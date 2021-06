Comment savoir si un politicien vole de l’argent de campagne

Les personnes qui font de petites contributions – le genre de donateurs dont les candidats adorent parler lors des rassemblements électoraux – ont transformé le paysage politique en 2020. Les petits donateurs, ceux qui donnent 200 $ ou moins à un candidat, ont représenté 1,8 milliard de dollars en contributions de campagne fédérale au cours des semaines précédant les élections de l’automne dernier, selon un analyse conjointe par le Center for Responsive Politics et le National Institute of Money in Politics. C’est plus de trois fois le montant qu’ils ont donné au cours du cycle de 2016, et cela représentait 27% du total collecté auprès de toutes les sources. Cela n’inclut pas le flot de dons individuels aux partis et aux comités d’action politique. Mais combien de ces contributeurs ont fait preuve de diligence raisonnable avant de cliquer sur le bouton « faire un don », pour s’assurer que leur argent durement gagné servait réellement à des dépenses de campagne légitimes ? Après tout, les histoires de politiciens qui abusent des fonds de campagne sont légion, et pratiquement aussi vieilles que la politique elle-même. L’ancien représentant Duncan Hunter, R-Californie, est un excellent exemple. Le vétéran du Corps des Marines était un prodigieux collecteur de fonds, mais une grande partie de l’argent qu’il a recueilli n’a pas servi à faire avancer les causes conservatrices pour lesquelles il a fait campagne. Au lieu de cela, ils sont allés vers tout, des vacances somptueuses à l’épicerie. Et cela a aidé Hunter à payer pour plusieurs affaires extraconjugales. En 2019, Hunter et son ex-épouse, Margaret, ont chacun plaidé coupables à des accusations d’avoir comploté pour voler plus de 150 000 $ en fonds de campagne, dans quels procureurs décrit comme « une violation délibérée de la loi depuis des années ».

Le représentant Duncan Hunter quitte le tribunal fédéral de San Diego après avoir plaidé coupable d’abus de fonds de campagne, le 3 décembre 2019. Mike Blake | Reuters

« Il serait si simple de dire, dans ce cas, que les victimes étaient les partisans de la campagne qui lui ont donné de l’argent en s’attendant à ce qu’il ne soit utilisé que pour la campagne, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire », a déclaré l’ancien procureur américain adjoint Phil Halpern. « American Greed » de CNBC. « Les vraies victimes incluent chaque personne qu’il représente dans les comtés de San Diego et de Riverside. » En décembre dernier, quelques semaines à peine avant que Hunter ne commence à purger une peine de 11 mois de prison, le président de l’époque, Donald Trump, a gracié l’ex-député et sa femme. Cela permet à Hunter de continuer sa vie, de percevoir une pension du Congrès et même potentiellement de se présenter à nouveau aux élections. Mais il n’existe aucun mécanisme permettant aux donateurs qui se sentent floués de récupérer une partie de leur argent.

