Comment savoir quand rompre avec un ami

MJ Castile a toujours aimé la présence de Kai, leur meilleur ami. Au lycée, Kai (un pseudonyme Castile a demandé à être utilisé pour protéger la vie privée de Kai), était le premier ami avec une voiture et était le chauffeur de facto du groupe. Plus tard, lorsque Castile a déménagé de Las Vegas à Portland, Oregon, Kai était le seul ami de chez lui à leur rendre visite. Les deux FaceTimed tous les jours pendant des heures lorsqu’ils n’étaient pas ensemble. Kai était même sur le point de déménager à Portland pour vivre avec Castille.

“Il a toujours été là de bien des façons qu’aucun autre ami n’était”, dit Castile, 21 ans. “Il était là pour moi d’une manière dont j’avais vraiment besoin.”

Il y avait aussi des aspects de l’approche de l’amitié de Kai que Castille n’aimait pas. Avant le déménagement de Castille à Portland, Kai était initialement peu favorable, disant à Castille qu’ils ne réussiraient pas si loin de chez eux. Dans d’autres cas, Kai a rejeté l’expérience et le point de vue de Castille en tant que personne noire queer en matière de police et de racisme. “Il n’arrêtait pas de me fermer et de me dire que j’avais tort et de me dire que je ne voulais tout simplement pas le meilleur pour lui et qu’il minimisait vraiment et faisait taire ma voix”, a déclaré Castile.

Chaque fois que le couple se disputait, Castile dit qu’ils mettaient tous les deux quelques jours à se calmer, puis continuaient comme si de rien n’était. Ces combats plus récents, cependant, étaient différents. Castile était convaincu que les opinions de Kai ne pouvaient pas être balayées sous le tapis. Quand, après un combat en janvier, Kai a essayé de continuer sans aborder le fait que Castille se sentait invalidée, Castille a envoyé des ressources à Kai sur le privilège blanc et la police. “Je lui ai envoyé un long texte sur ce que je ressentais à propos de la conversation et sur le fait que je veux toujours être amis”, a déclaré Castile. “Mais il a juste besoin d’être éduqué sur plus de choses.”

Kai n’a jamais répondu. Après sept ans d’amitié, Kai et Castile n’étaient plus.

Les amitiés sont sujettes aux épreuves et aux tribulations, grandes et petites, qui affligent presque toutes les relations. Les gens déménagent dans de nouvelles villes ou fondent des familles et se séparent ; certains liens sont brisés par des points de vue et des idéologies différents, d’autres implosent avec des arguments et des sentiments blessés. Parce que les amitiés sont des relations de choix, elles peuvent parfois sembler plus jetables ou sujettes aux caprices des désirs à court terme que les liens familiaux. Cette flexibilité, souvent parce que les amis ne sont pas liés ou légalement liés et ne partagent généralement pas les responsabilités comme l’éducation des enfants, conduit à l’ambiguïté lorsqu’il s’agit de mettre fin à des amitiés. Là où la culture regorge d’images d’entraide post-rupture et de livres sur l’éloignement familial, il existe très peu de repères pour l’amitié.

Cela ne veut pas dire que les amitiés sont moins significatives que les partenariats romantiques. Les amitiés sont parmi les relations les plus importantes dans la vie des gens, explique Grace Vieth, doctorante à l’Université du Minnesota qui étudie la fin des amitiés. Ainsi, les ruptures platoniques peuvent être tout aussi douloureuses que les ruptures amoureuses ou familiales. Le temps passé et les souvenirs partagés rendent un compagnonnage fracturé d’autant plus difficile à avaler. Cependant, lorsque deux personnes ne sont plus d’accord sur les fondamentaux de l’amitié, il est peut-être temps de rompre les liens.

Panneaux de signalisation

Les caractéristiques d’une amitié réussie incluent la confiance, la capacité d’avoir une communication saine et le partage d’un terrain d’entente, explique le psychothérapeute agréé Akua K. Boateng. Chaque fois que des sentiments de méfiance, une rupture de communication ou un manque d’empathie pour l’expérience de l’autre personne émergent, considérez cela comme un indicateur qu’un aspect de l’amitié a mal tourné. D’autres signes d’une amitié en péril incluent le fait de ne pas se sentir soutenu et de ne plus partager d’intérêts, explique la psychothérapeute Whitney Goodman, auteur de Positivité toxique : garder la réalité dans un monde obsédé par le bonheur. Même si vous sentez que vous n’avez pas beaucoup d’amis pour commencer, Goodman dit que la peur n’est pas une raison pour garder quelqu’un dans votre vie qui ajoute plus de douleur que de joie.

