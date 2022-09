Bien que le gouvernement britannique ait plafonné le prix de l’électricité, nos factures devraient encore augmenter en octobre. Si vous voulez réduire les coûts, vous devez savoir où va votre énergie. Une fois que vous savez cela, vous pouvez changer vos habitudes et économiser de l’argent.

Nous vous expliquerons pour connaître la quantité d’électricité utilisée par différents appareils et appareils, afin que vous puissiez décider à quelle fréquence ou comment les utiliser au mieux. Par exemple, vous découvrirez peut-être que le réglage du lave-vaisselle que vous utilisez normalement n’est pas le plus économe en énergie.

Il existe deux façons de connaître la quantité d’énergie utilisée par un appareil ou un appareil. La première, la meilleure et la plus simple consiste à utiliser un wattmètre. Cela vous donnera des informations très précises et vous permettra de comparer différents cycles sur votre lave-linge et votre lave-vaisselle, ou différents réglages sur un radiateur ou un purificateur d’air pour voir lesquels sont les plus gourmands en énergie.

La deuxième façon, qui est utile pour les appareils enfichables plus simples comme une bouilloire, consiste à utiliser la puissance de l’appareil et les informations de votre facture d’électricité ou d’un calculateur en ligne pour voir combien d’énergie il utilise en une heure.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment faire les deux.

Comment utiliser un wattmètre pour connaître la consommation d’électricité d’un appareil

Tout d’abord, achetez un wattmètre. Ils coûtent à partir de 15 $ (essayez celui-ci sur Amazon) / 15 £ (celui-ci d’ebay) et vous donnera plus d’informations que le simple nombre de watts qu’un appareil consomme à un moment donné, bien que cela soit toujours très utile à savoir.

Jim Martin / Fonderie

Il peut sembler contre-intuitif de dépenser de l’argent pour un wattmètre, mais cela pourrait se rentabiliser plusieurs fois une fois que vous avez identifié comment utiliser vos appareils de manière économique.

Pour utiliser un wattmètre, débranchez l’appareil que vous souhaitez mesurer et branchez le wattmètre dans la prise secteur. Branchez ensuite l’appareil au wattmètre.

S’il n’y a pas assez de place ou si vous ne pouvez pas voir l’écran parce que la prise est mal située, utilisez une rallonge secteur et branchez-y le wattmètre et l’appareil.

Allumez votre appareil et le wattmètre devrait indiquer combien de watts sont utilisés. Vous pouvez l’utiliser pour voir si l’appareil utilise autant que le mode d’emploi le prétend : il peut être un peu supérieur ou inférieur car le chiffre indiqué est généralement une moyenne ou un maximum.

Jim Martin / Fonderie

Voici comment mesurer la puissance d’un cycle de lave-vaisselle ou de machine à laver

Branchez votre appareil sur le wattmètre, qui lui-même doit déjà être branché sur une prise secteur Allumez votre appareil et réglez-le sur le programme que vous souhaitez vérifier – cela peut être le mode le plus rapide, le cycle standard ou le mode éco Réglez l’affichage du wattmètre pour qu’il affiche les kWh (ou le coût) plutôt que les watts. Utilisez son manuel si ce n’est pas évident comment faire cela. Vous pouvez généralement entrer le tarif unitaire – le coût par kWh (kilowatt-heures – que votre fournisseur facture – pour voir le coût réel de l’électricité. Exécutez le programme. Une fois terminé, vous verrez combien de kWh ont été utilisés et, si vous définissez le taux unitaire, combien cela a coûté.

Dans l’exemple ci-dessous, le cycle standard de mon lave-vaisselle a utilisé 0,7 kWh pour un coût de 22 pences, car mon fournisseur facture 31 pences par kWh.

Jim Martin / Fonderie

Si votre wattmètre ne prend pas en charge le coût, vous pouvez calculer le coût en multipliant le nombre de kWh utilisés par le coût par kWh. Dans l’exemple ici, le calcul serait :

0,713 (presque 3/4 de kilowattheure) x 31 (pence par kilowattheure) = 22,1p

Les wattmètres ont souvent d’autres fonctions, telles que la puissance moyenne au fil du temps (utile pour des choses comme les téléviseurs et les imprimantes), ainsi que la puissance maximale et minimale utilisée.

Bien sûr, l’autre chose évidente pour laquelle vous pouvez utiliser un wattmètre est de vérifier la consommation d’un appareil en mode veille ou «éteint». Les appareils modernes – généralement par la loi – ne devraient pas consommer plus de 0,5 W lorsqu’ils sont éteints.

Si vous en trouvez un qui consomme plus, vous pouvez l’éteindre au niveau de la prise secteur pour éviter qu’il ne vous coûte inutilement de l’argent.

Certaines personnes éteignent les prises à l’heure du coucher ou même après avoir fini d’utiliser un appareil. Cela, cependant, vaut à peine l’effort en termes d’économies, à moins que vous n’ayez des dizaines et des dizaines d’appareils utilisant tous 0,5 W.

Même au nouveau tarif plus élevé (voir ci-dessous), 20 appareils fonctionnant en veille pendant une année entière vous coûteraient environ 25 £. Les économies les plus importantes proviendront d’autres changements, notamment l’utilisation des modes éco et la garantie de ne laver que des charges complètes.

Comment utiliser votre facture d’électricité pour savoir combien d’électricité un appareil consomme

1. Charge permanente d’électricité

Si vous regardez l’une de vos factures d’électricité, vous verrez que vos charges d’électricité se décomposent en deux parties : la redevance permanente d’électricité et le tarif unitaire de l’électricité.