Méfiez-vous des donateurs

Robert Maguire, directeur de recherche au groupe de surveillance Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, a déclaré que s’il est important que les gens puissent participer au processus politique et soutenir le candidat ou le parti de leur choix, le cas Hunter devrait être un récit édifiant. « Certaines de ces campagnes et comités sont devenus très efficaces pour lancer des appels émotionnels qui s’appliquent aux convictions politiques préexistantes des donateurs », a déclaré Maguire à « American Greed ». « Parfois, cela peut en quelque sorte court-circuiter la partie de votre cerveau qui dit : ‘Attendez, je devrais faire quelques recherches avant de donner cet argent’. » Les lois fédérales sur le financement des campagnes électorales exigent des informations détaillées par les candidats et les comités de campagne sur l’argent qu’ils collectent et dépensent. Toutes les informations sont mises en ligne à la Commission électorale fédérale site Internet. « Les données FEC sont généralement assez bonnes », a déclaré Maguire. « Cela peut être un peu intimidant au début de creuser, mais il contient de nombreuses informations utiles pour les donateurs qui souhaitent responsabiliser les comités auxquels ils donnent des comptes. » En cliquant sur « Données de financement de la campagne » relier vous permet de rechercher non seulement qui contribue à votre candidat, mais aussi où la campagne dépense l’argent. Les données brutes FEC peuvent être difficiles à parcourir, vous pouvez donc également vérifier OpenSecrets.org, exploité par le Center for Responsive Politics. Le site synthétise les données et ajoute un contexte non partisan. « Recherchez des dépenses potentiellement égoïstes, des paiements de restaurant importants ou des dépenses de voyage qui n’ont pas de sens », a déclaré Maguire. De tels paiements ne sont pas nécessairement illégaux tant qu’ils sont signalés à la FEC. Par exemple, un candidat peut utiliser les fonds de campagne pour faire des dons de bienfaisance tant qu’il n’en profite pas personnellement. Les fonds peuvent être utilisés pour payer des cadeaux si le bénéficiaire n’est pas un membre de la famille immédiate du candidat. Le candidat peut même toucher un salaire de son comité de campagne sous certaines conditions. Mais ce n’est pas parce que les paiements peuvent techniquement être légaux que vous ne devez pas les examiner attentivement. « Posez des questions à ce sujet », a déclaré Maguire. « Vous pouvez également les signaler à votre journaliste local dans la circonscription du candidat et dire simplement : « Hé, je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Cela semble étrange. » Et cela peut vous aider à aller au fond des choses. »

Jouer le système

Les Hunters ont élargi les failles de la loi sur le financement des campagnes au-delà de leurs limites, s’installant même avec des cartes de crédit qui leur permettaient de puiser dans les fonds de la campagne à volonté, pratiquement sans poser de questions. Rien qu’au mois de décembre 2010, un mois après que Hunter ait été facilement réélu pour un deuxième mandat, les dossiers de la FEC indiquent que près de 2 500 $ en « voyage, repas et hébergement » ont été facturés sur la carte de crédit de la campagne. « Presque instantanément après avoir obtenu cette carte de crédit de campagne, c’était un permis de voler », a déclaré Halpern. Dans d’autres cas, un grand drapeau rouge à rechercher est des paiements importants aux sociétés de conseil. Pratiquement tous les candidats font appel à des consultants, les dépenses peuvent donc être parfaitement légitimes. Mais Maguire a déclaré que les paiements de consultants peuvent également être un moyen de blanchir des contributions pour une utilisation illégitime d’un candidat ou d’un comité. Il a dit que c’est une autre lacune dans la loi. « Les sous-traitants n’ont pas à être signalés », a-t-il déclaré. « Et donc il pourrait y avoir ces gros paiements forfaitaires à des sociétés de conseil, ou même des choses qui semblent être des sociétés écrans ou quelque chose comme ça, qui pourraient être une sorte de fourre-tout pour un grand nombre de dépenses. » Si vous voyez des paiements fréquents à un consultant ou à une autre entité extérieure dans les données du FEC, essayez également de rechercher cette entreprise ou demandez à la campagne à ce sujet, a déclaré Maguire. « Est-ce juste un moyen pour eux de collecter un tas d’argent auprès de personnes qui se soucient d’un problème particulier, puis de le remettre en gros dans leurs poches ? » Des règles similaires s’appliquent si vous envisagez un don à un parti politique ou à un comité d’action politique. Maguire a déclaré que le site Web d’un comité à lui seul peut offrir des indices utiles. « Y a-t-il de vrais êtres humains répertoriés sur le site Web ? Y a-t-il des informations de contact ? Cela ressemble-t-il à une opération qui emploie réellement des personnes, et elles viennent y travailler tous les jours ? Si le site Web répertorie une adresse physique, recherchez-la sur Google pour vous assurer qu’il ne s’agit pas simplement d’un courrier. « S’il apparaît comme un magasin UPS, vous savez, c’est une sorte de drapeau rouge », a déclaré Maguire.

Soyez le chien de garde