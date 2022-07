Comment savoir si j’ai un TDAH chez l’adulte ?

Quelles sont les ressources en ligne pour les personnes atteintes de TDAH chez l’adulte ?

L’éducation et l’autocompassion sont deux éléments importants du traitement du TDAH. Si vous recherchez un aperçu général du trouble, les Centers for Disease Control and Prevention et l’Institut national de la santé mentale sont de bons points de départ.

Pour une plongée plus profonde, ADDitude Magazine a une multitude d’articles sur le trouble. Et CHADD, l’organisation de défense du TDAH, comprend de nombreuses offres au-delà de sa ligne d’assistance téléphonique, y compris des groupes de soutien en ligne et des cours ; webinaires gratuits ; et une page de ressources pour les adultes atteints de TDAH

ADDA propose également des groupes de soutien en ligne, dont un pour les partenaires des personnes atteintes de TDAH ; et une « heure de productivité », où les participants se soutiennent mutuellement pour atteindre un objectif spécifique. De plus, ADDA a des ambassadeurs bénévoles qui vous appelleront pour répondre à toutes vos questions et vous offrir leur soutien.

Si vous cherchez un fournisseur, CHADD et ADDA ont des répertoires où vous pouvez rechercher un professionnel de la santé.

Enfin, les personnes atteintes de TDAH ont souvent des conflits dans leurs relations amoureuses et amicales. Pour des conseils sur les relations, consultez les sites Web ADHD & Marriage et ADHD Roller Coaster.

Vous avez une question de santé ? Bien demander.