Vanessa Santos, co-PDG et partenaire de #WeAllGrow Latina, conférencière motivatrice et experte en amitié, suggère de vous demander si vous communiquez différemment (ou moins fréquemment) avec cet ami, s’il invite le drame dans votre vie et si votre désir de passer du temps avec eux a changé. Au fur et à mesure que les gens grandissent, leurs styles de communication peuvent ne pas s’aligner, ou un ami peut ne plus être ravi de voir l’autre, dit Santos. Par exemple, elle savait que sa relation avec un ancien meilleur ami avait atteint son point final naturel lorsque leurs intérêts et groupes d’amis divergeaient tellement qu’ils avaient très peu en commun. Santos voulait voyager; son amie était casanière. “Nous avons essayé de le forcer en restant en contact, mais ensuite il feutre forcé », dit-elle.

Vous pouvez regarder votre amitié et décider qu’elle vaut la peine d’être maintenue, mais vous avez besoin de temps à part si vous traversez une transition. Goodman suggère de dire quelque chose comme : « Je traverse un grand changement [at work/with my family/moving] à l’heure actuelle. Sache que je t’aime et que je tiens à toi et que ce n’est pas grave si nous ne parlons pas tout le temps. Je veux juste te dire ça d’avance pour que tu saches ce qui se passe avec moi. De cette façon, vous laissez la porte ouverte lorsque vous êtes prêt à vous reconnecter. Beaucoup de gens ont peur d’être rejetés et ne tentent souvent pas de revitaliser une amitié qui s’est refroidie, dit Goodman, mais la personne à l’autre bout est généralement heureuse de recevoir un SMS cherchant à construire un pont.

Bien sûr, si un ami est verbalement violent – en recourant à des injures, des dénigrements ou des remarques désobligeantes – ou dont les opinions minimisent votre expérience et votre sécurité, ce sont des indications claires que vous devez définitivement quitter la relation. Par exemple, la minimisation par Kai des préoccupations de Castille et sa résistance à entendre leur point de vue ont largement contribué à la fin de leur amitié.

Mettre fin à une amitié

La fin la plus courante des amitiés est en grande partie sans cérémonie : par le ghosting. Parce que les contours de l’amitié sont plus amorphes que ceux avec un partenaire amoureux ou un membre de la famille, laisser un message d’un ami sans réponse peut sembler moins flagrant que de ne plus jamais parler à votre conjoint. Les changements de vie qui perturbent les routines d’amitié sont en grande partie à blâmer pour les dissolutions passives d’amitiés, dit Vieth. Un ami de travail obtient un nouvel emploi et vous perdez tous les deux lentement le contact, un copain d’université a un bébé et son attention et son temps libre sont limités, votre ami de course ou de loisir n’est pas dans les mêmes activités que vous avez initialement liées et la relation s’effondre. Cependant, les images fantômes peuvent avoir des impacts profondément négatifs sur le ghostee : la recherche montre que ceux qui en sont victimes ressentent du rejet, de la confusion et une faible estime de soi. Pensez donc à ce que l’autre partie ressentirait si vous évitiez soudainement toute communication.

La deuxième voie, moins courante, pour mettre fin à une amitié est une rupture active, “qui est plus représentative d’une rupture de relation amoureuse où nous avons une conversation claire et réelle et nous pouvons savoir que la relation se termine”, dit Vieth.

Une rupture active devrait idéalement être plusieurs conversations, dit Boateng. Dès que vous remarquez des problèmes dans la relation – vous et un ami vous disputez constamment, par exemple – abordez le problème de manière saine. Boateng suggère de dire : « Je trouve que nous nous disputons plus que nous n’avons réellement une conversation. C’est quelque chose dont nous devons parler. Comment est-ce pour vous ? Qu’est-ce que c’est pour moi ?

“Vous commencez à avoir des conversations qui révèlent les défis que vous rencontrez, les préoccupations que vous rencontrez”, déclare Boateng. “Avec le temps, après avoir eu plusieurs conversations, si vous en arrivez à un point où vous devez mettre fin à la relation, ce n’est pas une surprise.” Un ami peut agir sur la défensive en retour et peut ne pas vouloir s’engager dans la conversation, mais ce qui est important, dit Boateng, c’est que vous lui avez donné l’espace pour répondre.

Si, après plusieurs conversations infructueuses sur des problèmes, vous souhaitez toujours mettre fin à l’amitié, Boateng suggère de dire à votre ami que vous n’avez plus la capacité de faire des efforts dans la relation compte tenu des défis que vous avez encore et que vous devez vous éloigner de la relation. relation amicale. Idéalement, cela devrait se faire en face à face, mais peut être exprimé numériquement. Santos a écrit un e-mail à une ancienne amie expliquant comment elle sentait que l’amitié avait changé, comment ses sentiments avaient été blessés et comment elle avait besoin d’espace. Si vous vous sentez à la hauteur, Boateng et Santos recommandent d’exprimer leur gratitude envers votre ami et de lui souhaiter bonne chance.

