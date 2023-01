Comment savoir si quelqu’un a lu votre e-mail ou non

Attendre que quelqu’un réponde à un e-mail important peut être une expérience frustrante. Les raisons de l’absence de correspondance pourraient être qu’ils sont occupés, évitent de répondre, ne l’ont pas encore lu ou ne l’ont même pas reçu.

Ce processus est simplifié dans les applications de messagerie comme WhatsApp qui affichent des ticks pour indiquer la livraison et quand le message a été lu, mais y a-t-il une chose similaire pour le courrier électronique ? Malheureusement non, mais il existe plusieurs façons de savoir si quelqu’un a vu votre message ou non.

Utilisation des confirmations de lecture

La façon traditionnelle de savoir si quelqu’un a ouvert des e-mails était d’utiliser la fonction Lire les accusés de réception. Mais ce n’est pas universellement disponible dans toutes les applications de messagerie.

Si le vôtre l’a et qu’il n’est généralement disponible que pour les utilisateurs professionnels, et non pour les consommateurs, vous pouvez l’activer et cela peut fonctionner. Cependant, les destinataires peuvent voir une fenêtre contextuelle leur demandant d’accepter que l’accusé de lecture vous soit renvoyé. Ils peuvent refuser cette demande, ce qui va à l’encontre du but.

Gmail – la version grand public gratuite – n’a pas d’option de confirmation de lecture, vous devrez donc utiliser un module complémentaire tiers qui implique souvent de payer un abonnement. La version Mac d’Outlook que nous avons essayée pour cet article avait la fonctionnalité désactivée, et les applications de messagerie les plus populaires sur Android et iOS ne l’offrent pas du tout.

Une autre complication est que de nombreux services de messagerie n’offrent pas cette fonctionnalité. Gmail n’a actuellement aucun moyen d’utiliser les confirmations de lecture, sauf si vous optez pour une option tierce qui implique souvent un abonnement. De plus, nous avons constaté que notre version Mac d’Outlook avait également la fonctionnalité désactivée alors que la plupart des applications de messagerie populaires sur Android et iOS ne l’ont même pas en option.

Si vous utilisez l’application Outlook sur un PC Windows, vous avez de la chance, jusqu’à un certain point. Pour configurer un accusé de lecture, vous devez d’abord lancer l’application, composer un nouvel e-mail, puis cliquer sur le Choix onglet en haut de la fenêtre de message.

Ici, vous verrez deux cases à cocher : Demander un reçu de livraison et Demander un accusé de lecture. Cochez cette dernière et envoyez l’e-mail. Si tout se passe bien, vous devriez recevoir la notification que votre e-mail a été ouvert.

Dans nos tests cependant, ce n’était pas du tout simple. Certaines adresses e-mail ont entièrement filtré la demande de confirmation de lecture, tandis qu’un compte Gmail privé a affiché un message d’avertissement effrayant pour le destinataire. Et nous n’avons pas du tout trouvé l’option dans la version Web d’Outlook – seulement des options pour savoir quoi faire pour les confirmations de lecture reçues d’autres expéditeurs.

Ainsi, cette ancienne méthode est pratiquement inutile de nos jours.

Utiliser une extension Gmail tierce

Les comptes Gmail standard ne prennent pas en charge le suivi des e-mails, car ils sont réservés aux versions professionnelles et scolaires, mais vous pouvez utiliser une extension pour ajouter cette fonctionnalité.

Mailtrack en est un exemple et le niveau gratuit permet un suivi illimité. Pour ajouter la compatibilité Android et d’autres fonctionnalités avancées, vous devrez passer au niveau Pro, avec des prix à partir de 4,99 $ (environ 4 £) par mois.

Pour installer Mailtrack, ouvrez Gmail dans un navigateur Web sur un ordinateur de bureau et accédez au Chrome Web Store. Recherchez Mailtrack et cliquez sur celui de mailtrack.io. Cliquez sur le bouton Ajouter à Chrome et une fois que vous avez parcouru les différents accords et que l’application est installée, vous êtes prêt à la tester.

Accédez à Gmail (www.gmail.com) puis créez un nouvel e-mail. Vous remarquerez qu’il y a maintenant deux flèches vertes vers le bas à côté du Envoyer bouton. Cliquez dessus et vous ouvrirez les paramètres de Mailtrack. Assurez-vous qu’il est allumé, puis fermez-le, complétez votre e-mail comme d’habitude et cliquez sur Envoyer.

Si tout se passe bien, vous devriez recevoir un email dès que le destinataire ouvre votre message, avec en prime qu’il ne peut pas refuser d’envoyer la notification.

La version gratuite de Mailtrack ajoute une signature à votre message afin que la personne sache que vous utilisez le service. Cela peut être supprimé si vous payez pour Pro.

Services de suivi du courrier

Si vous avez besoin de surveiller les ouvertures d’e-mails pour votre entreprise, outre Mailtrack, il existe d’autres services qui vous permettent d’obtenir des accusés de lecture ainsi que d’autres éléments conçus pour le marketing par e-mail. Vous pourriez obtenir une variété de fonctionnalités, telles que la création de newsletter.

Deux des plus populaires sont Bananatag et ContactMonkey, qui offrent tous deux une gamme de niveaux de prix en fonction du nombre de fonctionnalités incluses dans le package.

Ces services surveillent notamment si les personnes ont ouvert des e-mails en utilisant un « pixel de suivi ». Il s’agit d’une petite image que l’utilisateur ne remarquera pas, mais elle est chargée lorsqu’il ouvre l’e-mail. Ceux-ci peuvent ou non enfreindre les lois sur la protection des données telles que GDPR, CCPA et autres, selon les informations qu’ils collectent.

De plus, comme les accusés de lecture, les utilisateurs peuvent généralement empêcher leur chargement en configurant leur application de messagerie pour qu’elle ne charge aucune image externe à moins qu’ils ne le disent ou que l’e-mail provienne d’une personne figurant sur la liste des “expéditeurs sûrs”.

En fin de compte, si vous êtes un utilisateur privé et que vous souhaitez des confirmations de lecture par e-mail, alors Mailtrack est votre meilleure option.

