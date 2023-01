Comment savoir si la congélation des œufs est pour moi ?

L’outil est actuellement testé dans un groupe de chercheurs volontaires et n’est pas encore largement disponible. Mais j’espère que cela représente un pas vers plus de transparence et d’ouverture sur les coûts et avantages réels de la congélation des ovules. Oui, c’est une technologie remarquable qui peut aider les gens à devenir parents. Mais ce n’est peut-être pas la meilleure option pour tout le monde.

Anna Louie Sussman a fait congeler ses ovules en Italie et en Espagne car les services à New York étaient trop chers. Heureusement, il existe des coursiers spécialisés prêts à transporter des cellules sexuelles congelées lors de voyages internationaux, a-t-elle écrit.

Michele Harrison avait 41 ans lorsqu’elle a congelé 21 de ses ovules. Au moment où elle a voulu les utiliser, deux ans plus tard, un seul était viable. Bien qu’elle ait eu un bébé, son cas démontre que la congélation des ovules n’est pas une garantie de parentalité, a écrit Bonnie Rochman.

Que se passe-t-il si quelqu’un meurt avec des œufs entreposés ? Les ovules et le sperme congelés peuvent toujours être utilisés pour créer une nouvelle vie, mais il est difficile de déterminer qui peut prendre la décision, comme je l’ai écrit dans une précédente édition de The Checkup.

Pendant ce temps, la course est lancée pour créer des ovules et du sperme fabriqués en laboratoire. Ces cellules, qui pourraient être fabriquées à partir du sang ou des cellules de la peau d’une personne, pourraient potentiellement résoudre de nombreux problèmes de fertilité – si jamais elles s’avéraient sûres, comme je l’ai écrit dans un article du magazine sur le genre de l’année dernière.

Les chercheurs travaillent également sur les moyens de faire mûrir les ovules d’hommes transgenres en laboratoire, ce qui pourrait leur permettre de stocker et d’utiliser leurs ovules sans avoir à interrompre les soins médicaux affirmant le genre ou à subir d’autres procédures potentiellement pénibles, comme je l’ai écrit l’année dernière.

