Comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur iPhone

L’un des avantages des iPhones est qu’ils permettent de bloquer facilement les appels importuns. Si vous continuez à recevoir ces appels automatisés ennuyeux vous demandant si vous avez eu un accident récent, vous pouvez raccrocher, accéder au journal des appels et bloquer cet appelant, tant qu’il ne cache pas son numéro.

Mais que se passe-t-il si cela se passe à l’envers ? Si vous constatez que vous ne parvenez pas à joindre une personne en particulier après plusieurs tentatives, existe-t-il un moyen de savoir si elle a bloqué tu sur leur iPhone ?

De même, s’ils ne répondent pas à vos messages, est-ce parce que vous êtes bloqué ? Peut-être ont-ils activé le mode Ne pas déranger ? Ou sont-ils simplement occupés et n’ont-ils pas eu le temps de répondre ?

Avant d’en venir aux astuces, sachez ceci : il est difficile de savoir avec certitude si vous avez été bloqué. Mais j’espère que vous pourrez le découvrir d’une manière ou d’une autre.

Le scénario le plus probable est que vous êtes paranoïaque et que l’autre personne n’a pas encore eu le temps de répondre à votre message ou de vous rappeler. Donnez-lui quelques heures et réessayez.

Mais, si tout n’est pas dans votre esprit, voici quelques signes indiquant que vous avez peut-être été bloqué sur un iPhone. Ce ne sont que des conseils cependant; si vous devez être sûr à 100 %, vous devrez leur demander en personne.

Qu’advient-il d’un appel téléphonique bloqué ?

Pour tester ce qui arrive à un appel bloqué, nous avons bloqué un numéro et surveillé l’expérience sur les deux téléphones. Lorsqu’il appelle depuis le numéro bloqué, l’appelant entend soit une sonnerie, soit aucune sonnerie, mais l’autre téléphone reste silencieux. L’appelant est alors informé que le destinataire n’est pas disponible et est renvoyé vers la messagerie vocale (si ce service est configuré par la personne que vous appelez).

Il ne semble pas y avoir de raison pour laquelle le nombre de sonneries varie, mais si vous en entendez deux ou plus, vous pouvez être sûr que vous n’avez pas été bloqué.

Notez que vous pouvez laisser un message si quelqu’un vous a bloqué, mais le bloqueur ne sera jamais informé du message. Il apparaît tout en bas de leur liste de messagerie vocale dans la section Messagerie bloquée (s’ils sont sur un opérateur prenant en charge la messagerie vocale visuelle telle que O2 ou EE), mais la plupart des gens ne vérifieront probablement pas là-bas.

Qu’advient-il d’un SMS bloqué ?

Envoyer un SMS à quelqu’un qui vous a bloqué fonctionne comme prévu. Le message est envoyé normalement et vous ne recevez pas de message d’erreur. Ce n’est pas du tout utile pour les indices.

Si vous avez un iPhone et essayez d’envoyer un iMessage à quelqu’un qui vous a bloqué, il restera bleu (ce qui signifie que c’est toujours un iMessage). Cependant, la personne qui vous a bloqué ne recevra jamais ce message. Notez que vous ne recevez pas de notification “Livré” comme vous le feriez habituellement, mais cela en soi n’est pas une preuve que vous avez été bloqué. Ils pourraient tout simplement ne pas avoir de signal ou de connexion Internet active au moment où vous avez envoyé le message.

Qu’en est-il des modes Ne pas déranger/Focus ?

La technologie Ne pas déranger d’Apple, qui s’est récemment transformée en technologie Focus multi-usage, donne essentiellement aux utilisateurs un contrôle total sur les notifications, les appels et les messages entrants, dictant essentiellement qui et quoi ils veulent être avertis lorsqu’un focus est actif. Si vous êtes au travail, par exemple, vous pouvez choisir de bloquer tous les SMS, appels et notifications entrants de tous sauf de vos collègues de travail pour vous aider à ne pas être distrait.

Cela pourrait être une raison pour laquelle vous n’avez pas pu joindre votre ami ou un membre de votre famille. Apple donne aux utilisateurs la possibilité de partager leur statut Ne pas déranger via l’application Messages, vous pouvez donc consulter le fil de discussion pour voir si Ne pas déranger est activé sur le téléphone du destinataire, mais le partage de statut n’est pas activé par défaut. et, par conséquent, tout le monde ne l’utilisera pas.

Si vos appels et SMS sont bloqués via un mode Focus/Ne pas déranger, attendez quelques heures avant d’essayer de les recontacter.

OK, alors ai-je été bloqué ou pas ?

L’appel est la meilleure source de preuve pour déterminer si vous avez été bloqué ou non par un utilisateur d’iPhone. La clé est que vous serez toujours redirigé vers la messagerie vocale après exactement une sonnerie – s’ils refusaient votre appel, le nombre de sonneries varierait à chaque fois, et si le téléphone était éteint, il ne sonnerait pas du tout.

Gardez également à l’esprit que Ne pas déranger vous coupera également après exactement une sonnerie, alors ne vous inquiétez pas trop si vos appels ne passent pas à 3 heures du matin. Il existe un paramètre Ne pas déranger qui permet à l’utilisateur de spécifier que les appels répétés sont autorisés afin que vous puissiez toujours réessayer tout de suite – assurez-vous simplement que votre appel est urgent, sinon ils pourraient vous bloquer pour de vrai cette fois !

Enfin, nous voudrions répéter que ce n’est pas une science exacte, alors ne faites pas de scènes de colère sans en être sûr. Aussi : détendez-vous, détendez-vous et essayez de ne pas vous en soucier. S’ils ont bloqué votre numéro, hé, qui en a besoin ?

(Si votre problème est le contraire et que vous avez un iPhone et que vous souhaitez empêcher un appelant ennuyeux de vous appeler ou de vous envoyer des SMS, voici comment bloquer un numéro.)