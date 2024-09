Comment savoir si un AirTag vous suit sur Android

Les AirTags sont des petits appareils extrêmement utiles. Ils peuvent vous aider à garder une trace de presque tout. Cela comprend vos clés, votre portefeuille ou même votre animal de compagnie. Ils ne coûtent que 30 $ pièce, vous pouvez donc en prendre un et le glisser dans votre bagage, votre sac à main ou votre voiture pour vous assurer de savoir où se trouvent vos affaires à tout moment. Cela dit, il est également incroyablement facile pour les acteurs malveillants d’utiliser les AirTags à des fins plus néfastes.

Bien que les iPhones disposent d’un moyen intégré pour avertir un utilisateur s’il est suivi par un AirTag inconnu, les utilisateurs de téléphones Android étaient initialement laissés dans l’ignorance. Heureusement, Apple a publié une application sur le Google Play Store pour résoudre ce problème, appelée Tracker Detect.

Depuis, Google a lancé son propre réseau Find My Device, qui prend en charge la détection des traqueurs inconnus, même si certains pourraient préférer que les deux applications fonctionnent côte à côte. Ci-dessous, nous vous montrerons comment identifier un AirTag inconnu qui vous suit et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Pour en savoir plus, consultez le réseau Find My d’Apple et le réseau Find My Device de Google.

Utilisez Tracker Detect sur Android pour rechercher des AirTags

Le Détection de traqueur L’application, disponible gratuitement sur le Google Play Store, vous permet d’utiliser votre Android pour rechercher et suivre des objets qui fonctionnent avec le réseau Find My d’Apple, tels que les AirTags, et qui sont séparés de leur propriétaire pendant au moins 15 minutes. Aucun compte Apple ID n’est requis.

Appuyez simplement sur Scan et recherchez les AirTags à proximité. Nelson Aguilar/CNET

Après avoir téléchargé Tracker Detect, activez Bluetooth, ouvrez l’application, acceptez les conditions générales et appuyez sur le bouton bleu Balayage pour rechercher des éléments à proximité. Si c’est la première fois que vous utilisez Tracker Detect, vous serez invité à donner à l’application l’accès au Bluetooth, dont elle a besoin pour trouver les AirTags.

Votre téléphone Android effectuera une recherche pendant une minute maximum et s’il trouve un AirTag à proximité, il apparaîtra comme « Airtag inconnu ». Si vous ne trouvez rien, vous pouvez réessayer la recherche, d’autant plus que le tracker doit être séparé de son propriétaire pendant au moins 15 minutes pour apparaître.

Que dois-je faire si un AirTag me suit ?

Si Tracker Detect détecte un AirTag qui vous suit depuis au moins 10 minutes, l’application vous permettra alors de diffuser un son depuis l’AirTag afin que vous puissiez retrouver plus facilement le tracker physique.

Si vous parvenez à retrouver l’AirTag, c’est à vous de décider comment procéder. Si l’AirTag se trouve avec vous par accident, c’est-à-dire qu’il n’est pas utilisé pour vous suivre, et que le « mode perdu » est activé, vous pouvez appuyer longuement votre Android compatible NFC sur le côté blanc de l’étiquette pour obtenir plus d’informations sur la façon de le restituer.

Cependant, si l’AirTag est utilisé pour vous suivre, vous pouvez également afficher le numéro de série en appuyant dessus avec votre téléphone, ce qui peut s’avérer utile si vous envisagez de contacter les forces de l’ordre et d’exiger une preuve d’identité de la personne qui pourrait vous traquer. Vous pouvez également démonter la coque arrière et regarder à l’intérieur de l’AirTag pour trouver le numéro de série.

L’AirTag peut être désactivé en retirant la pile CR2032. Patrick Holland/CNET

Comment désactiver un AirTag ?

Si vous souhaitez éteindre l’AirTag et l’empêcher de vous suivre, Tracker Detect vous fournira un résumé bref mais concis sur la façon de le désactiver :

Appuyez sur le couvercle arrière en acier inoxydable de l’AirTag. Faites tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête. Relâchez vos doigts et le couvercle se détachera. Retirez la pile bouton.

Le retrait de la batterie avertira le propriétaire que l’AirTag a été désactivé, alors soyez prévenu.

Malheureusement, Tracker Detect ne dispose pas de certaines des fonctionnalités qui sont disponible nativement sur l’iPhone — le plus important, les analyses automatiques en arrière-plan. Sur Tracker Detect, vous devez rechercher manuellement les AirTags à chaque fois, ce qui peut être une nuisance si vous craignez constamment d’être suivi. Mais encore une fois, avec le réseau Find My Device de Google et la capacité d’Android à le faire maintenant, c’est un peu moins un souci.

Pour en savoir plus, ne manquez pas la feuille de triche iOS 18 et toutes les nouvelles fonctionnalités à venir sur votre iPhone.