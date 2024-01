Comment savoir si un modèle Apple Watch Series 9 dispose de la fonction oxygène sanguin disponible

À partir d’aujourd’hui, tout nouveau Apple Watch série 9 et Ultra2 les modèles vendus par Apple ne prennent pas en charge la fonction oxygène sanguin. Cela est dû à un litige de brevet en cours avec Masimo. Mais si vous achetez actuellement une Apple Watch sur eBay ou chez un détaillant tiers, comment savoir si la fonction oxygène sanguin sera activée ou non sur votre montre ?

Pour clarifier, les nouveaux modèles de montres vendus contiennent toujours le matériel du capteur d’oxygène dans le sang. En fait, les montres semblent physiquement identiques, mis à part les numéros de pièces mis à jour. Plutôt que d’apporter des modifications matérielles permanentes, Apple a désactivé la fonctionnalité via le logiciel watchOS.

L’application Blood Oxygen apparaîtra toujours sur l’écran d’accueil des montres concernées, mais elle refusera d’exécuter une analyse et à la place, un message d’erreur indiquera « L’application Blood Oxygen n’est plus disponible. Apprenez-en plus dans l’application Santé sur votre iPhone ».

Peut-être vous efforcez-vous d’acheter une série 9 aujourd’hui avant que l’ancien stock ne soit épuisé. Mais avant l’achat, si les montres sont identiques, comment savoir avec certitude si le modèle que vous achetez est concerné ?

Comment savoir si votre modèle Apple Watch Series 9 prend en charge Blood Oxygen ?

La façon de savoir si l’Apple Watch que vous achetez a la fonction d’oxygène dans le sang désactivée ou non consiste à vérifier le numéro de pièce. Apple affirme que les nouvelles montres dont l’oxygène dans le sang est désactivé ont des numéros de pièce qui se terminent par la chaîne ‘LW/A’.

Vous pouvez voir ce numéro de pièce sur l’étiquette de la boîte de l’Apple Watch. Il s’agit d’un code de huit caractères composé de lettres majuscules et de chiffres, qui comprend également une barre oblique avant le dernier caractère.

Vous pouvez également vérifier sur la montre elle-même si elle est configurée. Peut-être que vous achetez d’occasion sur eBay. Ouvrez l’application Paramètres sur la montre, accédez à Général -> À propos et faites défiler jusqu’à l’endroit où il est indiqué « Modèle ». Par défaut, il affichera le numéro de modèle, comme A2978, et non le numéro de pièce. Appuyez sur le texte pour afficher le numéro de pièce.

Ceci est également visible via l’application compagnon Watch sur leur iPhone couplé. Accédez à Général -> À propos -> Numéro de modèle, et vous pouvez également appuyer sur le texte ici pour basculer entre le modèle et le numéro de pièce.

L’interdiction affecte-t-elle mon Apple Watch Series 9 si je l’ai déjà achetée ?

Non, l’interdiction ne concerne pas les montres déjà vendues. Si vous possédez aujourd’hui une Apple Watch et que la fonction Blood Oxygen est fonctionnelle, elle continuera à fonctionner normalement. Seules les montres neuves vendues avec des références se terminant par LW/A sont concernées.

Comme ces nouveaux modèles de montres ont toujours des capteurs d’oxygène dans le sang à l’intérieur du boîtier et qu’ils sont simplement désactivés par logiciel, il est possible que la fonctionnalité soit éventuellement réactivée. Apple porte actuellement son affaire de violation de brevet avec Masimo devant la Cour d’appel des États-Unis. Mais cela pourrait prendre plusieurs mois avant que le tribunal ne rende un jugement, et Apple n’est pas assuré de gagner. Il est également possible qu’Apple et Masimo parviennent à un accord privé à un moment donné.