La redevance permanente d’électricité est le montant que vous payez chaque jour pour votre service d’électricité, quelle que soit la quantité d’électricité que vous utilisez. Selon l’Energy Savings Trust, les frais permanents moyens en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles sur la base du plafond des prix de l’énergie d’avril 2022 sont de 28 pence par jour pour l’électricité sur un tarif standard, ce qui s’élève à 165,48 £ par an. Cependant, ces chiffres devraient encore augmenter en octobre, conformément au plafond des prix de l’énergie récemment annoncé.

À titre indicatif, voici les nouvelles redevances permanentes maximales et les tarifs unitaires que les entreprises énergétiques sont autorisées à facturer à partir du 1er octobre 2022 :

Tarif unitaire de l’électricité : 34p par kWh

Charge permanente d’électricité : 46,4 pence par jour

Tarif unitaire gaz : 10,3p par kWh

Charge permanente d’électricité : 28,5 pence par jour

Malheureusement, il n’est pas facile de mesurer la consommation de gaz des appareils individuels (comme une cuisinière à gaz, un foyer à gaz ou une chaudière). De plus, nous nous concentrons sur la consommation d’électricité ici, pas sur le gaz.

Il existe quelques fournisseurs britanniques qui ne facturent pas de frais journaliers à leurs clients, vous pouvez donc rechercher un fournisseur qui propose cela. Cependant, vous devrez également comparer les tarifs unitaires de l’électricité (lisez la suite pour savoir ce qu’ils sont), de sorte que vous ne pouvez pas échapper au reste des calculs. Un changement basé uniquement sur les frais permanents pourrait finir par vous coûter plus cher.

Les personnes qui voyagent fréquemment – qui sont absentes plus de la moitié du temps – devraient immédiatement envisager un tarif sans frais permanents. Méfiez-vous des sites de comparaison pour calculer si cela vous reviendrait ou non moins cher. Ces sites vous demanderont généralement votre utilisation mensuelle – mais si vous êtes souvent absent, cela en soi variera énormément.

2. Tarif unitaire de l’électricité

Votre tarif unitaire d’électricité est la deuxième partie de votre facture d’électricité. Il est calculé en coût par kilowattheure (kWh). Il s’agit d’une unité de mesure standard qui permettrait à un appareil de 1 000 watts de fonctionner pendant une heure.

Selon l’Energy Savings Trust, sur la base du plafonnement des prix d’avril, la charge moyenne d’électricité au tarif standard est de 28,3p par kWh en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Gardez à l’esprit qu’il variera selon l’endroit où vous vous trouvez et qu’il est appelé à augmenter à nouveau.

Aux États-Unis, selon l’Environmental Investigation Agency, le prix moyen qu’un client résidentiel a payé pour l’électricité en juin 2022 était de 15,42 cents par kWh – mais ce chiffre varie énormément d’un État à l’autre.

Calcul de la Coût de faire fonctionner un appareil

Une fois que vous connaissez votre charge en kWh, vous pouvez commencer à ventiler votre facture d’électricité par appareil. Pour calculer le coût de fonctionnement de chaque appareil, choisissez un appareil et consultez son étiquette de puissance. Multipliez la puissance par le nombre d’heures d’utilisation et divisez le résultat par 1 000.

Un exemple très simple est le suivant : si vous payez 23 pences par kWh et que votre micro-ondes fait 1 000 watts, il vous en coûtera 23 pences pour le faire fonctionner pendant une heure. Bien sûr, il est peu probable que vous utilisiez votre micro-ondes pendant une heure entière. Mais imaginez que vous l’exécutez pendant au moins une heure chaque semaine. Cela signifie qu’au cours de l’année, votre micro-ondes est responsable d’environ 11,96 £ de vos frais d’électricité.

GoCompare a quelques exemples utiles de ce que 1 kWh peut faire :

Faire bouillir une bouilloire 10 fois

Faire le repassage pendant une heure

Faire fonctionner un réfrigérateur-congélateur pendant trois heures

Regarder sept heures de télévision

Utiliser un calculateur d’énergie en ligne

Si vous n’avez pas de facture d’énergie, ou si vous trouvez que c’est compliqué à calculer, vous pouvez utiliser ce calculateur Sust-It. Il est à jour, avec des chiffres basés sur les chiffres de plafonnement des prix d’octobre 2022. Ajoutez simplement la puissance de l’appareil que vous souhaitez mesurer et la durée d’utilisation, et cela vous donnera le coût de fonctionnement.

Sust-it.net

Voici quelques résultats approximatifs pour les appareils et appareils courants. J’utilise un tarif de 34p – qui est conforme au prix plafond d’octobre – pour les calculs.

Si vous aviez un téléviseur LCD de 52 pouces et que vous le laissiez allumé pendant 24 heures, cela vous coûterait environ 2,28 £ en électricité. Si vous vous endormez régulièrement devant votre téléviseur, d’ici la fin de l’année, ces siestes pourraient être coûteuses.

Un radiateur soufflant est l’un des petits appareils les plus chers à faire fonctionner. Utilisez-le avec parcimonie. Si vous le laissiez allumé pendant 24 heures, cela vous coûterait 14,69 £.

Une bouilloire vous coûte cher 51p par heure d’utilisation. Gardez-le détartré et ne mettez pas plus d’eau que vous n’en utiliserez à chaque fois pour le rendre aussi économe en énergie que possible.

Pour plus de conseils et d’informations sur les économies d’énergie, découvrez si le chauffage intelligent pourrait vous faire économiser de l’argent et jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs thermostats intelligents que nous avons testés.

Lorsque vous quittez une pièce, éteignez tout ce que vous n’utilisez pas.