récente étude de cas sur AMC Entertainment (AMC). Le positionnement financier est désastreux et les consommateurs renoncent clairement aux sorties coûteuses au cinéma, optant plutôt pour une expérience de streaming à domicile avec leur collation de choix à un prix de supermarché. Compte tenu de la situation financière et de la dynamique de la demande, cela n’augure rien de bon pour le topline. AMC est clairement une entreprise brisée – du moins pour le moment. Bien sûr, une fois que vous avez déterminé s’il s’agit d’une action cassée ou d’une entreprise cassée, l’étape suivante consiste à envisager une valorisation. Comme nous l’avons dit toute l’année, quelles que soient les promesses de la direction, ce que nous voulons, ce sont de vrais profits, en espèces. Dans ce contexte, nous nous concentrons sur les valorisations basées sur les bénéfices (cours/bénéfices). De plus, nous devons reconnaître que toutes les estimations que nous examinons en ce moment peuvent encore être trop élevées compte tenu de l’impression de l’IPC d’aujourd’hui, de la réaction attendue de la Fed et du simple fait que les analystes qui font ces estimations ont été derrière la courbe tout le long. . Par conséquent, vous voulez être encore plus strict sur l’évaluation que vous êtes prêt à payer pour quoi que ce soit. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de renoncer à notre intention d’acheter plus d’actions de Linde (LIN) jeudi, ce dont nous avons discuté lors de la réunion mensuelle. Lorsque nous débattions de cette décision, les actions étaient en baisse de 1 $, cependant, au moment où nous avons décidé qu’il valait peut-être mieux appuyer sur la gâchette, l’action avait augmenté de 8 $ – et ce n’est pas un marché sur lequel vous pouvez vous permettre de courir après. En fin de compte, nous sommes dans un marché brutal. On ne peut le nier. Mais plutôt que d’essayer de sortir et d’être obligés de choisir le bon moment pour revenir en arrière, nous pensons que la meilleure chose à faire est de simplement maintenir un portefeuille diversifié d’entreprises de haute qualité. Et, dans le même temps, nous continuerons à rechercher les actions cassées avec un pouvoir bénéficiaire résilient. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long META, LIN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 