Vieth ne classerait pas une méthode pour mettre fin à une amitié comme étant plus idéale qu’une autre, mais dit qu’elle dépend largement du résultat souhaité : Voulez-vous éviter les conflits ? Voulez-vous donner à un ancien ami proche une certaine fermeture? Goodman dit de considérer la relation pour déterminer comment y mettre fin. Si vous voulez exclure de votre vie une personne qui dit des choses blessantes, une conversation de rupture clairement définie pourrait être préférable. Vous ne voudrez peut-être pas imiter un ami d’enfance que vous aimez toujours mais avec qui vous n’avez plus grand-chose en commun. Un ami qui était dans votre vie pendant une courte période et dans des circonstances spécifiques – par exemple, vous étiez tous les deux célibataires en même temps, ou vous avez tous les deux suivi un cours de danse ensemble – pourrait subir le traitement de fondu passif.

Parfois, une rupture active peut être nécessaire lorsque les deux parties ne sont pas sur la même longueur d’onde. Santos a tenté de fantôme un ami après qu’elle avait « craqué » sur la tante et la grand-mère de Santos lors d’une fête. L’amie a remarqué le silence de Santos et a demandé pourquoi ils n’avaient pas traîné, ouvrant la porte à Santos pour expliquer comment elle était choquée par l’attitude de l’amie envers les membres de sa famille. L’amie a soutenu ses actions et une rupture passive d’un ami est devenue active. “Le type de proximité que nous percevons avec une personne peut être très différent de la proximité qu’elle perçoit avec nous”, déclare Vieth. “Vous devez toujours garder à l’esprit qu’avec tout type de relation interpersonnelle, vous avez deux options et deux personnes qui façonnent la façon dont cette rupture d’amitié pourrait se dérouler.”

Gérer les retombées

Tout comme une rupture amoureuse, exclure quelqu’un de votre vie est à la fois émotionnel et logistique. Les humains luttent avec la notion d’impermanence dans leurs relations, dit Boateng, et il peut être utile d’accepter que vous avez atteint la limite de ce que l’amitié pourrait offrir sans ressentir le besoin de changer le résultat. Accordez-vous de l’espace pour pleurer la perte, comme vous le feriez pour une rupture amoureuse, et validez le fait que vous avez perdu quelqu’un qui était autrefois important ou avec qui vous n’avez plus rien en commun, dit Goodman.

Parce que les amitiés n’existent pas dans le vide, il est tout à fait possible que vous ayez des amis en commun et que vous soyez tous deux invités, par exemple, à la fête d’anniversaire d’un ami commun. Alors que la rupture est encore fraîche, vous devrez peut-être vous retirer des activités de groupe avec des amis communs, dit Boateng. Si la séparation s’est déroulée à l’amiable, n’hésitez pas à vous engager auprès de mutuelles qui vous encouragent à quitter leur ami une fois que vous avez un peu guéri, y compris lors de réunions plus importantes auxquelles votre ancien ami participe. “S’il n’y a pas eu d’abus ou de préjudice grave, je pense qu’il est approprié et faisable d’être en groupe où vous n’avez pas à vous associer en tête-à-tête”, déclare Goodman. “Si les deux parties sont capables d’être cordiales et respectueuses, vous pouvez simplement dire bonjour et passer à autre chose.” Cependant, si les choses se sont terminées par de l’hostilité, vous devrez peut-être vous éloigner davantage du groupe, dit Boateng. D’après l’expérience de Santos, une fois qu’elle s’est séparée d’un meilleur ami de longue date, elle a cessé de traîner avec un cercle plus large de femmes qu’elle avait largement rencontrées par l’intermédiaire de son ancien ami. Chaque fois qu’elle les voit sortir, elle est cordiale et amicale.

MJ Castile, qui a récemment mis fin à leur amitié avec leur ami Kai, a également perdu le contact avec un autre meilleur ami proche de Kai. “Nous étions tous comme un trio”, dit Castile. “Cette meilleure amie, elle et moi n’avons jamais eu de problèmes, mais cette meilleure amie m’a juste laissé tomber même s’il n’y avait pas de problème entre nous.”

Castille combat fréquemment l’envie de FaceTime Kai. Pendant les heures que les deux auraient passées au téléphone, Castille se concentre désormais sur elle-même, sur son travail de boulanger. Castile aurait aimé que les choses se passent différemment, que Kai leur ait dit qu’il avait besoin d’espace pour traiter au lieu de les interrompre. Castille ne prévoit pas de se réconcilier avec Kai et est maintenant en paix; le poids de la tristesse a commencé à se calmer. Il y a beaucoup plus d’amitiés solidaires qui méritent d’être encouragées.

